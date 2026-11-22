Ngày 22/11, Phòng CSGT Công an TP Cần Thơ cho biết, theo thông tin từ bệnh viện, sức khỏe tài xế P.T.P. (SN 1993, ngụ TP Hồ Chí Minh) đã qua cơn nguy kịch và đang được các y, bác sĩ chăm sóc, điều trị.

Clip Tổ CSGT kịp thời hỗ trợ, đưa tài xế đến bệnh viện.

Chiều cùng ngày, thực hiện kế hoạch công tác, Tổ công tác Trạm CSGT Mỹ Xuyên gồm: Trung tá Trần Văn Dũng, Tổ trưởng; Thiếu tá Nguyễn Chí Cường; Thiếu tá Trần Thanh Tân và Đại úy Tạ Thanh Xuân đang dừng phương tiện để xử lý chuyên đề tốc độ tại Km 2144+700, Quốc lộ 1, thuộc địa bàn xã Như Gia thì phát hiện một ô tô con lưu thông theo hướng từ Cà Mau đến Cần Thơ có dấu hiệu bất thường.

Sau khi được hỗ trợ, chăm sóc y tế, tài xế đã qua cơn nguy kịch.

Tài xế bất ngờ điều khiển xe rẽ vào lề đường và dừng trước vị trí tổ CSGT đang làm nhiệm vụ. Qua kiểm tra, tổ công tác phát hiện tài xế gục đầu xuống, người co giật.

Tổ công tác nhanh chóng xử lý tình huống, mở cửa ô tô, khẩn trương đưa tài xế sang xe đặc chủng và chuyển đến Bệnh viện Đa khoa Sóc Trăng cấp cứu.

Tổ công tác Trạm CSGT Mỹ Xuyên (Phòng CSGT Công an TP Cần Thơ).

Nhờ được hỗ trợ kịp thời, tài xế đã qua cơn nguy kịch. Tổ công tác cũng liên hệ được với gia đình và được biết, trước đó, tài xế lái ô tô chở khách theo hợp đồng từ TP Hồ Chí Minh đi Cà Mau. Trên đường quay trở về TP Hồ Chí Minh, tài xế gặp sự cố trên.