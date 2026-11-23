1.000 cán bộ, hội viên, phụ nữ đến từ các cơ quan, đơn vị, lực lượng vũ trang và Hội LHPN các phường tham gia đồng diễn dân vũ trước cổng vườn hoa Đà Lạt. Ảnh: Chính Thành

Tham dự chương trình có các đồng chí: Phạm Thị Phúc, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh; Hà Thị Hạnh, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh; Nguyễn Thị Thuận Bích, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh; Đinh Văn Tuấn, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; H'Vi Êban, Tỉnh ủy viên, Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh Lâm Đồng.

Sự kiện thu hút sự tham gia của 1.000 cán bộ, hội viên phụ nữ đến từ các cơ quan, đơn vị, lực lượng vũ trang cùng Hội LHPN các phường trung tâm trên địa bàn Đà Lạt.

Bà Phạm Thị Phúc (thứ 3 từ tráii sang), Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Lâm Đồng, đồng diễn dân vũ cùng hội viên, phụ nữ. Ảnh: Chính Thành

Đây là hoạt động văn hóa trọng điểm nhằm hưởng ứng Ngày Văn hóa Việt Nam 24/11 và chào mừng Festival Hoa Đà Lạt lần thứ XI năm 2026. Mở đầu chương trình là các tiết mục văn nghệ ca ngợi quê hương, đất nước, tạo bầu không khí phấn khởi giữa không gian ngập tràn sắc hoa của thành phố cao nguyên.

Tâm điểm của buổi lễ là màn đồng diễn dân vũ quy mô lớn trên nền nhạc liên khúc "Hãy đến với con người Việt Nam tôi" và "Xinh tươi Việt Nam". Trong tà áo dài truyền thống duyên dáng, hàng ngàn hội viên phụ nữ đã thực hiện những động tác khỏe khoắn, nhịp nhàng và đồng đều, tạo nên bức tranh sinh động trước cổng Vườn hoa Đà Lạt. Đáng chú ý, bà Phạm Thị Phúc cùng các nữ lãnh đạo Tỉnh ủy, Hội đồng nhân dân và Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh cũng trực tiếp hòa nhịp đồng diễn, thể hiện sự gắn kết, gần gũi và cổ vũ tinh thần cho phong trào phụ nữ địa phương.

Các đại biểu diễu hành tôn vinh áo dài. Ảnh: Chính Thành

Ngay sau phần đồng diễn, đoàn diễu hành trong trang phục áo dài truyền thống, tay cầm cờ Tổ quốc và đội nón lá đã nối dài từ Vườn hoa Đà Lạt tiến ra đường Trần Quốc Toản, hướng về khu vực cà phê Đồi Cù. Dòng người rực rỡ sắc màu sải bước trên các tuyến phố trung tâm đã thu hút sự quan tâm, hưởng ứng nhiệt tình của đông đảo người dân địa phương và du khách thập phương.

Thông qua chương trình, Hội LHPN tỉnh Lâm Đồng mong muốn khơi dậy tình yêu và niềm tự hào dân tộc đối với tà áo dài Việt Nam, vận động cán bộ, hội viên tích cực gìn giữ các giá trị di sản văn hóa truyền thống. Đồng thời, sự kiện cũng góp phần lan tỏa hình ảnh người phụ nữ Lâm Đồng thanh lịch, năng động và quảng bá nét đẹp văn hóa, du lịch đặc trưng của Đà Lạt ngàn hoa đến với bạn bè trong và ngoài nước.