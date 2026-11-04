Bộ Xây dựng lan tỏa giá trị văn hóa, khơi dậy khát vọng phát triển

Tổ chức thiết thực, tránh phô trương, hình thức

Bộ Xây dựng vừa ban hành kế hoạch cụ thể hóa và triển khai đồng bộ các nhiệm vụ theo chỉ đạo của Chính phủ và Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, nhằm tạo đợt sinh hoạt văn hóa - chính trị sâu rộng trong toàn thể cán bộ, công chức, viên chức, người lao động.

Ngày Văn hóa Việt Nam được Bộ Xây dựng triển khai gắn với phong trào thi đua yêu nước, nhiệm vụ chính trị, góp phần bồi đắp niềm tự hào dân tộc và thúc đẩy tinh thần sáng tạo, cống hiến trong toàn ngành.

Kế hoạch do Thứ trưởng Lê Anh Tuấn ký, hướng đến phát huy vai trò của cấp ủy, tổ chức đảng và người đứng đầu các cấp trong thực hiện các nghị quyết về phát triển văn hóa; góp phần xây dựng văn hóa công sở, đạo đức công vụ và văn hóa doanh nghiệp. Qua đó, khơi dậy tinh thần yêu nước, niềm tự hào dân tộc, khát vọng xây dựng đất nước phồn vinh, hạnh phúc, đáp ứng yêu cầu phát triển ngành Xây dựng trong tình hình mới.

Theo kế hoạch, Bộ Xây dựng yêu cầu việc tổ chức các hoạt động hưởng ứng Ngày Văn hóa Việt Nam phải bảo đảm thiết thực, có trọng tâm, trọng điểm, an toàn, tiết kiệm, tránh phô trương, hình thức và lãng phí. Các hoạt động cần bám sát sự lãnh đạo, chỉ đạo của Trung ương, Chính phủ, Đảng ủy Bộ và Lãnh đạo Bộ về phát triển văn hóa, xây dựng con người Việt Nam.

Quá trình triển khai phải tuân thủ nguyên tắc "sáu rõ, một xuyên suốt" gồm: rõ người, rõ việc, rõ thời gian, rõ trách nhiệm, rõ sản phẩm, rõ thẩm quyền và một nhiệm vụ có một đầu mối xuyên suốt; đồng thời đáp ứng sáu yêu cầu: nhanh, đúng, trúng, chuẩn, hiệu quả, an toàn.

Bộ khuyến khích các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp đổi mới, sáng tạo trong nội dung và hình thức tổ chức, phù hợp với điều kiện thực tiễn; chú trọng hoạt động tập thể, thu hút đông đảo cán bộ, công chức, viên chức, người lao động tham gia.

Đáng chú ý, các hoạt động cần kết hợp chặt chẽ giữa hình thức trực tiếp và trên không gian mạng, đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin, chuyển đổi số và phương thức truyền thông hiện đại nhằm lan tỏa sâu rộng các giá trị văn hóa.

Ngày Văn hóa Việt Nam cũng được yêu cầu lồng ghép với các phong trào thi đua yêu nước, chương trình, kế hoạch và nhiệm vụ chính trị của từng cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp, bảo đảm tính liên kết, đồng bộ, thống nhất. Cấp ủy, tổ chức đảng các cấp giữ vai trò lãnh đạo, chỉ đạo; các đoàn thể phối hợp chặt chẽ để tạo sức mạnh tổng hợp trong tổ chức các chuỗi sự kiện.

Thông qua các hoạt động, Bộ Xây dựng hướng tới khơi dậy tinh thần yêu nước, ý chí tự chủ, tự tin, tự lực, tự cường và khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, văn minh, hạnh phúc; đồng thời tôn vinh các giá trị văn hóa, những người sáng tạo, gìn giữ và truyền bá văn hóa.

Kế hoạch cũng đặt mục tiêu cổ vũ cán bộ, công chức, viên chức, người lao động tích cực tham gia sáng tạo, thụ hưởng văn hóa; phát hiện, nhân rộng những mô hình hay, cách làm hiệu quả, góp phần nâng cao sức mạnh mềm quốc gia và thực hiện mục tiêu tăng trưởng "2 con số".

Đẩy mạnh tuyên truyền, lan tỏa giá trị văn hóa trên không gian số

Một trong những nhiệm vụ trọng tâm là tuyên truyền sâu rộng về ý nghĩa đặc biệt của việc lựa chọn ngày 24/11 hằng năm là Ngày Văn hóa Việt Nam; phổ biến nội dung hệ giá trị quốc gia, hệ giá trị văn hóa, hệ giá trị gia đình và chuẩn mực con người Việt Nam.

Bộ Xây dựng đồng thời yêu cầu tăng cường giáo dục, lan tỏa truyền thống yêu nước và lịch sử ngành Xây dựng, Giao thông vận tải thông qua các hình thức đa dạng, phù hợp. Các cơ quan thông tin, báo chí, xuất bản được định hướng xây dựng tuyến bài, chuyên trang, chuyên mục, phóng sự và sản phẩm số về "người tốt, việc tốt", những gương điển hình tiên tiến trong tổ chức các hoạt động hưởng ứng Ngày Văn hóa Việt Nam.

Cùng với đó, hình thức tuyên truyền cần được đổi mới, linh hoạt gắn các phong trào thi đua yêu nước với phong trào lao động sản xuất tại các công trường xây dựng trọng điểm, góp phần bảo đảm chất lượng, tiến độ công trình và an toàn vệ sinh lao động.

Đối với môi trường số, Bộ yêu cầu nâng cao nhận thức về xây dựng chủ quyền văn hóa trên không gian mạng; phát triển năng lực tự chủ về dữ liệu, nền tảng và nội dung văn hóa Việt Nam. Đồng thời, tăng cường khả năng tiếp nhận có chọn lọc tinh hoa văn hóa nhân loại, nâng cao sức đề kháng trước các sản phẩm và xu hướng văn hóa lệch chuẩn.

Các cơ quan, đơn vị cần chủ động nắm bắt, định hướng dư luận, kịp thời cung cấp thông tin chính thống; tăng cường đấu tranh phản bác những quan điểm sai trái, xuyên tạc, chống phá Đảng, Nhà nước và chế độ xã hội chủ nghĩa.

Việc phòng, chống các sản phẩm văn hóa độc hại, nhất là trên không gian mạng, cũng được đặt ra nhằm bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, giữ gìn bản sắc văn hóa và con người Việt Nam.

Để bảo đảm kế hoạch được triển khai đồng bộ, Bộ Xây dựng yêu cầu thủ trưởng các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp trực thuộc xây dựng kế hoạch tổ chức thực hiện, đánh giá kết quả và gửi báo cáo về Bộ (qua Vụ Tổ chức cán bộ) trước ngày 5/12/2026.

Vụ Tổ chức cán bộ được giao làm đầu mối chủ trì đôn đốc, theo dõi, kiểm tra, tổng hợp và báo cáo kết quả thực hiện. Vụ Kế hoạch - Tài chính phối hợp bố trí kinh phí thường xuyên phục vụ triển khai kế hoạch.

Công đoàn Xây dựng Việt Nam và Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh Bộ Xây dựng chủ trì, phối hợp tổ chức các hoạt động văn hóa, thể thao dành cho cán bộ, công chức, viên chức, người lao động trong toàn ngành.