Xã Tân Phước 3: 12 đảng viên được trao tặng và truy tặng Huy hiệu Đảng

Đồng chí Trần Văn Dũng cùng lãnh đạo xã trao Huy hiệu Đảng và hoa cho đảng viên.

Trong đợt này, toàn Đảng bộ xã Tân Phước 3 có 12 đảng viên được trao tặng Huy hiệu Đảng. Trong đó, có 1 đảng viên được nhận Huy hiệu 60 năm tuổi Đảng, 7 đảng viên nhận Huy hiệu 40 năm tuổi Đảng và 4 đảng viên nhận Huy hiệu 30 năm tuổi Đảng.

Phát biểu tại buổi lễ, đồng chí Trần Thanh Tú, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã nhấn mạnh, Huy hiệu Đảng chính là sự ghi nhận trân trọng của Đảng đối với lòng trung thành, quá trình phấn đấu và rèn luyện không ngừng nghỉ của mỗi đảng viên.

Bí thư Đảng ủy xã Tân Phước 3 kỳ vọng, bằng kinh nghiệm, trí tuệ, uy tín và tâm huyết của mình, các đảng viên được trao tặng Huy hiệu Đảng tiếp tục là những hạt nhân đoàn kết, tấm gương mẫu mực; tiếp tục đồng hành, đóng góp xây dựng xã Tân Phước 3 ngày càng giàu đẹp, văn minh.