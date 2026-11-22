U17 Pháp gục ngã trước đại diện châu Á.

Được đánh giá cao hơn, U17 Pháp chủ động kiểm soát thế trận và liên tục gây sức ép ngay sau tiếng còi khai cuộc. Đội bóng áo lam tạo ra hàng loạt cơ hội nguy hiểm, nhưng sự vô duyên của các chân sút cùng phong độ xuất sắc của thủ môn Abdullah Al Mas khiến họ không thể tìm được bàn thắng.

Ngay phút thứ 8, Noha Tiehi có cơ hội dứt điểm trong vùng cấm nhưng không thắng được thủ thành Saudi Arabia. Một phút sau, Mamadou Meite tiếp tục thử tài đối phương bằng cú sút ở góc phải. Đến phút 13, Noah Loufoundou đánh đầu hiểm hóc, song Al Mas vẫn kịp đổ người cứu thua.

Sức ép của U17 Pháp tiếp tục gia tăng trong những phút tiếp theo. Thậm chí, U17 Pháp còn đưa bóng vào lưới đối phương ở phút 22, nhưng bàn thắng không được công nhận sau khi trọng tài tham khảo VFS. Hai đội khép lại hiệp một mà không có bàn thắng nào được ghi.

Sau giờ nghỉ, U17 Pháp vẫn duy trì sức ép nhưng bắt đầu bộc lộ sự nóng vội trong các pha xử lý cuối cùng. Trong khi đó, Saudi Arabia kiên trì phòng ngự và chờ đợi thời cơ phản công.

Bước ngoặt xuất hiện ở phút 72. Zaid Al Buri thực hiện đường chuyền thuận lợi để Shaman Al Kahtani xâm nhập vòng cấm rồi dứt điểm bằng chân phải, đưa bóng vào góc thấp khung thành. Sau khi kiểm tra VFS, trọng tài công nhận bàn thắng giúp Saudi Arabia vượt lên dẫn 1-0.

Những phút cuối, U17 Pháp dồn toàn lực tìm bàn gỡ nhưng không thành công. Chiến thắng tối thiểu giúp U17 Saudi Arabia tạo nên bất ngờ lớn tại bảng D, trong khi U17 Pháp buộc phải thắng Uruguay ở lượt cuối nếu muốn tiếp tục hành trình ở U17 World Cup kỳ này.

Thứ hạng tạm thời bảng D.