Dấu ấn lịch sử trên quê hương cách mạng

Tên thật của nữ Anh hùng liệt sĩ Cao Kỳ Vân là Nguyễn Thị Được (sinh năm 1925), quê ở Bình Lục, Hà Nam (cũ). Tham gia hoạt động cách mạng từ năm 1947, đến năm 1950, bà trở thành đội viên Tổ điệp báo Sao Chổi thuộc Ty Công an Bắc Giang, lấy bí danh Cao Kỳ Vân. Hoạt động trong hoàn cảnh địch kiểm soát gắt gao, thường xuyên đối mặt với hiểm nguy, nữ chiến sĩ luôn thể hiện sự mưu trí, dũng cảm và lòng trung thành với tổ chức. Ngày 1/5/1950, trong trận đánh tại đồn Mỏ Thổ, bà cải trang đi bắt cua, mang theo lựu đạn, bí mật đột nhập vào đồn địch thực hiện nhiệm vụ. Bị địch bắt và tra tấn nhưng bà kiên quyết giữ vững khí tiết, bảo vệ tổ chức, đồng đội và anh dũng hy sinh khi mới 25 tuổi.

Khu tưởng niệm Anh hùng liệt sĩ Cao Kỳ Vân ở phường Việt Yên.

Với quê hương Việt Yên, tấm gương Anh hùng liệt sĩ Cao Kỳ Vân đã trở thành niềm tự hào, biểu tượng của truyền thống cách mạng và tinh thần yêu nước. Để tưởng nhớ, tri ân sự hy sinh cao cả ấy, Khu tưởng niệm được xây dựng ngay tại nơi người nữ chiến sĩ chiến đấu và hy sinh. Công trình hơn 1,5 ha khởi công ngày 12/12/2022, trong đó khu trung tâm tưởng niệm rộng hơn 4.600 m². Tổng mức đầu tư hơn 43 tỷ đồng, gồm 7,5 tỷ đồng từ ngân sách địa phương, phần còn lại được huy động từ nguồn xã hội hóa do lực lượng công an vận động.

Hình thành không gian giáo dục văn hóa, lịch sử

Một công trình tưởng niệm chỉ thực sự phát huy giá trị khi những ký ức lịch sử được tiếp nối, trở thành bài học và nguồn cảm hứng trong đời sống hiện đại. Từ khi hoàn thành, Khu tưởng niệm Anh hùng liệt sĩ Cao Kỳ Vân đã đón hàng trăm đoàn cán bộ, chiến sĩ, học sinh, đoàn viên, thanh niên và Nhân dân đến dâng hương, tham quan, tìm hiểu. Nơi đây cũng được lựa chọn tổ chức các hoạt động về nguồn, sinh hoạt chính trị, góp phần bồi đắp đạo lý “Uống nước nhớ nguồn”, “Đền ơn đáp nghĩa”.

"Phường mong muốn phối hợp với ngành Giáo dục, lực lượng công an và tổ chức đoàn thanh niên đưa hoạt động tìm hiểu lịch sử tại khu tưởng niệm trở thành nội dung giáo dục ngoại khóa thường xuyên, phù hợp với từng lứa tuổi. Bảo tồn không chỉ là gìn giữ một công trình kiến trúc mà còn là lưu giữ, lan tỏa những giá trị lịch sử, tinh thần cách mạng và truyền thống tri ân các thế hệ đi trước đến thế hệ mai sau" - Bà Đỗ Thị Hương, Phó Chủ tịch Thường trực UBND phường Việt Yên.

Đối với lực lượng Công an nhân dân, tấm gương liệt sĩ Cao Kỳ Vân có ý nghĩa giáo dục sâu sắc về lòng trung thành, bản lĩnh chính trị, đạo đức nghề nghiệp và tinh thần phụng sự Tổ quốc, phục vụ Nhân dân. Thượng tá Lê Thành Văn, Phó Trưởng Phòng Công tác chính trị (Công an thành phố Bắc Ninh) cho rằng: "Cần chuyển hóa những giá trị cao đẹp của người nữ anh hùng thành động lực tinh thần trong giáo dục, rèn luyện cán bộ, chiến sĩ. Trong đó, lòng trung thành phải được thể hiện bằng hành động, tinh thần trách nhiệm và sự tận tụy trong công việc; bản lĩnh chính trị được củng cố qua quá trình rèn luyện, giữ vững phẩm chất, danh dự của người chiến sĩ Công an nhân dân".

Khu tưởng niệm trở thành nơi giáo dục truyền thống đối với thế hệ trẻ địa phương. Theo ông Nguyễn Văn Thư, Phó Trưởng phòng Văn hóa - Xã hội phường Việt Yên, việc đưa học sinh, đoàn viên, thanh niên đến tìm hiểu lịch sử ngay tại không gian gắn với sự kiện và nhân vật lịch sử giúp các em cảm nhận sâu sắc hơn giá trị của hòa bình, độc lập, từ đó nâng cao trách nhiệm đối với quê hương, đất nước. Để bảo tồn và phát huy giá trị công trình, phường Việt Yên xác định tập trung vào ba nhóm giải pháp trọng tâm. Trước hết, thường xuyên kiểm tra, chăm sóc cảnh quan, bảo đảm vệ sinh môi trường, an ninh, trật tự và phòng cháy, chữa cháy; kịp thời bảo trì, sửa chữa các hạng mục xuống cấp. Cùng với đó, phối hợp với ngành Công an, cơ quan chuyên môn, nhân chứng lịch sử và gia đình liệt sĩ sưu tầm, xác minh, hệ thống hóa tư liệu, hình ảnh, hiện vật về cuộc đời, sự nghiệp cách mạng của Anh hùng liệt sĩ Cao Kỳ Vân; từng bước số hóa, lưu trữ và bảo quản lâu dài.

Phường chú trọng gắn công tác bảo tồn với hoạt động văn hóa, giáo dục và du lịch lịch sử, kết nối khu tưởng niệm với các địa chỉ đỏ, di tích và điểm đến văn hóa trên địa bàn. Năm 2026, khu tưởng niệm đã đón gần 2 nghìn lượt khách đến tham quan, tham gia các hoạt động ngoại khóa. Để tiếp tục mở rộng khả năng tiếp cận, địa phương đổi mới hình thức giáo dục truyền thống thông qua sinh hoạt chuyên đề, tìm hiểu tư liệu, thảo luận về lịch sử cách mạng và trách nhiệm của thế hệ trẻ. Đáng chú ý, phường Việt Yên phối hợp với lực lượng công an và các cơ quan chuyên môn xây dựng hệ thống tư liệu số về Anh hùng liệt sĩ Cao Kỳ Vân gồm hình ảnh, tài liệu lịch sử, video giới thiệu về cuộc đời, quá trình hoạt động cách mạng và sự hy sinh của bà.

Về lâu dài, phường định hướng kết nối khu tưởng niệm với Đền Mỏ Thổ và các địa điểm di tích liên quan, từng bước hình thành không gian văn hóa, lịch sử và tuyến tham quan có ý nghĩa giáo dục. Qua đó, mở rộng cơ hội tìm hiểu lịch sử, làm phong phú đời sống văn hóa cộng đồng, đồng thời khai thác tiềm năng du lịch văn hóa - tâm linh của địa phương.

Khu tưởng niệm Anh hùng Liệt sĩ Cao Kỳ Vân đang khẳng định vai trò là địa chỉ đỏ kết nối quá khứ với hiện tại, góp phần nuôi dưỡng lòng yêu nước, niềm tự hào dân tộc giúp những giá trị lịch sử và tinh thần cách mạng tiếp tục được trao truyền qua các thế hệ.