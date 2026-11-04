Thời tiết tối 4/11 và ngày 5/11: Ngày mai nhiều nơi có nắng, Bắc Bộ sắp tăng mưa dông

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn quốc gia, đêm 4/11 và ngày 5/11, Bắc Bộ có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng. Khu vực từ Thanh Hóa đến Huế, Duyên hải Nam Trung Bộ, Tây Nguyên và Nam Bộ cũng duy trì trạng thái thời tiết tương đối ổn định, với mưa dông xuất hiện cục bộ và ngày có nắng.

Dự báo thời tiết đêm nay và ngày mai.

Hà Nội ngày mai nắng, nhiệt độ cao nhất 31 độ C

Tại Hà Nội, đêm nay có mưa rào và dông vài nơi. Sang ngày 5/11, trời có mây, ngày nắng, gió nhẹ. Nhiệt độ thấp nhất 25-27 độ C, cao nhất 29-31 độ C.

Trong những lúc xuất hiện mưa dông, người dân cần đề phòng lốc, sét và gió giật mạnh.

Bắc Bộ ngày mai trời nắng, từ đêm 5/11 mưa dông tăng

Trên phạm vi Bắc Bộ, thời tiết ngày 5/11 nhìn chung khá ổn định. Tây Bắc Bộ và Đông Bắc Bộ có mưa rào và dông vài nơi về đêm, ban ngày trời nắng. Nhiệt độ cao nhất phổ biến 29-32 độ C.

Tuy nhiên, đây có thể là khoảng thời gian trước khi thời tiết miền Bắc có sự thay đổi. Theo xu thế mới nhất của NCHMF, khoảng đêm 5 và ngày 6/11, Bắc Bộ có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to. Sau đó, khoảng ngày 8-9/11, mưa dông tiếp tục có khả năng xuất hiện trở lại.

Đáng chú ý, từ khoảng ngày 9/11, Bắc Bộ chuyển lạnh, vùng núi chuyển rét. Đây là diễn biến cần theo dõi trong những ngày tới.

Trung Bộ ngày mai chưa có mưa lớn diện rộng

Từ Thanh Hóa đến Huế, đêm 4/11 có mưa rào và dông vài nơi, ngày 5/11 trời nắng. Nhiệt độ thấp nhất 22-25 độ C, cao nhất 29-32 độ C.

Duyên hải Nam Trung Bộ cũng có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng, nhiệt độ cao nhất 29-32 độ C, có nơi trên 32 độ C.

Tuy nhiên, diễn biến những ngày sau đáng chú ý hơn. Theo nhận định của NCHMF, từ đêm 5-7/11, khu vực Thanh Hóa đến Hà Tĩnh có mưa rào và dông rải rác; từ khoảng đêm 8-9/11, khu vực này có khả năng xuất hiện mưa vừa, mưa to và dông, cục bộ có nơi mưa rất to.

Từ Quảng Trị đến Đà Nẵng và phía Đông các tỉnh từ Quảng Ngãi đến Đắk Lắk, mưa rào và dông rải rác có khả năng xuất hiện từ đêm 5-8/11; sau đó mưa có xu hướng tăng trong khoảng ngày 9-12/11.

Nam Bộ ngày mai vẫn có nắng, mưa dông xuất hiện cục bộ

Nam Bộ trong đêm 4/11 và ngày 5/11 có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng. Nhiệt độ thấp nhất 24-27 độ C, cao nhất 31-34 độ C. Riêng TP.HCM, nhiệt độ cao nhất khoảng 31-33 độ C.

Theo xu thế những ngày tới, từ đêm 5-8/11, Nam Bộ và Lâm Đồng có khả năng tiếp tục xuất hiện mưa rào rải rác và dông vào chiều, tối. Trong mưa dông cần đề phòng lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Thời tiết ngày 5/11 có gì đáng chú ý?

Ngày 5/11 chưa có biến động thời tiết lớn trên cả nước. Bắc Bộ, Trung Bộ và Nam Bộ chủ yếu có mưa dông vài nơi, ban ngày trời nắng.

Điểm cần chú ý là thời tiết bắt đầu thay đổi từ đêm 5/11: Bắc Bộ tăng mưa dông, trong khi một số khu vực Trung Bộ cũng bước vào giai đoạn mưa nhiều hơn. Xa hơn, khoảng ngày 9/11, miền Bắc có khả năng chuyển lạnh, vùng núi chuyển rét; Trung Bộ có nguy cơ xuất hiện mưa vừa, mưa to, cục bộ mưa rất to trong những ngày sau đó.