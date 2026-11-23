Giải đua ghe Ngo TP Cần Thơ mở rộng năm 2026 – tranh Cúp Nhựa Bình Minh diễn ra trong hai ngày 23 và 24/11, là hoạt động trọng tâm của Lễ hội Oóc Om Bóc - Đua ghe Ngo TP Cần Thơ năm 2026.

Giải năm nay quy tụ 67 đội ghe nam và 17 đội ghe nữ đến từ TP Cần Thơ và tỉnh Cà Mau. Các đội tranh tài ở cự ly 1.200m đối với nam và 1.000m đối với nữ.

Các vận động viên trong trang phục rực rỡ, sẵn sàng bước vào những lượt đua trên sông Maspero.

Ngay từ những lượt đua đầu tiên, không khí trên sông Maspero đã trở nên náo nhiệt.

Những chiếc ghe Ngo rực rỡ sắc màu nối nhau rẽ sóng, các vận động viên phối hợp nhịp nhàng, dồn sức trong từng mái chèo để giành lợi thế trước đối thủ.

Các vận động viên dồn sức trong từng nhịp chèo, tạo nên những màn tranh tài quyết liệt trên sông Maspero.

Khán đài chật kín người dân, du khách đến theo dõi và cổ vũ các đội ghe Ngo tranh tài.

Từng mái chèo mạnh mẽ, đồng loạt rẽ nước, thể hiện sức mạnh và tinh thần đoàn kết của các vận động viên.