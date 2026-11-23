Thái Nguyên quảng bá văn hóa trà và sản phẩm OCOP tại Cà Mau
Từ ngày 20 đến 26-11, tỉnh Thái Nguyên tham gia Không gian quảng bá, kết nối sản phẩm OCOP gắn với du lịch cấp vùng tại tỉnh Cà Mau. Hoạt động nằm trong chuỗi sự kiện chào mừng Ngày Văn hóa Việt Nam (24-11) và Festival Tôm Cà Mau lần thứ II, năm 2026.
Tại đây, tỉnh Thái Nguyên tổ chức Không gian quảng bá văn hóa trà, giới thiệu các sản phẩm trà truyền thống, trà chế biến theo phong cách mới cùng gần 300 sản phẩm OCOP, nông sản tiêu biểu của địa phương.
Các hoạt động trình diễn sao chè, nghệ thuật pha trà và thưởng trà tạo điểm nhấn, giúp người dân, du khách tìm hiểu quy trình chế biến và trải nghiệm hương vị đặc trưng của trà Thái Nguyên. Hình ảnh, tiềm năng du lịch và những nét văn hóa đặc sắc của tỉnh cũng được giới thiệu tại sự kiện.
Thông qua hoạt động kết nối cung cầu, các doanh nghiệp, hợp tác xã có thêm cơ hội tiếp cận đối tác, nắm bắt nhu cầu thị trường và mở rộng hệ thống phân phối sản phẩm.
Việc tham gia sự kiện tại Cà Mau tiếp tục mở rộng hoạt động xúc tiến thương mại của Thái Nguyên tại khu vực đồng bằng sông Cửu Long, đồng thời gắn quảng bá sản phẩm OCOP, văn hóa trà với giới thiệu tiềm năng du lịch, tăng cường liên kết và hợp tác phát triển.
Nguồn Thái Nguyên: https://baothainguyen.vn/thai-nguyen-quang-ba-van-hoa-tra-va-san-pham-ocop-tai-ca-mau