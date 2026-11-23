Cùng ra hầu tòa với bị cáo Hòa là Nguyễn Thị Thùy Linh (cựu Phó tổng giám đốc, con gái bị cáo Hòa), Nguyễn Thị Lan Hương (cựu Tổng giám đốc), Nguyễn Thanh Tú và Nguyễn Thị Ngọc Lan (lao động tự do).

Clip: Nữ cựu Chủ tịch HĐQT Công ty Cổ phần Tập đoàn Sen Tài Thu đến tòa án.

Hơn 8h30, cảnh sát dẫn giải bị cáo Hòa cùng hai bị cáo bị tạm giam từ xe thùng vào phòng xét xử. Ở tuổi 68, bị cáo Hòa được lực lượng chức năng hỗ trợ dìu khỏi xe. Vừa rời xe, bị cáo bật khóc khi nhìn người thân đứng ở sảnh tòa án.

Theo cáo trạng của VKSND Hà Nội, từ năm 2018, do không đủ vốn để mở rộng hoạt động kinh doanh, Phạm Thị Hòa và con gái vay tiền ngân hàng và một số cá nhân. Đầu năm 2020, tổng dư nợ của các bị cáo là khoảng 300 tỷ đồng.

Để tìm cách trả nợ, Phạm Thị Hòa và con gái bàn với Nguyễn Thị Lan Hương và bổ nhiệm Hương làm Phó tổng giám đốc phụ trách tài chính, sau đó giữ chức Tổng giám đốc Công ty Cổ phần Tập đoàn Sen Tài Thu từ tháng 3/2021.

Sau đó, các bị cáo bàn bạc, thống nhất huy động vốn bằng hình thức chuyển nhượng cổ phần của Hòa cho các nhà đầu tư cá nhân. VKS xác định, nhóm này đã thực hiện thủ tục nâng vốn điều lệ từ 32 tỷ đồng lên hơn 160 tỷ đồng.

Cơ quan tố tụng làm rõ, hoạt động tăng vốn nêu trên chỉ là thủ tục trên giấy tờ, thực tế các cổ đông không nộp tiền. Các bị cáo còn lập báo cáo tài chính gian dối về doanh thu, lợi nhuận, quảng bá Sen Tài Thu đang phát triển mạnh.

Bị cáo Phạm Thị Hòa được dẫn giải đến nơi xét xử sáng 23/11.

Ngoài ra, để thu hút nhà đầu tư, nhóm bị cáo đưa ra các loại hợp đồng góp vốn với mức lợi nhuận gồm: 9%/năm (với nhà đầu tư 6 tháng), 12%/năm (đầu tư một năm) hoặc 13,5%/năm (đầu tư 18 tháng).

Cũng theo cáo trạng, sau khi huy động tiền, các bị cáo sử dụng để trả nợ và duy trì hoạt động, không đầu tư kinh doanh như đã cam kết với người nộp tiền. Hành vi này khiến hàng trăm người bị thiệt hại gần 989 tỷ đồng.

Đối với bị cáo Nguyễn Thị Lan Hương, theo VKS, khoảng tháng 5/2023, sau khi nhận giấy triệu tập của cơ quan điều tra liên quan đến hoạt động huy động vốn tại Sen Tài Thu, Hương lo bị xử lý hình sự nên tìm cách "chạy án".

Thông qua quan hệ xã hội, Hương quen Nguyễn Thanh Tú. Sau đó, Tú dẫn Hương đến gặp Nguyễn Thị Ngọc Lan (chị gái Tú) và nói rằng, Lan có nhiều mối quan hệ có thể giúp Sen Tài Thu.

Cáo trạng nêu, Lan đã yêu cầu đối phương chuẩn bị khoảng 30 tỷ đồng để "cảm ơn" những người giúp nhóm của Hương không bị xử lý hình sự hoặc được giảm án nếu bị khởi tố. Sau đó, Hương chỉ chuẩn bị được 26 tỷ đồng đưa cho Lan.

Tuy nhiên, theo VKS, Lan không liên hệ hay nhờ bất kỳ ai can thiệp để giúp Hương tránh bị xử lý, mà dùng 9,5 tỷ đồng mua căn hộ tại Royal City (Hà Nội). Lan còn gửi 10 tỷ đồng vào hai sổ tiết kiệm đứng tên con gái, còn lại chi tiêu cá nhân.

Quá trình điều tra, các bị cáo Lan và Tú khai nhận hành vi và tự nguyện giao nộp 26 tỷ đồng. Trong vụ án này, Nguyễn Thanh Tú và Nguyễn Thị Ngọc Lan (SN 1977) cùng bị truy tố về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Riêng Lan bị xét xử thêm tội Rửa tiền.