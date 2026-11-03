[Video] 'Nữ đại gia xăng dầu' Chu Thị Thành bị đề nghị mức án 16 đến 18 năm tù

Đại diện Viện Kiểm sát giữ quyền công tố tại phiên tòa đã trình bày bản luận tội và đề nghị mức án đối với 23 bị cáo. Theo đó, đại diện Viện Kiểm sát đã đề nghị Hội đồng xét xử tuyên phạt bị cáo Chu Thị Thành (Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty Thiên Minh Đức) từ 16-18 năm tù về 2 tội “Tham ô tài sản” và “Mua bán trái phép hóa đơn, chứng từ thu nộp ngân sách nhà nước”. Có 4 bị cáo được đề nghị mức hình phạt tiền, từ 200 triệu đồng đến 1,5 tỷ đồng. 18 bị cáo còn lại bị đề nghị từ 6 tháng tù nhưng cho hưởng án treo đến tù chung thân.

MINH TRIẾT