Nam ca sĩ mang 5 con từ Mỹ về Việt Nam sống an yên sau loạt khó khăn nơi đất khách

Tháng 2/2019, khi sự nghiệp tại Việt Nam đang ổn định, Quách Thành Danh quyết định đưa vợ và 4 người con sang bang Texas (Mỹ) định cư với mong muốn các con có môi trường học tập tốt hơn. Tại đây, anh chi hơn 11 tỷ đồng mua một căn biệt thự rộng khoảng 1.000m2. Tuy nhiên, cuộc sống ở Mỹ không dễ dàng như nam ca sĩ hình dung. Nếu tại Việt Nam, gia đình có người giúp việc, tài xế hỗ trợ chăm sóc các con thì khi sang nước ngoài, chi phí thuê nhân công đắt đỏ khiến vợ chồng anh phải tự xoay xở gần như mọi việc.

Tâm sự trên Vietnamnet, Quách Thành Danh từng trải lòng rằng lúc ở Việt Nam anh sống thoải mái khi trong nhà luôn có tài xế cùng 5 người giúp việc hỗ trợ việc chăm con. Thế nhưng khi qua Mỹ, tất cả công việc từ lớn đến nhỏ anh đều phải tự tay gánh vác. Anh dần quen và coi đó là trách nhiệm của bản thân khi phải kiêm luôn từ thợ điện, thợ nước, làm vườn.

Gia đình nhỏ của nam ca sĩ Quách Thành Danh. Ảnh: FBNV

Khó khăn càng chồng chất khi bà xã anh sinh người con thứ 5 tại Mỹ. Em bé không may mắc bệnh tim bẩm sinh, phải nằm phòng hồi sức cấp cứu trong nhiều tháng. Chi phí điều trị được nam ca sĩ tiết lộ lên tới hàng triệu USD. Dù phần lớn khoản tiền này được bảo hiểm chi trả, quãng thời gian con trai nằm viện vẫn là biến cố lớn đối với cả gia đình.

Sau khoảng 4 năm sinh sống trên đất Mỹ, đến tháng 4/2023, Quách Thành Danh đưa ra quyết định cùng vợ con trở về Việt Nam. Nguyên nhân một phần đến từ việc bà xã anh không thể thích nghi với cuộc sống nơi xứ người, cô thường cảm thấy cô đơn, buồn chán khi phải tự mình chăm sóc 5 đứa trẻ mà không hề có người hỗ trợ. Trả lời trên Ngôi Sao, nam ca sĩ chia sẻ rằng sang được vài tháng là bà xã đã mong muốn trở về, nhưng vì lúc đó sức khỏe bé út chưa tốt nên chưa thể thực hiện ý định.

Bên cạnh đó, Quách Thành Danh cũng mong muốn các con được lớn lên tại quê hương, gần gũi với văn hóa và môi trường sống Việt Nam. Để chuẩn bị cho việc trở về, anh đầu tư khoảng 35 tỷ đồng xây dựng căn biệt thự rộng 1.200m2 tại huyện Bình Chánh, TP.HCM.

Sau khoảng 4 năm sinh sống tại Mỹ, Quách Thành Danh quyết định đưa vợ con trở về Việt Nam.

Sau khi quay về quê hương, gia đình nam nghệ sĩ đã có thêm người hỗ trợ trong việc chăm sóc con cái. Anh thuê nhiều người giúp việc, bố trí riêng y tá và bảo mẫu túc trực để chăm sóc cho bé út. Nhờ vậy, cuộc sống của gia đình cũng vơi bớt sự vất vả so với những năm tháng tại Mỹ.

Quách Thành Danh tên thật là Văn Thanh Tùng, sinh năm 1977 tại TP.HCM. Nghệ danh Quách Thành Danh do công ty đặt khi anh bước chân vào con đường ca hát chuyên nghiệp. Trước đó, anh từng đi hát bằng tên thật nhưng chưa tạo được dấu ấn đáng kể.

Năm 2004, sự nghiệp của Quách Thành Danh bước sang trang mới khi anh phát hành ca khúc Tôi là tôi của nhạc sĩ Vũ Quốc Bình. Bài hát nhanh chóng nổi tiếng, được khán giả yêu thích và giúp nam ca sĩ đắt show trên cả nước, đặc biệt tại các tỉnh miền Tây Nam Bộ. Từ đó, anh còn được gọi với biệt danh "ông hoàng miền Tây".

Quách Thành Danh nổi tiếng sau khi đổi nghệ danh và phát hành ca khúc Tôi là tôi.

Bên cạnh các hoạt động nghệ thuật, nam nghệ sĩ còn lấn sân sang mảng làm đẹp, kinh doanh bất động sản... Anh thường được mọi người ví von là "đại gia ngầm" trong showbiz Việt.

Về đời tư, nam ca sĩ kết hôn với bà xã Bảo Ngọc, kém anh nhiều tuổi. Hai người có 5 người con. Bên cạnh công việc ca hát, Quách Thành Danh dành nhiều thời gian chăm sóc gia đình, thậm chí tự tay chuẩn bị bữa ăn cho các con.

Thời điểm hiện tại, Quách Thành Danh tiếp tục duy trì công việc nghệ thuật, góp mặt tại các chương trình truyền hình và dành trọn vẹn thời gian bên vợ cùng 5 người con tại Việt Nam.