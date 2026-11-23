Cách Hà Nội hơn 100km, Long Cốc được ví như “Vịnh Hạ Long trên cạn” với hàng trăm quả đồi chè tròn trịa, nối tiếp nhau tạo thành những đường cong mềm mại.

Biển mây bồng bềnh trên những triền đồi vùng trung du Phú Thọ. Ảnh: Hà Xuân Giang

Khi ánh mặt trời đầu ngày xuyên qua màn sương, những thảm chè hiện lên lúc xanh thẫm, lúc ánh vàng, tạo nên khung cảnh đặc biệt cuốn hút.

Không chỉ ngắm cảnh, du khách còn tìm đến Long Cốc để hòa mình vào đời sống địa phương. Ảnh: Hà Xuân Giang

Trong làn sương sớm còn phủ trên những triền đồi, du khách thích thú trải nghiệm hái chè cùng người dân địa phương.

Tự tay hái những búp chè non, tìm hiểu công việc thường ngày của người nông dân, nhiều du khách có dịp hòa mình vào nhịp sống bình dị giữa không gian xanh mướt của Long Cốc.

Bình minh ló rạng trên những triền chè Long Cốc. Ảnh: Hà Xuân Giang

Đồi chè Long Cốc gồm hàng trăm quả đồi có đỉnh tròn, nối tiếp nhau như những chiếc bát úp. Từ trên cao, các luống chè hiện thành từng đường cong ôm theo sườn đồi.

Nét duyên của du khách giữa sắc xanh bạt ngàn của đồi chè. Ảnh: Hà Xuân Giang

Từ tờ mờ sáng, từng nhóm người đã vượt những con đường dốc lên đỉnh đồi, chuẩn bị máy ảnh, điện thoại để ghi lại khoảnh khắc mặt trời ló rạng giữa biển chè.

Đồi Bông là một trong những điểm ngắm bình minh được nhiều du khách lựa chọn.

Mỗi hàng chè mở ra một góc nhìn khác về vẻ đẹp Long Cốc

Trước đây, Long Cốc chưa được nhiều du khách biết đến. Nhưng khi hình ảnh những đồi chè xanh mướt, trập trùng như “biển chè” lan tỏa trên mạng xã hội, vùng đất này dần trở thành điểm đến thu hút những người yêu thiên nhiên, thích khám phá.

Du khách thích thú khám phá vẻ đẹp của những đồi chè Long Cốc. Ảnh: Công Khanh

Không chỉ đẹp, nơi đây còn lưu giữ nghề chè truyền thống của đồng bào Mường qua từng búp chè, công đoạn sao thủ công và bàn tay khéo léo của nhiều thế hệ.

Du khách có thể theo dõi các công đoạn từ khi hái búp trên nương đến lúc rót chén trà thành phẩm. Ảnh: Công Khanh

Bên bếp sao chè, chị Đinh Kim Lan, người dân thôn Măng, vừa đảo chè vừa giải thích cho khách về nghề sao chè truyền thống.

Theo chị, để có khoảng nửa cân trà Bát Tiên thành phẩm, người làm chè cần tới 2,5kg búp tươi. Riêng việc sao thủ công một mẻ đã mất hơn một giờ.

Giữa không gian trong lành, những đồi chè không chỉ là sinh kế của người dân mà còn trở thành điểm hẹn trải nghiệm thiên nhiên, văn hóa.

Vẻ đẹp bình dị của Long Cốc đang mở ra sức hút mới cho du lịch vùng trung du Phú Thọ.