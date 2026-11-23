Không gian quảng bá văn hóa trà Thái Nguyên tại Quảng trường Phan Ngọc Hiển, phường An Xuyên, tỉnh Cà Mau.

Tại đây, tỉnh Thái Nguyên tổ chức Không gian quảng bá văn hóa trà, giới thiệu các sản phẩm trà truyền thống, trà chế biến theo phong cách mới cùng gần 300 sản phẩm OCOP, nông sản tiêu biểu của địa phương.

Các hoạt động trình diễn sao chè, nghệ thuật pha trà và thưởng trà tạo điểm nhấn, giúp người dân, du khách tìm hiểu quy trình chế biến và trải nghiệm hương vị đặc trưng của trà Thái Nguyên. Hình ảnh, tiềm năng du lịch và những nét văn hóa đặc sắc của tỉnh cũng được giới thiệu tại sự kiện.

Người dân địa phương và du khách thưởng thức trà Thái Nguyên tại sự kiện.

Thông qua hoạt động kết nối cung cầu, các doanh nghiệp, hợp tác xã có thêm cơ hội tiếp cận đối tác, nắm bắt nhu cầu thị trường và mở rộng hệ thống phân phối sản phẩm.

Việc tham gia sự kiện tại Cà Mau tiếp tục mở rộng hoạt động xúc tiến thương mại của Thái Nguyên tại khu vực đồng bằng sông Cửu Long, đồng thời gắn quảng bá sản phẩm OCOP, văn hóa trà với giới thiệu tiềm năng du lịch, tăng cường liên kết và hợp tác phát triển.