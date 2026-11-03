[Video] 'Nữ đại gia xăng dầu' Chu Thị Thành bị đề nghị mức án 16 đến 18 năm tù
Sau 1 ngày xét xử, Ngày 3/11, phiên tòa xét xử sơ thẩm Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Tập đoàn Thiên Minh Đức (Công ty Thiên Minh Đức) Chu Thị Thành cùng 22 bị cáo trong vụ án “Tham ô tài sản; In phát hành, mua bán trái phép hóa đơn, chứng từ nộp ngân sách nhà nước và Trốn thuế” chuyển sang phần tranh tụng.
Đại diện Viện Kiểm sát giữ quyền công tố tại phiên tòa đã trình bày bản luận tội và đề nghị mức án đối với 23 bị cáo. Theo đó, đại diện Viện Kiểm sát đã đề nghị Hội đồng xét xử tuyên phạt bị cáo Chu Thị Thành (Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty Thiên Minh Đức) từ 16-18 năm tù về 2 tội “Tham ô tài sản” và “Mua bán trái phép hóa đơn, chứng từ thu nộp ngân sách nhà nước”. Có 4 bị cáo được đề nghị mức hình phạt tiền, từ 200 triệu đồng đến 1,5 tỷ đồng. 18 bị cáo còn lại bị đề nghị từ 6 tháng tù nhưng cho hưởng án treo đến tù chung thân.
Nguồn Nhân Dân: https://nhandan.vn/video-nu-dai-gia-xang-dau-chu-thi-thanh-bi-de-nghi-muc-an-16-den-18-nam-tu-post1000006.html