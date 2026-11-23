Có lẽ phong tục an táng hài cốt người đã khuất ở Việt Nam xưa nay không có nơi nào làm như vậy. Thông thường, hài cốt của người đã khuất sau khi cải táng, hỏa táng... thì đều được đào huyệt, chôn sâu dưới lòng đất với quan niệm “yên nghỉ vĩnh hằng”, rồi tùy vào khả năng kinh tế của mỗi gia đình mà quyết định có xây cất hay không. Chưa từng thấy ở đâu làm việc cẩu thả, thiếu lương tâm như ở Nghĩa trang Liệt sĩ TP Vinh.

Nghĩa trang Liệt sĩ TP Vinh (cũ), tỉnh Nghệ An.

Một ngôi mộ liệt sĩ được “an táng nổi” tại Nghĩa trang Liệt sĩ TP Vinh (cũ), tỉnh Nghệ An. Ảnh: Báo Cựu chiến binh Việt Nam

Dù giải thích thế nào đi chăng nữa thì đó cũng là sự vô trách nhiệm của cấp ủy, chính quyền và các cơ quan chức năng địa phương trong việc tổ chức an táng, giám sát thi công công trình nghĩa trang liệt sĩ.

Các thế hệ cha anh đã không tiếc máu xương chiến đấu, hy sinh vì độc lập, tự do của Tổ quốc. Có nhiều liệt sĩ sau nhiều năm phải nằm lại nơi rừng sâu núi thẳm, nay may mắn được tìm thấy và quy tập về nghĩa trang. Nhiều liệt sĩ, hài cốt đã không còn nguyên vẹn. Thế nhưng ban quản trang và những người làm nhiệm vụ an táng, thi công công trình mộ liệt sĩ tại Nghĩa trang Liệt sĩ TP Vinh lại có những việc làm vô cảm.

Chúng tôi cho rằng, Tỉnh ủy, UBND và cơ quan chức năng tỉnh Nghệ An cần khẩn trương vào cuộc, kiểm tra và khắc phục ngay hiện tượng “an táng nổi” hài cốt liệt sĩ trên mặt đất. Các cơ quan chức năng cũng cần ban hành quy chuẩn kích thước, mẫu mộ liệt sĩ để các địa phương trong cả nước căn cứ vào đó mà thực hiện cho thống nhất, chu đáo đối với các liệt sĩ.