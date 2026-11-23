Nhân dịp Ngày Văn hóa Việt Nam (24/11) và kỷ niệm 80 năm Hội nghị Văn hóa toàn quốc lần thứ nhất (24/11/1946 – 24/11/2026), chương trình nghệ thuật đặc biệt "Muôn sắc Việt Nam" sẽ diễn ra lúc 20h tối 24/11 tại sân vận động Mỹ Đình (Hà Nội) với sự tham dự của khoảng 50.000 khán giả.

MC Nguyên Khang sẽ cùng Á hậu Thụy Vân đảm nhận vai trò dẫn dắt chương trình nghệ thuật đặc biệt "Muôn sắc Việt Nam". Nam MC tiết lộ sẽ lựa chọn 3 bộ áo dài cho sự kiện mang ý nghĩa tôn vinh những giá trị văn hóa dân tộc.

MC Nguyên Khang. Ảnh: NVCC

Chia sẻ về lần xuất hiện này, Nguyên Khang cho biết anh đặc biệt hào hứng khi được tham gia một chương trình kết nối những giá trị di sản với hơi thở sáng tạo đương đại. Theo nam MC, văn hóa truyền thống không chỉ cần được bảo tồn mà còn phải hiện diện sống động trong đời sống xã hội hôm nay.

Đây không phải lần đầu Nguyên Khang dẫn dắt một concert quốc gia tại sân vận động Mỹ Đình. Trước đó, anh từng đảm nhận vai trò MC trong chương trình "Tổ quốc trong tim" vào tháng 8/2025, với sự tham gia của khoảng 50.000 khán giả. Tháng 8 năm nay, anh tiếp tục đồng hành cùng chương trình khi sự kiện được tổ chức tại Tp.HCM, thu hút khoảng 40.000 người.

Đáng nhớ, hình ảnh Nguyên Khang cùng MC Phí Linh và Vũ Mạnh Cường tiếp tục dẫn chương trình giữa cơn mưa lớn tại Tp.HCM từng nhận được sự chú ý trên mạng xã hội. Sự bình tĩnh, chuyên nghiệp của các MC trong điều kiện thời tiết không thuận lợi được nhiều khán giả đánh giá cao.

Trở lại Mỹ Đình với "Muôn sắc Việt Nam", Nguyên Khang cho biết anh vẫn giữ nguyên cảm xúc háo hức như những lần trước. Tuy nhiên, chương trình lần này đòi hỏi sự chuẩn bị kỹ lưỡng hơn bởi nội dung tập trung vào chiều sâu văn hóa và những giá trị truyền thống.

Nam MC mong muốn tạo được sự kết nối với đông đảo khán giả, thay vì chỉ chú trọng vào quy mô sân khấu hay số lượng người tham dự. Anh cho biết sẽ lựa chọn cách dẫn trang trọng, giàu cảm xúc ở những phần giới thiệu di sản, đồng thời tăng cường tương tác khi chương trình chuyển sang các tiết mục sôi động.

Đồng hành cùng Á hậu Thụy Vân, Nguyên Khang kỳ vọng sự khác biệt trong phong cách dẫn dắt của cả hai sẽ tạo nên sự bổ trợ thú vị.

Nói về sức sống của văn hóa dân tộc, Nguyên Khang nhấn mạnh sự phong phú trong bản sắc vùng miền, từ hát Xoan, quan họ, ca trù, nhã nhạc cung đình Huế đến cồng chiêng Tây Nguyên và đờn ca tài tử Nam Bộ.

Anh cũng cho rằng không nên vội nhận định người trẻ thờ ơ với văn hóa truyền thống. Vấn đề nằm ở cách truyền tải và tiếp cận. Theo Nguyên Khang, thay vì chỉ giới thiệu văn hóa theo phương thức cũ, cần tạo điều kiện để thế hệ trẻ tham gia sáng tạo, gìn giữ và tiếp nối những giá trị di sản.

"Muôn sắc Việt Nam" quy tụ hơn 30 nghệ sĩ thuộc nhiều thế hệ như: NSND Tự Long, NSND Quang Thọ, NSND Thu Hiền, NSND Thanh Hoa, Mỹ Tâm, Tùng Dương, Noo Phước Thịnh, Hòa Minzy, Hoàng Thùy Linh, Đức Phúc, Erik và Phương Mỹ Chi...

Chương trình gồm 3 chương: "Văn hóa soi đường cho quốc dân đi", "Muôn sắc di sản" và "Bản sắc vươn xa", đưa khán giả khám phá hành trình văn hóa Việt từ huyền tích Lạc Long Quân - Âu Cơ đến các di sản và sáng tạo nghệ thuật đương đại. Đáng chú ý, tiết mục "Bức tranh di sản" sẽ giới thiệu 17 di sản văn hóa phi vật thể của Việt Nam được UNESCO ghi danh.