Đồng chí Phan Văn Thắng trao Huy hiệu Đảng tại phường Đạo Thạnh

Đồng chí Phan Văn Thắng trao tặng Huy hiệu 65 năm tuổi Đảng, khánh vàng và hoa tại nhà cho đồng chí Ngô Văn Sang (Ngô Đình Sang), đảng viên sinh hoạt tại khu phố 16, phường Đạo Thạnh.

Theo Quyết định của Ban Thường vụ Tỉnh ủy, trao tặng Huy hiệu Đảng đợt 7-11- 2026, phường Đạo Thạnh có 39 đảng viên được tặng Huy hiệu Đảng.

Cụ thể, 1 đảng viên nhận Huy hiệu 65 năm tuổi Đảng; 3 đảng viên nhận Huy hiệu 60 năm tuổi Đảng, 1 đảng viên nhận Huy hiệu 55 năm tuổi Đảng, 5 đảng viên nhận Huy hiệu 45 năm tuổi Đảng, 19 đảng viên nhận Huy hiệu 40 năm tuổi Đảng, 4 đảng viên nhận Huy hiệu 35 năm tuổi Đảng và 6 đảng viên nhận Huy hiệu 30 năm tuổi Đảng.

Trong đó, có 36 đảng viên được nhận Huy hiệu Đảng tại Hội trường Đảng ủy phường Đạo Thạnh và 3 đảng viên được trao tại nhà do điều kiện sức khỏe.

Đồng chí Phan Văn Thắng trao tặng Huy hiệu 60 năm tuổi Đảng, khánh vàng và hoa tại nhà cho đồng chí Lã Thị Nguyện, đảng viên sinh hoạt tại khu phố 2, phường Đạo Thạnh.

Phát biểu tại Lễ trao Huy hiệu Đảng, đồng chí Phan Văn Thắng nhấn mạnh, Huy hiệu Đảng là phần thưởng cao quý, thể hiện sự ghi nhận của Đảng đối với quá trình phấn đấu, rèn luyện, cống hiến và sự trung thành của các đảng viên đối với lý tưởng cách mạng. Đây không chỉ là niềm vinh dự, tự hào của mỗi đảng viên và gia đình, mà còn là sự trân trọng của Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân đối với những đóng góp của các thế hệ đảng viên.

Đồng chí Phan Văn Thắng trao tặng Huy hiệu 60 năm tuổi Đảng, khánh vàng và hoa cho các đảng viên tại Hội trường Đảng ủy phường Đạo Thạnh.

Đồng chí Phan Văn Thắng mong muốn, các đảng viên được nhận Huy hiệu Đảng tiếp tục phát huy phẩm chất cách mạng, tinh thần tiên phong, gương mẫu; là tấm gương sáng về bản lĩnh chính trị, đạo đức, lối sống để giáo dục, truyền cảm hứng cho thế hệ trẻ. Đồng thời, tiếp tục quan tâm đóng góp ý kiến xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền trong sạch, vững mạnh, góp phần xây dựng phường Đạo Thạnh ngày càng phát triển.