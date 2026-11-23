Hình ảnh trong phim "Giao điểm sinh tử"

Giá trị đề tài chưa đủ làm nên sức hút

Lịch sử luôn là nguồn chất liệu phong phú của điện ảnh. Những cuộc đấu tranh, sự hy sinh, tình đồng chí, lòng yêu nước và số phận con người trong chiến tranh có thể tạo nên những tác phẩm giàu giá trị tư tưởng, nghệ thuật. Tuy nhiên, đề tài hay không đồng nghĩa bộ phim đương nhiên hấp dẫn. Làm thế nào để chuyển hóa chất liệu lịch sử thành câu chuyện điện ảnh giàu cảm xúc vẫn là bài toán đặt ra đối với phim Nhà nước đặt hàng.

Trong nhiều năm, dòng phim nhà nước đặt hàng thường được nhìn nhận trước hết ở chức năng tuyên truyền, giáo dục truyền thống và phục vụ nhiệm vụ chính trị. Đây là yêu cầu cần thiết, song nếu quá chú trọng chuyển tải thông điệp mà chưa quan tâm đúng mức đến ngôn ngữ điện ảnh và trải nghiệm của người xem, tác phẩm khó tạo được sức lan tỏa rộng rãi. Đặc biệt, với khán giả trẻ, lịch sử cần được tiếp cận qua những góc nhìn và hình thức thể hiện phù hợp với thế hệ hôm nay.

Điều đó không có nghĩa phim lịch sử phải chạy theo thị hiếu nhất thời. Một tác phẩm muốn có sức sống lâu dài cần câu chuyện thuyết phục, chất lượng nghệ thuật và khả năng kết nối cảm xúc với công chúng, thay vì chỉ dựa vào ý nghĩa của đề tài.

Giao điểm sinh tử do Công ty CP Phim Giải Phóng sản xuất, là một trong những tác phẩm cho thấy nỗ lực tìm tòi cách kể chuyện mới. Chuyển thể từ tiểu thuyết Cuộc truy tầm kho vũ khí của nhà văn Đoàn Giỏi, phim khai thác cuộc truy tìm kho vũ khí giữa rừng sâu Chiến khu Đ năm 1952, kết hợp yếu tố lịch sử, hành động và tâm lý chiến tranh. Điểm đáng chú ý là cách xây dựng nhân vật có đời sống nội tâm. Người lính không chỉ hiện diện qua nhiệm vụ và sự hy sinh mà còn có tình yêu, ước mơ, nỗi lo cùng những lựa chọn riêng. Đạo diễn Ngô Xuân Phước cho biết, quá trình nghiên cứu, chỉnh sửa kịch bản kéo dài hơn 6 tháng, với hơn 20 lần điều chỉnh nhằm xây dựng tuyến nhân vật đa chiều, tránh biến họ thành những biểu tượng khô cứng.

Để tăng tính chân thực cho không gian lịch sử, đoàn phim lựa chọn ghi hình gần như toàn bộ tại vùng Chiến khu Đ (Đồng Nai), dù phải đối mặt với nhiều khó khăn về địa hình và điều kiện sản xuất. Những chi tiết về tình đồng đội, tình người và tình yêu giữa hoàn cảnh chiến tranh cũng góp phần mở rộng câu chuyện, đưa người xem đến gần hơn với đời sống, tâm tư của nhân vật, thay vì chỉ theo dõi diễn biến một nhiệm vụ quân sự.

Từ Giao điểm sinh tử có thể thấy, làm mới phim lịch sử không nhất thiết phải tìm kiếm những đề tài chưa từng được khai thác. Ngay trong các câu chuyện quen thuộc, người làm phim vẫn có thể tìm thấy góc nhìn khác, đi sâu vào tâm lý và những số phận giàu sức gợi. Điều quan trọng là lịch sử phải được chuyển hóa thành ngôn ngữ điện ảnh, chứ không đơn thuần minh họa cho những thông điệp có sẵn.

Muốn vậy, đổi mới cần bắt đầu từ kịch bản, khâu có ý nghĩa quyết định đối với chất lượng tác phẩm. Người viết phải tìm được góc nhìn riêng, phát hiện những chi tiết, vấn đề đủ sức tạo chiều sâu cho câu chuyện. Cùng với đó, từ lựa chọn đạo diễn, diễn viên đến thiết kế mỹ thuật, phục trang, bối cảnh và tổ chức sản xuất đều cần được đầu tư tương xứng. Sự đồng bộ giữa các khâu không chỉ bảo đảm tính chân thực mà còn góp phần nâng cao hiệu quả nghệ thuật của bộ phim.

Mở đường ra rạp, nâng sức cạnh tranh

Bên cạnh nỗ lực đổi mới sáng tạo, cơ chế sản xuất và phát hành cũng cần được tháo gỡ căn cơ. Một bộ phim đầu tư bằng ngân sách Nhà nước, dù có giá trị tư tưởng và nội dung tốt, vẫn cần con đường phù hợp để đến với công chúng. Nếu chỉ dừng lại ở những đợt chiếu phục vụ nhiệm vụ chính trị, phạm vi tiếp cận khó được mở rộng, đồng thời hạn chế cơ hội để tác phẩm có đời sống lâu dài sau khi hoàn thành.

Nghị định số 189/2026/NĐ-CP của Chính phủ về phát hành, phổ biến phim phục vụ nhiệm vụ chính trị, có hiệu lực từ ngày 15.7.2026, đã tạo thêm cơ sở pháp lý để phim Nhà nước đặt hàng tiếp cận hệ thống rạp thương mại. Nghị định khuyến khích các tổ chức, cá nhân tham gia phát hành, phổ biến phim do Nhà nước đặt hàng và Nhà nước là chủ sở hữu; đồng thời quy định cơ chế xử lý doanh thu sau khi trừ các chi phí, với mức nộp lại ngân sách Nhà nước tối thiểu 30% đối với phần doanh thu phát sinh.

Chuyển động bước đầu được thể hiện qua Thanh âm vượt đại dương, bộ phim đầu tiên phát hành thương mại sau khi Nghị định 189 có hiệu lực. Theo thông tin từ Cục Điện ảnh tại thời điểm triển khai, cả 16/16 đầu mối cụm rạp đã đề xuất tham gia, dự kiến khoảng 190-197 cụm rạp đồng hành trong đợt chiếu phim.

Ông Đặng Trần Cường, Cục trưởng Cục Điện ảnh (Bộ VHTTDL) nhấn mạnh, việc đưa phim Nhà nước đặt hàng vào hệ thống rạp thương mại không làm thay đổi nhiệm vụ phục vụ chính trị, mà nhằm mở rộng khả năng tiếp cận công chúng. Đợt phát hành Thanh âm vượt đại dương cũng được xác định là bước thử nghiệm để đánh giá quy trình thực hiện Nghị định 189, làm cơ sở tiếp tục hoàn thiện cơ chế trong thời gian tới.

Việc mở thêm kênh phát hành tạo điều kiện để doanh nghiệp và hệ thống rạp cùng tham gia đưa phim đến khán giả, mở rộng địa bàn cũng như đối tượng tiếp cận. Tuy nhiên, có thêm nhiều cụm rạp không đồng nghĩa tác phẩm đương nhiên thu hút người xem. Sau cùng, sức hấp dẫn vẫn phụ thuộc vào chất lượng nội dung, nghệ thuật, công tác quảng bá và khả năng xác định đúng đối tượng khán giả.

Bởi vậy, không thể đánh giá phim Nhà nước đặt hàng hoàn toàn bằng thước đo doanh thu như phim thương mại, nhưng cũng không nên xem nhẹ hiệu quả tiếp cận công chúng. Lượng người xem, mức độ quan tâm và phản hồi xã hội là những dữ liệu cần thiết để nhìn nhận hiệu quả phổ biến phim, đồng thời giúp nhà sản xuất hiểu rõ hơn nhu cầu, thị hiếu khán giả.

Cùng với bài toán phát hành, nguồn lực sản xuất cũng là vấn đề cần tháo gỡ. Phim lịch sử, chiến tranh đòi hỏi kinh phí lớn cho bối cảnh, phục trang, đạo cụ, kỹ xảo và ghi hình, trong khi ngân sách Nhà nước còn hạn chế. Trước thực tế đó, Cục Điện ảnh đặt vấn đề nghiên cứu cơ chế đầu tư linh hoạt hơn, theo hướng Nhà nước hỗ trợ một phần kinh phí, quyết định về đề tài, nội dung, còn đơn vị sản xuất chủ động huy động nguồn lực bổ sung.

Phương thức này có thể mở rộng sự tham gia của doanh nghiệp, huy động thêm nguồn lực xã hội cho điện ảnh. Tuy nhiên, để triển khai hiệu quả, cần có những quy định rõ ràng về trách nhiệm, quyền lợi, quyền sở hữu và yêu cầu chất lượng tác phẩm, vừa bảo đảm mục tiêu tư tưởng, vừa tạo điều kiện cho hoạt động sáng tạo nghệ thuật.

Nhìn rộng hơn, đổi mới phim Nhà nước đặt hàng không thể chỉ dừng ở một khâu, mà cần được thực hiện xuyên suốt từ lựa chọn đề tài, phát triển kịch bản, tổ chức sản xuất đến phát hành. Nhà nước giữ vai trò định hướng, người làm phim phát huy năng lực sáng tạo, còn hệ thống phát hành mở rộng cơ hội đưa tác phẩm đến công chúng. Khi giá trị tư tưởng được thể hiện bằng ngôn ngữ điện ảnh hấp dẫn, phim lịch sử, chiến tranh cách mạng không chỉ làm nhiệm vụ lưu giữ ký ức dân tộc mà còn có thể chạm tới cảm xúc của khán giả hôm nay, tìm được chỗ đứng bền vững trong đời sống điện ảnh.