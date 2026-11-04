Đóng lối đi tự phát
Đội CSGT đường bộ số 1 (Phòng CSGT - Công an TP Đà Nẵng) ngày 3-11 cho hay, vừa phối hợp với các đơn vị ngành đường sắt và UBND phường Hải Vân (Đà Nẵng) tổ chức đóng lối đi tự mở tại Km 776+300, tuyến đường sắt Bắc – Nam.
Lối đi tự mở này đã tồn tại hơn 30 năm, tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn giao thông đường sắt, đe dọa tính mạng, tài sản của người dân và an toàn chạy tàu. Việc đóng lối đi nhằm xóa bỏ điểm nguy hiểm, phòng ngừa tai nạn, từng bước lập lại trật tự, bảo đảm an toàn hành lang đường sắt. Phòng CSGT Công an TP Đà Nẵng khuyến cáo người dân chấp hành việc đóng lối đi; không tháo dỡ rào chắn, tự ý mở lại hoặc tạo lối đi trái phép qua đường sắt.
Nguồn CAĐN: https://cadn.com.vn/dong-loi-di-tu-phat-post360467.html