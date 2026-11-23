Học sinh Hà Nội khám phá văn hóa qua trải nghiệm thực tế

Ngày 23/11, các cơ sở giáo dục trên địa bàn Hà Nội đồng loạt tổ chức hoạt động hưởng ứng Ngày Văn hóa Việt Nam (24/11). Chương trình điểm cấp thành phố diễn ra tại Hồ Văn và Di tích quốc gia đặc biệt Văn Miếu - Quốc Tử Giám, mang đến cho học sinh cơ hội tiếp cận trực tiếp với di sản, nghệ thuật truyền thống và những nét đẹp văn hóa của Thủ đô.

Hoạt động được triển khai tại các trường trực thuộc Sở Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT) Hà Nội cũng như các cơ sở giáo dục thuộc phường, xã. Tùy điều kiện thực tế, các nhà trường chủ động xây dựng sáu không gian trải nghiệm gồm: Văn hóa Việt Nam; Thăng Long - Hà Nội; di sản văn hóa; nghệ thuật truyền thống; làng nghề, ẩm thực và sản phẩm văn hóa; văn hóa học đường.

Ngành Giáo dục và Đào tạo Hà Nội tổ chức nhiều hoạt động hưởng ứng Ngày Văn hóa Việt Nam.

Tại chương trình cấp thành phố, học sinh tham gia nhiều hoạt động phong phú như làm “Sứ giả Văn hóa”, trình diễn thời trang “Sắc màu Văn hóa” với trang phục truyền thống, biểu diễn võ cổ truyền kết hợp nhảy hiện đại. Các em còn được trải nghiệm trò chơi dân gian, múa sạp, tìm hiểu ẩm thực, thực hành in tranh sáng tạo và khám phá các nghề thủ công truyền thống.

Những hoạt động này giúp kiến thức về lịch sử, di sản và phong tục tập quán không còn bó hẹp trong sách vở mà trở thành những trải nghiệm trực quan, sinh động. Học sinh có cơ hội tự mình khám phá, thực hành và hiểu hơn về những giá trị văn hóa được lưu truyền qua nhiều thế hệ.

Phát biểu tại chương trình, ông Nguyễn Văn Hiền, Giám đốc Sở GD&ĐT Hà Nội, nhấn mạnh việc hưởng ứng Ngày Văn hóa Việt Nam cần được duy trì thường xuyên trong nhà trường, không chỉ dừng lại ở hoạt động trong một ngày.

Theo ông Nguyễn Văn Hiền, các cơ sở giáo dục cần tiếp tục đổi mới giáo dục di sản, chủ động phối hợp với bảo tàng, di tích, nghệ nhân và cộng đồng địa phương để tổ chức hoạt động trải nghiệm phù hợp với từng lứa tuổi, cấp học. Qua đó, học sinh không chỉ tiếp nhận kiến thức mà còn được trực tiếp khám phá, thực hành, giới thiệu và sáng tạo các giá trị văn hóa.

Đưa văn hóa vào lời nói, hành động hằng ngày

Không chỉ dừng ở việc tìm hiểu di sản hay tham gia các chương trình nghệ thuật, giáo dục văn hóa còn được các trường học Hà Nội cụ thể hóa bằng những hành vi ứng xử trong đời sống thường ngày.

Tại Trường Tiểu học & THCS Chương Dương (phường Hồng Hà), trong sáng 23/11, học sinh tham gia trò chơi “Em chọn việc làm đẹp”. Thông qua những tình huống gần gũi như chào hỏi lễ phép, nói lời cảm ơn, giữ gìn vệ sinh nơi công cộng hay ứng xử đúng mực khi tham quan di tích, các em thể hiện quan điểm đồng tình hoặc không đồng tình với từng cách hành xử.

Từ những câu hỏi và tình huống thực tế, học sinh được nhận diện những hành vi đẹp, đồng thời hiểu rằng văn hóa không chỉ thể hiện qua trang phục, phong tục, lễ hội hay các di tích lịch sử mà còn nằm trong lời nói, cử chỉ và cách ứng xử với mọi người xung quanh.

Học sinh Hà Nội hào hứng hưởng ứng Ngày Văn hóa Việt Nam 24/11 với nhiều hoạt động ý nghĩa.

Bà Nguyễn Thị Vân Hồng, Hiệu trưởng nhà trường, cho rằng giáo dục văn hóa truyền thống không nên chỉ dừng ở việc giúp học sinh ghi nhớ các biểu tượng, phong tục của dân tộc. Điều quan trọng là hình thành tình yêu, niềm tự hào và ý thức gìn giữ những giá trị tốt đẹp trong cuộc sống.

Từ định hướng này, nhà trường chú trọng lồng ghép giáo dục văn hóa, đạo đức và kỹ năng sống vào các hoạt động tập thể, đặc biệt là giờ sinh hoạt dưới cờ. Những việc làm tưởng chừng đơn giản như chào hỏi lễ phép, biết cảm ơn, tôn trọng người khác hay giữ gìn vệ sinh trường lớp được xem là những biểu hiện thiết thực của nếp sống văn hóa.

Thông điệp “Nói lời hay – Làm việc tốt – Yêu văn hóa Việt Nam” được học sinh hưởng ứng, góp phần kết nối kiến thức văn hóa với hành động cụ thể.

Giáo dục di sản cần trở thành hoạt động thường xuyên

Hà Nội có hệ thống di tích lịch sử, bảo tàng, làng nghề, lễ hội và nhiều loại hình nghệ thuật truyền thống phong phú. Đây là nguồn tài nguyên quan trọng để ngành giáo dục tổ chức các hoạt động học tập trực quan, giúp học sinh gắn kiến thức với thực tiễn.

Việc đưa học sinh đến với các không gian di sản, tạo điều kiện giao lưu với nghệ nhân và trải nghiệm nghề thủ công không chỉ mở rộng hiểu biết mà còn góp phần nuôi dưỡng tình yêu quê hương, đất nước và ý thức bảo tồn bản sắc văn hóa dân tộc.

Bên cạnh đó, giáo dục văn hóa trong nhà trường cần được thực hiện đồng bộ với gia đình và cộng đồng. Mỗi lời nói, hành động đẹp trong trường học, gia đình và nơi công cộng đều góp phần hình thành lối sống thanh lịch, văn minh cho thế hệ trẻ.

Thông qua các hoạt động hưởng ứng Ngày Văn hóa Việt Nam, ngành GD&ĐT Hà Nội hướng tới xây dựng môi trường giáo dục trong đó học sinh vừa là người tiếp nhận, vừa là chủ thể sáng tạo và lan tỏa các giá trị văn hóa. Quan trọng hơn, tình yêu văn hóa dân tộc cần được nuôi dưỡng liên tục, trở thành một phần trong nhận thức và hành động của mỗi học sinh.