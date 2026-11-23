Ngày 23/11, UBND Tp.Huế đã tổ chức Hội nghị công bố Đề án phát triển các ngành công nghiệp văn hóa và Đề án tổ chức Festival Huế cùng các sự kiện văn hóa - thể thao quy mô quốc gia, quốc tế giai đoạn 2026-2030.

Tại hội nghị, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Tp.Huế đã giới thiệu những nội dung trọng tâm của hai đề án, đồng thời công bố danh mục các chương trình, sự kiện văn hóa, thể thao dự kiến tổ chức tại Huế trong giai đoạn 2027-2030.

Ông Trần Hữu Thuỳ Giang, Phó Chủ tịch UBND Tp.Huế, phát biểu tại hội nghị.

Theo định hướng, thành phố tập trung xây dựng các chương trình, sự kiện có thương hiệu riêng, tổ chức định kỳ, gắn với khai thác giá trị di sản và phát triển sản phẩm văn hóa, du lịch mới. Việc công bố sớm kế hoạch sự kiện cũng giúp doanh nghiệp du lịch, lữ hành, hàng không và vận tải chủ động kết nối tour tuyến, xây dựng sản phẩm phục vụ du khách.

Nhiều chương trình, sự kiện mang tính quốc tế được giới thiệu tại hội nghị. Đáng chú ý là chương trình truyền hình thực tế sáng tạo đa quốc gia “Nhà sáng tạo Huế – The Hue Creators”, dự kiến triển khai mùa đầu tiên vào năm 2027 tại Đông Nam Á và Hàn Quốc, sau đó từng bước mở rộng ra thị trường châu Á và toàn cầu. Chương trình hướng đến kết nối di sản, văn hóa Huế với cộng đồng sáng tạo nội dung quốc tế.

Bên cạnh đó, Tuần lễ Festival Quốc tế Huế dự kiến diễn ra từ ngày 6 đến 10/6/2027, với các hoạt động biểu diễn nghệ thuật, triển lãm mỹ thuật di sản, giới thiệu cổ vật và ẩm thực. Tiếp nối là Lễ hội Ánh sáng quốc tế Huế 2027, từ ngày 11 đến 13/6, kết hợp trình diễn ánh sáng nghệ thuật, thiết bị bay không người lái theo chủ đề di sản và các hoạt động trải nghiệm bên bờ sông Hương.

Tuần lễ Âm nhạc và Di sản Quốc tế Huế – Hue Wonderverse Music Fest dự kiến tổ chức từ ngày 28/8 đến 1/9/2027, kết hợp âm nhạc Việt Nam, âm nhạc điện tử và giao lưu nghệ thuật quốc tế. Ngoài ra, chương trình VGV Championship Hue 2027 hướng đến kết nối thể thao golf với trải nghiệm văn hóa, di sản; dự án Revolution Express – Tàu hơi nước di sản Huế - Đà Nẵng cũng được giới thiệu như một sản phẩm du lịch đường sắt gắn với cảnh quan và di sản miền Trung.

Lãnh đạo Tp.Huế cùng các đối tác tại hội nghị.

Hội nghị còn giới thiệu dự án Trung tâm Đổi mới sáng tạo và Công nghiệp văn hóa – Hue Innovation Complex cùng các mô hình khai thác di sản thông qua nghệ thuật biểu diễn, trải nghiệm số, giáo dục di sản, thủ công mỹ nghệ và ẩm thực.

Chia sẻ tại hội nghị, ông Trần Hữu Thùy Giang, Phó Chủ tịch UBND Tp.Huế, nhấn mạnh, với hệ thống di sản phong phú, kiến trúc, cảnh quan và không gian thiên nhiên đặc trưng, Huế có nhiều lợi thế để hình thành các sản phẩm văn hóa có chiều sâu, giá trị gia tăng cao.

Thành phố xác định văn hóa không chỉ là nền tảng tinh thần, sức mạnh nội sinh mà còn là động lực tăng trưởng mới. Định hướng phát triển là gắn bảo tồn, phát huy giá trị di sản với đổi mới sáng tạo, ứng dụng công nghệ và thu hút đầu tư, từng bước đưa công nghiệp văn hóa trở thành lĩnh vực kinh tế quan trọng.

Theo ông Giang, Huế tập trung phát triển 6 nhóm ngành công nghiệp văn hóa trọng điểm, gồm: du lịch văn hóa; nghệ thuật biểu diễn; thiết kế sáng tạo áo dài, ẩm thực, phim ảnh; sản phẩm công nghiệp văn hóa số; thủ công mỹ nghệ và làng nghề; truyền hình, phát thanh, xuất bản và quảng cáo.

Thành phố đặt mục tiêu tốc độ tăng trưởng bình quân của 6 nhóm ngành đạt khoảng 10%/năm, đóng góp khoảng 10% GRDP vào năm 2030.

“Hội nghị không chỉ là sự kiện công bố định hướng mới mà còn là bước đi cụ thể nhằm kết nối nguồn lực, thu hút đầu tư, thúc đẩy hình thành hệ sinh thái công nghiệp văn hóa; đồng thời là diễn đàn để thành phố lắng nghe những ý tưởng, sáng kiến, giải pháp từ các chuyên gia, nhà khoa học, các hội chuyên ngành, nghệ sĩ và nhà đầu tư nhằm hiện thực hóa mục tiêu phát triển văn hóa, du lịch trở thành ngành kinh tế mũi nhọn, xây dựng Huế xứng tầm là trung tâm văn hóa, du lịch đặc sắc của cả nước và khu vực”, ông Giang chia sẻ.