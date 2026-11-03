Hai trực thăng va chạm trên đỉnh Everest, một người thiệt mạng

Vụ tai nạn xảy ra ngày 3/11 tại làng Pheriche, nằm ở độ cao khoảng 4.200 m, gần trại căn cứ núi Everest của Nepal. Theo thông tin ban đầu, hai trực thăng đã va chạm khi đang tìm cách hạ cánh xuống khu vực này.

Giới chức Nepal xác nhận nạn nhân thiệt mạng là một công dân Ấn Độ, 47 tuổi. Hai người bị thương gồm một công dân New Zealand và một phi công người Nepal. Hiện chưa rõ tổng số người có mặt trên hai trực thăng vào thời điểm xảy ra tai nạn.

Video ghi lại khoảnh khắc hai trực thăng va chạm tại bãi đáp Pheriche, Nepal, khiến một người thiệt mạng và hai người bị thương. Nguồn: MXH

Video lan truyền trên mạng xã hội ghi lại cảnh hơn chục người hoảng loạn bỏ chạy tìm nơi trú ẩn khi hai trực thăng va chạm và rơi xuống đất.

Khu vực núi Everest có địa hình hiểm trở, không có đường bộ tiếp cận nhiều địa điểm. Vì vậy, trực thăng là phương tiện quan trọng trong hoạt động vận chuyển và cứu hộ, đặc biệt đối với những người leo núi hoặc hướng dẫn viên gặp vấn đề sức khỏe, kiệt sức trong hành trình.

Tai nạn xảy ra chỉ vài ngày sau vụ hỏa hoạn tại một khách sạn nằm trên tuyến đường dẫn đến trại căn cứ Everest. Tuyết rơi dày khiến lực lượng chức năng gặp nhiều khó khăn trong công tác chữa cháy. Rất may, vụ hỏa hoạn không gây thương vong.