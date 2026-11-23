Góc tư liệu về Nhà hát Lớn Hà Nội. (Ảnh: PV/Vietnam+)

Ngày 23/11, Cục Văn thư và Lưu trữ nhà nước (Bộ Nội vụ) phối hợp với Đại sứ quán Pháp tại Việt Nam tổ chức khai mạc triển lãm “Phong cách kiến trúc Pháp tại Việt Nam 1858-1945 trong tài liệu lưu trữ” tại Hà Nội.

Triển lãm giới thiệu quá trình hình thành, phát triển và biến đổi của kiến trúc Pháp tại Việt Nam từ nửa sau thế kỷ XIX đến giữa thế kỷ XX, thông qua hơn 300 tài liệu, bản đồ, bản vẽ và hình ảnh liên quan đến gần 60 công trình kiến trúc tiêu biểu trên cả ba miền Bắc-Trung-Nam,

Hai lớp di sản: Kiến trúc và văn hóa lưu trữ

Tại triển lãm, các tư liệu được khai thác từ những cơ quan lưu trữ của Việt Nam và Pháp gồm bản vẽ kiến trúc, hồ sơ thiết kế, thi công, tài liệu quy hoạch đô thị, văn bản hành chính và hình ảnh lịch sử.

Thông qua các tư liệu, công chúng có cơ hội tìm hiểu không chỉ diện mạo của từng công trình mà còn cả quá trình kiến tạo không gian đô thị, sự thay đổi trong tư duy quy hoạch và những yếu tố giao thoa, tiếp biến giữa kiến trúc Pháp với điều kiện khí hậu, văn hóa và xã hội Việt Nam.

Phát biểu khai mạc, Cục trưởng Cục Văn thư và Lưu trữ nhà nước Đặng Thanh Tùng cho biết các bản vẽ kiến trúc, bản đồ quy hoạch và hồ sơ thiết kế, thi công được bảo quản tại các cơ quan lưu trữ hai nước là những bằng chứng quan trọng giúp làm sáng rõ lịch sử và giá trị của các công trình trong bối cảnh đô thị, xã hội đương thời.

Lượng lớn tư liệu được trưng bày tại triển lãm. (Ảnh: PV/Vietnam+)

"Việc nhận diện, nghiên cứu và gìn giữ những giá trị kiến trúc hình thành qua lịch sử có ý nghĩa thiết thực trong việc hài hòa giữa phát triển hiện đại với bảo tồn bản sắc và chiều sâu văn hóa đô thị," ông đánh giá.

Đáng chú ý, bên cạnh giá trị của những công trình kiến trúc, triển lãm còn đưa công chúng tiếp cận một di sản ít được biết đến hơn: di sản văn hóa lưu trữ.

Giáo sư-Tiến sỹ-Kiến trúc sư Hoàng Đạo Kính nhận định triển lãm giúp công chúng chiêm ngưỡng hai di sản lớn từ nền văn minh Pháp, là di sản kiến trúc hình thành tại Việt Nam trong thời kỳ thuộc địa và di sản văn hóa lưu trữ, với những hồ sơ, bản vẽ ghi lại quá trình kiến tạo đô thị, thiết kế công trình.

“Chúng ta hằng ngày nhìn thấy kiến trúc Pháp, nhìn thấy các đô thị mang diện mạo của thời kỳ Pháp thuộc, nhưng hầu như ít người biết rằng ở Việt Nam còn có một kho lưu trữ lớn, lưu giữ những hồ sơ về nghệ thuật kiến tạo đô thị và thiết kế công trình của người Pháp,” ông nhận định.

Theo ông, những tài liệu này không chỉ có ý nghĩa trong nghiên cứu lịch sử mà còn là cơ sở quan trọng để nhận diện giá trị của các công trình, phục vụ công tác bảo tồn và cải tạo đô thị hiện nay.

Một số tư liệu lưu trữ về Sài Gòn-Chợ Lớn, bưu điện Huế, Viện Viễn Đông Bác Cổ, Tòa án Hà Nội... (Ảnh tư liệu)

Tuy nhiên Giáo sư, Tiến sỹ Hoàng Đạo Kính cũng bày tỏ sự lo ngại về sức ép phát triển đô thị lên di sản kiến trúc thời kỳ Pháp thuộc, đặc biệt tại Hà Nội, Thành phố Hồ Chí Minh, Hải Phòng, Đà Nẵng và Đà Lạt. Việc xây dựng những công trình mới, có quy mô lớn và khác biệt về phong cách, xen cấy vào các không gian kiến trúc cũ có thể tạo ra sự chèn ép, phá vỡ tính hài hòa của cảnh quan đô thị.

“Chúng ta nên coi tài nguyên kiến trúc thời Pháp thuộc tại các đô thị là một vốn liếng cần được ứng xử đặc biệt và trân trọng. Cách tốt nhất là bảo tồn trong cải tạo, nâng cấp, chứ không phải phát triển bằng cách xây chen, lấn át những công trình cũ,” ông nhấn mạnh.

Tiếp cận lịch sử qua ngôn ngữ trưng bày hiện đại

Tại không gian của Cục Văn thư Lưu trữ, triển lãm được kết hợp trưng bày trực quan với công nghệ trình chiếu hiện đại, trong đó có khu vực trình chiếu hình ảnh và bản đồ 3D. Thiết kế được tính toán theo hướng linh hoạt, có thể tháo lắp và thích ứng với nhiều địa điểm khác nhau, phục vụ khả năng tổ chức triển lãm lưu động tại các địa phương.

Về ý tưởng thiết kế triển lãm, kiến trúc sư Nguyễn Chánh Phương (Phó Chủ tịch Công ty cổ phần Xây dựng và Kiến trúc AA) cho biết nhóm thực hiện đã trưng bày theo tiến trình thời gian, giúp người xem hình dung sự phát triển của kiến trúc Pháp tại Việt Nam qua từng giai đoạn, phân loại theo thành phố và thời điểm xây dựng, qua đó tạo nên bức tranh tổng quan về sự phân bố không gian và tiến trình phát triển kiến trúc.

(Ảnh: PV/Vietnam+)

Tuy nhiên, quá trình nghiên cứu và hệ thống hóa tư liệu cũng gặp không ít khó khăn, do một số công trình còn bản vẽ nhưng thiếu hồ sơ liên quan nên không thể xác định chính xác thời điểm xây dựng.

Vì vậy, ông kỳ vọng các nhà nghiên cứu, đặc biệt là người trẻ, tiếp tục khai thác kho tư liệu lưu trữ, phát triển thành các công trình nghiên cứu và ấn phẩm chuyên sâu.

Phát biểu tại khai mạc, Thứ trưởng Bộ Nội vụ Cao Huy khẳng định triển lãm là minh chứng cho việc hiện thực hóa Ý định thư hợp tác giữa Bộ Nội vụ Việt Nam và Bộ Văn hóa Pháp trong lĩnh vực lưu trữ (ký năm 2025).

Sự kiện cũng góp phần khẳng định giá trị lịch sử, tính xác thực của khối tài liệu lưu trữ về Đông Dương đang được bảo quản tại hai nước, đã được phối hợp lập hồ sơ đề cử Danh mục Di sản tư liệu thế giới thuộc Chương trình Ký ức thế giới của UNESCO.

Triển lãm khai mạc và mở cửa đón khách từ 23/11/2026. (Ảnh: PV/Vietnam+)

Đánh giá cao sự phối hợp giữa các cơ quan lưu trữ Việt Nam và Pháp, Đại sứ Cộng hòa Pháp tại Việt Nam Didier Le Bret bày tỏ mong muốn triển lãm thu hút đông đảo công chúng, đặc biệt là thế hệ trẻ, qua đó khơi dậy niềm say mê tìm hiểu lịch sử và sự trân trọng đối với những di sản kiến trúc hiện diện trong đời sống thường ngày.

Triển lãm mở cửa đón khách từ ngày 23/11/2026 đến khi có sự kiện mới; địa chỉ tại 12 Đào Tấn, phường Giảng Võ, Hà Nội./.