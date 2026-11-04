Dự án đường 190 tỷ đồng ở Lâm Đồng đạt 90%, nhiều hạng mục đang được hoàn thiện

Ghi nhận của Người Đưa Tin tại dự án Cải tạo, nâng cấp cục bộ Tỉnh lộ 5, xã Quảng Tín, tỉnh Lâm Đồng, cho thấy, trên công trường, các nhà thầu đang tập trung phương tiện, máy móc và nhân lực triển khai những hạng mục còn lại.

Tại một số vị trí, xe chở bê tông, máy đào, máy lu hoạt động liên tục. Công nhân được bố trí thi công hệ thống rãnh thoát nước, đường giao dân sinh và hoàn thiện các công trình cầu. Nhiều đoạn tuyến đã hình thành nền, móng mặt đường, tạo diện mạo khang trang hơn so với trước.

Dự án Tỉnh lộ 5 đang khẩn trương thi công.

Dự án Cải tạo, nâng cấp cục bộ Tỉnh lộ 5 được UBND tỉnh Đắk Nông (cũ) được phê duyệt vào tháng 11/2021 và điều chỉnh vào tháng 4/2024, với tổng mức đầu tư 190 tỷ đồng. Công trình được đầu tư xây dựng theo tiêu chuẩn đường cấp IV miền núi.

Công trình có một gói thầu xây lắp với giá trị hợp đồng 167,45 tỷ đồng, khởi công ngày 22/12/2022, thời gian thực hiện 36 tháng và dự kiến hoàn thành vào ngày 22/12/2025.

Tuy nhiên, đến nay, dự án vẫn đang tiếp tục triển khai các hạng mục còn lại. Theo báo cáo của đơn vị quản lý dự án, khối lượng thực hiện đạt khoảng 90% giá trị hợp đồng.

Trong đó, phần nền, móng mặt đường đã hoàn thành 13,5km; hệ thống thoát nước ngang đạt 100%, thoát nước dọc đạt 90%. Hai cầu đạt 95% khối lượng, cầu Km38+850 đạt 80%.

Dù nhiều hạng mục chính đã cơ bản hoàn thành, một số phần việc vẫn còn khối lượng đáng kể. Cụ thể, hệ thống đường giao dân sinh mới đạt 70%, hệ thống an toàn giao thông đạt 50% và công tác gia cố mái taluy đạt 90% giá trị hợp đồng.

Thi công vị trí cầu.

Đây là những hạng mục cần được các nhà thầu tập trung nhân lực, thiết bị để đẩy nhanh tiến độ, sớm hoàn thiện đồng bộ toàn tuyến.

Địa phương kỳ vọng cải thiện kết nối giao thông

Theo Ban Quản lý dự án - Đầu tư xây dựng số 3, hiện các nhà thầu đang tổ chức nhiều mũi thi công trên công trường.

Hai đơn vị thi công là Công ty TNHH Tân Trường Phát và Công ty cổ phần 471 đang triển khai nhiều mũi thi công, gồm hoàn thiện đường giao dân sinh; thi công rãnh dọc, gia cố mái taluy và hoàn thiện ba vị trí cầu.

Trao đổi về tiến độ dự án, ông Hà Sỹ Sơn, Giám đốc Ban Quản lý dự án - Đầu tư xây dựng số 3, cho biết, đơn vị đang theo dõi, đôn đốc các nhà thầu tập trung nhân lực, thiết bị, tổ chức nhiều mũi thi công để hoàn thiện các hạng mục còn lại, bảo đảm chất lượng công trình.

Theo ông Sơn, việc đẩy nhanh tiến độ cần gắn với kiểm soát chất lượng kỹ thuật, nhất là các hạng mục cầu, hệ thống thoát nước, gia cố mái taluy và an toàn giao thông, nhằm bảo đảm công trình phát huy hiệu quả sau khi đưa vào sử dụng.

Xe lu đang thi công tại dự án.

Bên cạnh tiến độ thi công, công tác giải phóng mặt bằng cũng là một trong những nội dung được quan tâm trong quá trình triển khai dự án.

Theo Ban Quản lý dự án - Đầu tư xây dựng số 3, toàn tuyến có 31 hộ dân bị ảnh hưởng, với tổng diện tích khoảng 4,67ha. Đến nay, cơ quan chức năng đã phê duyệt 5 phương án bồi thường, hỗ trợ, tái định cư đối với 31 hộ dân, tổng giá trị khoảng 13,324 tỷ đồng.

Nhà thầu tập trung nhân lực, thiết bị, tổ chức nhiều mũi thi công để hoàn thiện các hạng mục còn lại.

Đại diện UBND xã Quảng Tín, cho biết, đối với công tác giải phóng mặt bằng phục vụ dự án Tỉnh lộ 5 giai đoạn 1, hiện địa phương còn 2 hộ dân. UBND xã đang tập trung triển khai công tác thẩm định và hoàn thành trong thời gian tới để cơ bản giải quyết dứt điểm công tác giải phóng mặt bằng.

Theo Ban Quản lý dự án - Đầu tư xây dựng số 3, khi tuyến đường được nâng cấp, hoàn thiện, việc đi lại, vận chuyển hàng hóa, nông sản của người dân sẽ thuận tiện hơn, góp phần thúc đẩy giao thương và phát triển kinh tế - xã hội tại địa phương.

Về nguồn vốn, dự án đã được bố trí đủ 190 tỷ đồng. Lũy kế giải ngân đạt 168,102 tỷ đồng, tương đương 88,47% tổng vốn bố trí. Riêng năm 2026, dự án được bố trí 50,6 tỷ đồng, trong đó đã giải ngân 28,7 tỷ đồng, đạt 56,71% kế hoạch vốn năm.

Mới đây, UBND tỉnh Lâm Đồng đã có văn vản gửi các sở, ngành, địa phương về việc phát huy vai trò, trách nhiệm của người đứng đầu các cơ quan, đơn vị, địa phương tập trung hoàn thành nhiệm vụ năm 2026. Theo đó, ông Hồ Văn Mười - Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng - đề nghị thủ trưởng các sở, ban, ngành, đơn vị thuộc tỉnh; Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND các xã, phường, đặc khu Chủ động triển khai quyết liệt, đồng bộ, hiệu quả các nhiệm vụ, giải pháp phát triển kinh tế - xã hội; tập trung rà soát, đánh giá tiến độ thực hiện các chỉ tiêu, nhiệm vụ được giao, kịp thời tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, không để công việc chậm trễ, tồn đọng. Trong đó, Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng nhấn mạnh việc chú trọng đẩy nhanh tiến độ giải ngân vốn đầu tư công; tăng cường quản lý, khai thác các nguồn thu, phấn đấu thu vượt tối thiểu 10% dự toán ngân sách nhà nước năm 2026 do HĐND tỉnh giao; tiếp tục rà soát, phân loại, tập trung tháo gỡ khó khăn, vướng mắc đối với các dự án đầu tư ngoài ngân sách và kịp thời xử lý, giải quyết các hồ sơ đề nghị cấp chủ trương đầu tư mới; đẩy nhanh tiến độ sắp xếp, quản lý, khai thác và xử lý tài sản công, nhất là nhà, đất dôi dư, bảo đảm hiệu quả, tránh thất thoát, lãng phí…