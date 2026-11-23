Cụ thể hóa khuyến nghị UNESCO, từng bước hoàn thiện cơ chế bảo tồn

Ngày 12/7/2025, tại Kỳ họp lần thứ 47 của Ủy ban Di sản thế giới (UNESCO) ở Paris (Pháp), Quần thể di tích và danh thắng Yên Tử - Vĩnh Nghiêm - Côn Sơn, Kiếp Bạc chính thức được công nhận là Di sản văn hóa thế giới. Quần thể gồm 12 điểm, cụm di tích thành phần trên địa bàn ba địa phương (Quảng Ninh, Bắc Ninh, Hải Phòng) gắn với quá trình hình thành, phát triển của Thiền phái Trúc Lâm do Phật hoàng Trần Nhân Tông sáng lập. Danh hiệu quốc tế không chỉ khẳng định giá trị nổi bật toàn cầu của di sản mà còn đặt ra trách nhiệm lớn hơn đối với chính quyền, ngành chức năng và cộng đồng trong việc bảo vệ tính toàn vẹn, tính xác thực của quần thể.

Du khách quốc tế trải nghiệm in mộc bản chùa Vĩnh Nghiêm.

Sau khi di sản được ghi danh, ba địa phương tập trung thực hiện 13 khuyến nghị và 2 nội dung tham chiếu của Ủy ban Di sản thế giới. Theo đó, tháng 8/2026, thành phố Quảng Ninh chủ trì phối hợp thực hiện 9 nội dung theo khuyến nghị, tham chiếu; đồng thời phối hợp với thành phố Bắc Ninh và thành phố Hải Phòng triển khai 3 nội dung thuộc trách nhiệm chung.

Đến thời điểm này, Quảng Ninh đã hoàn thành ba phần việc quan trọng: Bổ sung bản mô tả tóm tắt di sản bằng tiếng Anh và tiếng Pháp; xây dựng bản đồ tổng thể thể hiện 12 điểm, cụm di tích thành phần; xây dựng bản đồ mở rộng vùng đệm tại khu vực Tây Yên Tử. Tại Bắc Ninh, UBND thành phố chủ trì triển khai xây dựng Đề án nghiên cứu tri thức truyền thống về di sản văn hóa phi vật thể gắn với Quần thể di tích và danh thắng Yên Tử - Vĩnh Nghiêm - Côn Sơn, Kiếp Bạc.

Ông Trương Quang Hải, Phó Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch thành phố Bắc Ninh cho biết, Đề án tập trung nhận diện các di sản văn hóa phi vật thể đang tồn tại, được lưu truyền và thực hành trong cộng đồng cư dân thông qua hoạt động điều tra, khảo sát, kiểm kê, sưu tầm, tư liệu hóa và nghiên cứu chuyên sâu… Mặt khác, đánh giá thực trạng thực hành, trao truyền và sức sống của các yếu tố di sản văn hóa phi vật thể trong bối cảnh hiện nay; tạo lập cơ sở dữ liệu khoa học và hệ thống tư liệu chuyên ngành về di sản văn hóa phi vật thể gắn với quần thể.

Trong khi đó, Hải Phòng chủ trì xây dựng kế hoạch tuyên truyền, giáo dục, quảng bá giá trị nổi bật toàn cầu của di sản và quy chế bảo vệ di sản theo Luật Di sản văn hóa năm 2024, Công ước Di sản thế giới năm 1972. Những phần việc trên cho thấy công tác bảo tồn đang từng bước chuyển từ quản lý riêng lẻ từng điểm di tích sang tiếp cận tổng thể, có sự phối hợp giữa các địa phương.

Tu bổ di tích, gìn giữ những giá trị gốc

Cùng với hoàn thiện cơ chế quản lý, các địa phương quan tâm đầu tư tu bổ, tôn tạo di tích, cải thiện điều kiện bảo vệ cảnh quan và phục vụ khách tham quan. Tại chùa Vĩnh Nghiêm (phường Tân An), 3.050 mộc bản được lưu giữ trong khu vực chuyên biệt có diện tích hơn 300 m². Công tác phòng cháy, chữa cháy, kiểm kê, số hóa và bảo đảm an toàn khu vực lưu giữ tiếp tục được quan tâm. Cùng đó, dự án tu bổ, tôn tạo di tích quốc gia đặc biệt chùa Vĩnh Nghiêm được triển khai từ tháng 1/2025 với tổng kinh phí hơn 100 tỷ đồng từ ngân sách Trung ương và ngân sách địa phương đang được thực hiện theo lộ trình. Đến nay, các hạng mục gồm khu giảng đường Phật học, sân phía trước, hệ thống cây xanh, sân cát tường và tam quan đã hoàn thành…

Cùng đó, phường Tân An triển khai dự án cải tạo cơ sở vật chất phụ trợ tại chùa Vĩnh Nghiêm với tổng mức đầu tư khoảng 17 tỷ đồng, dự kiến hoàn thành đầu tháng 3/2027. Ông Nguyễn Công Thành, Phó Chủ tịch UBND phường Tân An cho biết, việc thực hiện các dự án đầu tư, tu bổ, tôn tạo từng bước hoàn thiện, đồng thời bảo đảm giá trị gốc của di sản. Tại chùa Bổ Đà (phường Vân Hà), 1.935 mộc bản đã được nghiên cứu về tình trạng bảo quản và các yêu cầu cải thiện điều kiện lưu giữ; phương án nâng cao điều kiện bảo quản, kiểm soát môi trường và phòng ngừa sinh vật gây hại đang tiếp tục được hoàn thiện...

Đối với thành phố Hải Phòng, dự án bảo tồn Khu di tích lịch sử - văn hóa Côn Sơn - Kiếp Bạc được điều chỉnh tổng mức đầu tư từ 100 tỷ đồng lên hơn 180 tỷ đồng. Thành phố Quảng Ninh tập trung bảo tồn các di tích thuộc khu vực Yên Tử và nhà Trần; nghiên cứu quy hoạch, bảo quản thường xuyên và sửa chữa các hạng mục xuống cấp. Công trình chùa - quán Ngọc Thanh thuộc khu di tích nhà Trần được khánh thành đầu năm 2026 với kinh phí hơn 40 tỷ đồng, chủ yếu từ nguồn xã hội hóa.

Quảng bá, kết nối di sản gắn với phát triển du lịch

Một dấu ấn đáng chú ý là đó là ba địa phương phối hợp xây dựng, công bố bộ nhận diện thương hiệu chung cho Quần thể di tích và danh thắng Yên Tử - Vĩnh Nghiêm - Côn Sơn, Kiếp Bạc. Bộ nhận diện hướng đến sử dụng thống nhất trong hoạt động truyền thông, ấn phẩm, biển chỉ dẫn và quảng bá du lịch, góp phần giúp người dân, du khách nhận diện rõ hơn mối liên hệ giữa các điểm di tích thành phần.

Việc bảo tồn Quần thể di tích và danh thắng Yên Tử - Vĩnh Nghiêm - Côn Sơn, Kiếp Bạc chính là bảo vệ những giá trị lịch sử, tư tưởng và văn hóa đặc sắc của dân tộc, để di sản tiếp tục được trao truyền và phát huy trong các thế hệ mai sau.

Tại Bắc Ninh, lễ đón nhận Bằng UNESCO và Festival “Về miền di sản Bắc Ninh 2026” được tổ chức cuối tháng 3/2026 là sự kiện có ý nghĩa trong quảng bá các giá trị văn hóa của địa phương, trong đó có Quần thể di tích và danh thắng Yên Tử - Vĩnh Nghiêm - Côn Sơn, Kiếp Bạc. Bên cạnh đó, Bảo tàng Bắc Ninh tổ chức trưng bày giới thiệu lịch sử hình thành, giá trị văn hóa, tôn giáo, kiến trúc, nghệ thuật và cảnh quan của quần thể thu hút hàng nghìn lượt khách; trưng bày kết hợp trải nghiệm in mộc bản, công nghệ thực tế ảo 360o về chùa Vĩnh Nghiêm, Bổ Đà và bản đồ kết nối các điểm di sản... Đặc biệt, cuộc thi ảnh “Khoảnh khắc di sản Yên Tử - Vĩnh Nghiêm - Côn Sơn, Kiếp Bạc” do Báo và Phát thanh, Truyền hình Bắc Ninh phối hợp với cơ quan báo chí của thành phố Quảng Ninh và thành phố Hải Phòng tổ chức đã thu hút 177 tác giả đến từ 17 tỉnh, thành phố, với 1.093 tác phẩm dự thi. Qua góc nhìn của các nghệ sĩ nhiếp ảnh, cảnh quan, kiến trúc, lễ hội và những giá trị văn hóa tại các điểm di tích được giới thiệu sinh động, tạo sức lan tỏa của di sản.

Tại Quảng Ninh, hoạt động quảng bá được tăng cường thông qua công tác thuyết minh, giới thiệu di tích, chỉnh trang hệ thống biển chỉ dẫn và ứng dụng công nghệ số. Quảng Ninh đã tổ chức Triển lãm Thành tựu Di sản ngàn năm Yên Tử - Vĩnh Nghiêm – Côn Sơn, Kiếp Bạc tại Khu di tích và Danh thắng Yên Tử, với sự tham gia của 3 địa phương; trưng bày về cuộc đời và sự nghiệp của Phật hoàng Trần Nhân Tông, các tác phẩm nghệ thuật về Yên Tử…

Hải Phòng chú trọng xây dựng kế hoạch tuyên truyền, giáo dục di sản, hướng đến nhiều nhóm đối tượng, từ cộng đồng dân cư, học sinh đến du khách trong nước và quốc tế… Những hoạt động này cho thấy các địa phương đang từng bước chuyển từ quảng bá riêng từng điểm đến sang giới thiệu hình ảnh chung của toàn quần thể.

Bảo tồn di sản là công việc lâu dài, đòi hỏi sự phối hợp chặt chẽ giữa các địa phương. Đặc biệt, cộng đồng cần được tham gia và thụ hưởng từ quá trình bảo tồn, để di sản không chỉ được gìn giữ trong các công trình, hiện vật mà còn tiếp tục hiện diện trong đời sống, gắn với phát triển du lịch.

Công Tuấn

Tiến sĩ Nguyễn Anh Tuấn, Viện trưởng Viện Kinh tế Du lịch (Hiệp hội Du lịch Việt Nam): Phát huy giá trị di sản thông qua liên kết vùng

Việc Quần thể di tích và danh thắng Yên Tử - Vĩnh Nghiêm - Côn Sơn, Kiếp Bạc được UNESCO công nhận Di sản văn hóa thế giới là cơ hội để Bắc Ninh và các địa phương có di sản quảng bá hình ảnh, nâng cao vị thế điểm đến, mở rộng khả năng thu hút du khách trong nước và quốc tế. Đồng thời, có thêm lợi thế để xây dựng những hành trình trải nghiệm giàu bản sắc, đáp ứng nhu cầu ngày càng đa dạng của du khách.

Theo tôi, trước hết, cần bảo tồn, gìn giữ nguyên vẹn những giá trị nổi bật của di sản. Quần thể di tích và danh thắng này trải dài trên địa bàn ba thành phố: Bắc Ninh, Quảng Ninh và Hải Phòng nên công tác bảo tồn, quản lý và khai thác giá trị di sản không thể chỉ thực hiện riêng lẻ mà cần có sự phối hợp chặt chẽ, thống nhất. Du lịch vốn có tính liên vùng rất rõ nét; một sản phẩm hay hành trình hấp dẫn thường cần kết nối nhiều điểm đến, nhiều trải nghiệm để gia tăng thời gian lưu trú và mức chi tiêu của du khách. Ba địa phương cần chủ động trao đổi kinh nghiệm, phối hợp trong công tác bảo tồn, quản lý di sản. Trên cơ sở khai thác thế mạnh riêng của từng địa phương có thể hình thành những tuyến du lịch liên hoàn, kết nối các điểm di sản, không gian văn hóa, cảnh quan thiên nhiên và các sản phẩm du lịch đặc trưng.

Du khách ngày càng quan tâm đến những điểm đến xanh, thân thiện với môi trường, có trách nhiệm với cộng đồng và mang bản sắc văn hóa địa phương. Vừa qua, Viện Kinh tế Du lịch đã triển khai đề tài nghiên cứu về thực trạng và giải pháp chuyển đổi du lịch xanh trên địa bàn thành phố Bắc Ninh, tiến hành khảo sát một số tuyến, điểm như chùa Vĩnh Nghiêm, chùa Bổ Đà, khu vực Tây Yên Tử. Đồng hành cùng Công ty cổ phần Dịch vụ Tây Yên Tử và Điểm du lịch cộng đồng Bản Ven triển khai ứng dụng, thử nghiệm mô hình chuyển đổi du lịch xanh như ứng dụng năng lượng sạch, năng lượng mặt trời, trang bị thùng đựng rác và nâng cao nhận thức về bảo vệ môi trường. Qua đó góp phần hình thành thói quen kinh doanh có trách nhiệm, từng bước đưa các tiêu chí xanh vào hoạt động du lịch.

Để du lịch thực sự phát triển, Bắc Ninh cần xác lập định hướng phát triển dài hạn, trong đó bảo tồn các giá trị văn hóa, lịch sử và tự nhiên song hành với khai thác phục vụ phát triển du lịch.

Ông Đinh Tiến Quý, đại diện Công ty cổ phần Lữ hành quốc tế Hải Vân Cát (Hava Travel): Đa dạng sản phẩm du lịch, tăng trải nghiệm

Để khai thác hiệu quả giá trị di sản, chúng tôi chủ động xây dựng các chương trình tham quan liên tuyến, kết hợp giữa khám phá di tích, trải nghiệm văn hóa, tâm linh và thưởng thức dịch vụ du lịch địa phương.

Hiện Hava Travel đang xây dựng sản phẩm mới gắn với quần thể di sản văn hóa thế giới, dự kiến đưa vào khai thác trong những tháng cuối năm 2026, gồm tour 1 ngày, 2 ngày 1 đêm và 4 ngày 3 đêm. Tour 1 ngày kết nối chùa Vĩnh Nghiêm với Tây Yên Tử, đưa du khách tham quan, chiêm bái, trải nghiệm cáp treo, chinh phục chùa Đồng và tìm hiểu Phật giáo Trúc Lâm. Tour 2 ngày 1 đêm xuất phát từ Hà Nội, tham quan các điểm đến tiêu biểu của Bắc Ninh như đền Đô, làng tranh Đông Hồ, chùa Phật Tích, đền Cùng - giếng Ngọc, đền thờ Vua Bà; kết hợp thưởng thức nghệ thuật quan họ, ẩm thực và trải nghiệm không gian phố đêm. Ngày tiếp theo, du khách tiếp tục hành trình đến chùa Vĩnh Nghiêm và Tây Yên Tử.

Với tour 4 ngày 3 đêm, chúng tôi dự kiến mở rộng kết nối các điểm đến của Bắc Ninh với Quảng Ninh, tạo hành trình khám phá di sản, danh thắng và du lịch biển. Điểm nhấn của các sản phẩm là câu chuyện về con đường tu hành của Phật hoàng Trần Nhân Tông và sự hình thành Thiền phái Trúc Lâm. Đây là chất liệu văn hóa, lịch sử đặc sắc để xây dựng trải nghiệm có chiều sâu, giúp du khách hiểu hơn giá trị di sản thay vì chỉ tham quan, chiêm bái.

Để những sản phẩm này phát huy hiệu quả, chúng tôi mong thành phố quan tâm thu hút đầu tư nâng cấp hạ tầng, cơ sở lưu trú, nhà hàng và dịch vụ vui chơi, giải trí, nhất là tại khu vực Tây Yên Tử. Bên cạnh không gian chiêm bái, cần phát triển các hoạt động thiền, tìm hiểu Phật pháp, giao lưu văn hóa và biểu diễn nghệ thuật vào buổi tối. Có thể nghiên cứu xây dựng chương trình nghệ thuật mang tính sử thi, tái hiện lịch sử thời Trần, hành trình tu hành của Phật hoàng Trần Nhân Tông, qua đó tạo điểm nhấn riêng và tăng sức hấp dẫn cho điểm đến.

Đồng thời đưa văn hóa địa phương vào từng sản phẩm, dịch vụ du lịch với các chương trình giao lưu hát then, đàn tính, múa dân gian; giới thiệu ẩm thực và sản phẩm làng nghề, giúp du khách có thêm trải nghiệm đặc sắc. Khi có sự phối hợp chặt chẽ giữa cơ quan quản lý, doanh nghiệp và cộng đồng, giá trị di sản sẽ được khai thác hiệu quả hơn, đóng góp của du lịch vào phát triển kinh tế địa phương.

Ông Phạm Văn Chiến, Giám đốc Hợp tác xã Du lịch cộng đồng Mậu - Ba Tia: Tháo gỡ điểm nghẽn hạ tầng, phát triển du lịch cộng đồng

Điểm du lịch sinh thái Đồng Thông, bản Mậu, xã Tây Yên Tử có cảnh quan thiên nhiên nguyên sơ, khí hậu trong lành, hệ sinh thái rừng phong phú và nguồn nước suối tự nhiên. Đến đây du khách được trải nghiệm, khám phá vẻ đẹp của núi rừng và tìm hiểu đời sống văn hóa của đồng bào Dao Thanh Phán; thưởng thức sản vật như: Mật ong rừng, rượu men lá...

Tại Điểm du lịch còn tổ chức đốt lửa trại, giao lưu văn nghệ, tạo không gian để du khách cùng người dân gặp gỡ, trải nghiệm văn hóa. Gần đây, lượng khách đến Đồng Thông tăng rõ rệt, nhất là dịp đầu năm, dịp hè và các ngày cuối tuần. Ngoài du khách trong thành phố, chúng tôi đón nhiều đoàn từ Hưng Yên, Hải Phòng, Thái Bình và các địa phương khác. Sau khi quần thể di sản được UNESCO ghi danh, sức hút của Tây Yên Tử ngày càng tăng, nhiều người muốn đến khám phá cảnh quan, tìm hiểu giá trị lịch sử, văn hóa và Phật giáo của vùng đất này. Vào những ngày cao điểm, Điểm du lịch đón hàng nghìn lượt khách tham quan trong ngày. Tuy nhiên, cơ sở vật chất tại đây chưa đáp ứng nhu cầu lưu trú, nghỉ dưỡng của du khách. Do vướng mắc về mặt bằng nên Hợp tác xã chưa thể đầu tư xây dựng cơ sở vật chất đồng bộ; chủ yếu mới có hệ thống nhà cộng đồng lưu động, lều, nhà bạt và các công trình tạm. Chúng tôi mong các cấp chính quyền thành phố quan tâm vấn đề này.

Về lâu dài, chúng tôi có kế hoạch phát triển Đồng Thông thành điểm du lịch sinh thái, cộng đồng quy mô lớn thu hút đông du khách có thể lưu trú dài ngày để khám phá thiên nhiên, hành hương Tây Yên Tử và trải nghiệm văn hóa người Dao. Chúng tôi hy vọng những lợi thế về thiên nhiên, văn hóa và sức hút mới của quần thể di sản sẽ trở thành động lực để du lịch Đồng Thông phát triển, góp phần tạo sinh kế và nâng cao thu nhập cho người dân địa phương.