Theo báo cáo “Thu nhập của tổng giám đốc và hội đồng quản trị tại các công ty đại chúng ở Việt Nam năm 2023” do FiinGroup và FiinRatings công bố, thu nhập bình quân năm 2023 của tổng giám đốc các doanh nghiệp niêm yết trên sàn tại Việt Nam đạt 2,5 tỷ đồng/người.

Trong đó, Tổng Công ty Phát triển Đô thị Kinh Bắc (mã chứng khoán: KBC) là doanh nghiệp chi trả thu nhập cao nhất. Cụ thể, năm 2023, Tổng Giám đốc KBC Nguyễn Thị Thu Hương dẫn đầu về thu nhập trong số lãnh đạo các công ty niêm yết với mức gần 17 tỷ đồng, tương đương hơn 1,4 tỷ đồng/tháng. Con số này vượt trội so với lãnh đạo tại nhiều doanh nghiệp khác, thậm chí cao hơn cả lãnh đạo các ngân hàng thương mại cổ phần.

Bà Nguyễn Thị Thu Hương – Tổng Giám đốc KBC

Theo báo cáo tài chính hợp nhất quý II/2024 đã soát xét, bà Nguyễn Thị Thu Hương ghi nhận tổng thu nhập hơn 6,4 tỷ đồng trong 6 tháng đầu năm 2024, tương đương hơn 1 tỷ đồng/tháng, thấp hơn khoảng 400 triệu đồng/tháng so với năm trước.

Đáng chú ý, năm 2023 – thời điểm bà Thu Hương nhận mức thu nhập cao – cũng là giai đoạn Kinh Bắc ký kết được hàng loạt hợp đồng có giá trị lớn và ghi nhận kết quả kinh doanh tăng trưởng mạnh nhất kể từ khi niêm yết.

Bà Nguyễn Thị Thu Hương sinh năm 1971, quê ở tỉnh Thanh Hóa, có trình độ Tiến sĩ khoa học kinh tế, Thạc sĩ Quản trị kinh doanh. Bà thông thạo tiếng Trung và tiếng Anh. Bà cũng là nhân sự gắn bó với Tổng Công ty Phát triển Đô thị Kinh Bắc từ những ngày đầu thành lập.

Về quá trình công tác, trong giai đoạn 1994 – 1995, bà làm việc tại Phòng Quan hệ đối ngoại, Văn phòng Kinh tế và Văn hóa Đài Bắc tại Hà Nội. Từ năm 1995 đến năm 1997, bà giữ chức Giám đốc Công ty TNHH Dịch vụ Trans-Pacific tại Hà Nội.

Tiếp đó, từ năm 1997 đến năm 2001, bà đảm nhiệm vị trí Quyền Kế toán trưởng tại Công ty Phát triển Khu công nghiệp Đài Tư - Đài Loan (địa chỉ Khu công nghiệp Đài Tư, Hà Nội).

Trong giai đoạn từ năm 2001 đến tháng 5/2003, bà công tác tại Công ty EIS, Công ty OCI và giữ vai trò Trưởng Đại diện Văn phòng đại diện tại Hà Nội của Công ty Cổ phần Công nghệ Viễn thông Sài Gòn (SAIGONTEL).

Từ tháng 6/2003 đến ngày 22/11/2012, bà Nguyễn Thị Thu Hương đảm nhiệm chức vụ Phó Tổng Giám đốc Tổng Công ty Phát triển Đô thị Kinh Bắc - CTCP, đồng thời giữ vị trí Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Xây dựng Sài Gòn - Kinh Bắc từ tháng 10/2003 đến tháng 6/2005.

Từ tháng 8/2005 đến ngày 18/4/2013, bà là Phó Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Công nghệ Viễn thông Sài Gòn và tham gia Hội đồng quản trị (HĐQT) của SAIGONTEL từ tháng 8/2005.

Song song với các vị trí trên, bà Thu Hương còn đảm nhiệm chức vụ Phó Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Khu công nghiệp Sài Gòn - Bắc Giang từ tháng 4/2006, Thành viên HĐQT Ngân hàng TMCP Nam Việt từ tháng 6/2006 và Thành viên HĐQT Công ty Cổ phần Khoáng sản Sài Gòn - Quy Nhơn từ tháng 5/2009.

Kể từ ngày 22/11/2012, khi Chủ tịch HĐQT Đặng Thành Tâm thôi kiêm nhiệm chức vụ Tổng Giám đốc, bà Nguyễn Thị Thu Hương chính thức được bổ nhiệm giữ cương vị Tổng Giám đốc Tổng Công ty Phát triển Đô thị Kinh Bắc - CTCP.

Tập đoàn Kinh Bắc là chủ đầu tư Dự án Khu phức hợp đô thị, du lịch sinh thái, sân golf Khoái Châu. Dự án này có quy mô lên tới 990ha với tổng vốn đầu tư khoảng 1,5 tỷ UÚD, do Trump Organization - tập đoàn của gia đình Tổng thống Mỹ Donald Trump và Công ty Hưng Yên - thành viên Tổng công ty Phát triển Đô thị Kinh Bắc hợp tác triển khai.