Hà Nội chi hơn 42.800 tỷ đồng thực hiện 5 dự án khẩn cấp, gỡ điểm nghẽn giao thông

Thường trực HĐND TP Hà Nội điều hành nội dung kỳ họp

Ngày 4/11, tiếp tục kỳ họp thứ bảy (kỳ họp chuyên đề), HĐND TP Hà Nội khóa XVII thông qua Nghị quyết chung thống nhất đối với 3 nội dung do UBND TP trình, báo cáo, trong đó có việc thực hiện 5 dự án đầu tư công khẩn cấp nhằm giải quyết các điểm nghẽn giao thông.

Theo báo cáo của UBND TP, Chủ tịch UBND TP đã ban hành 5 lệnh xây dựng công trình khẩn cấp, tập trung vào tổ chức lại hạ tầng đường sắt, tăng cường kết nối giao thông và tạo quỹ đất tái định cư phục vụ giải phóng mặt bằng các công trình trọng điểm. Tổng mức đầu tư, kinh phí dự kiến của các dự án khoảng 42.846 tỷ đồng.

Trong đó, dự án cải dịch tuyến đường sắt Hà Nội - TP. HCM hiện hữu đoạn Phú Xuyên - Ngọc Hồi có tổng mức đầu tư dự kiến khoảng 12.419 tỷ đồng. Phạm vi cải dịch dài khoảng 27,5km, cùng khoảng 3km kết nối từ Ngọc Hồi đến tuyến đường sắt vành đai Bắc Hồng - Văn Điển; đầu tư 3 ga mới gồm Ngọc Hồi, Thường Tín và Phú Xuyên.

Dự án nhằm bảo đảm mặt bằng triển khai các công trình trọng điểm tại cửa ngõ phía Nam, tăng cường kết nối hạ tầng giao thông, đồng thời duy trì hoạt động vận tải đường sắt. Thời gian hoàn thành dự kiến là ngày 31/3/2027.

Dự án tuyến đường sắt quốc gia vành đai phía Đông đoạn Ngọc Hồi - Kim Sơn có sơ bộ tổng mức đầu tư tạm tính 27.752 tỷ đồng, dự kiến hoàn thành tháng 12/2028. Tuyến chính từ Thường Tín đến Kim Sơn dài khoảng 31,3km, quy mô đường đôi, khổ 1.435mm, điện khí hóa, vận chuyển chung hành khách và hàng hóa.

Theo UBND TP, dự án hướng tới kết nối với tuyến đường sắt Lào Cai - Hà Nội - Hải Phòng, đồng thời cần triển khai đồng bộ với dự án cải dịch đường sắt Phú Xuyên - Ngọc Hồi để tiết kiệm chi phí và bảo đảm hiệu quả khai thác. Hai dự án đường sắt dự kiến sử dụng nguồn ngân sách Trung ương chuyển về thành phố Hà Nội, với tổng mức đầu tư khoảng 40.171 tỷ đồng.

Đối với đường bộ, dự án xây dựng tuyến đường trên cao dọc đường Cổ Linh kết nối với cao tốc Hà Nội - Hải Phòng có kinh phí dự kiến 2.202 tỷ đồng, thực hiện trong giai đoạn 2026-2027. Tuyến dài khoảng 1.764m, rộng 16,5m, quy mô 4 làn xe, nhằm tách dòng phương tiện đi thẳng liên tỉnh khỏi các hướng giao cắt đồng mức, nâng cao năng lực thông hành và giảm ùn tắc tại cửa ngõ phía Đông Thủ đô.

Tại kỳ họp, HĐND TP đã thông qua Nghị quyết chung thống nhất đối với 3 nội dung: Thực hiện các dự án đầu tư công khẩn cấp giải quyết điểm nghẽn giao thông; điều chỉnh danh mục biệt thự nhóm 1 được xây dựng từ trước năm 1954; thực hiện hỗ trợ chuyển đổi nghề nghiệp và tạo việc làm bằng hình thức giao đất dịch vụ, đất ở tại một số xã, phường.

Đây là nghị quyết cá biệt nhằm thống nhất chủ trương theo nội dung UBND TP trình, báo cáo; UBND TP chịu trách nhiệm toàn diện trong tổ chức thực hiện, bảo đảm đúng nội dung, phạm vi và nguyên tắc của Nghị quyết.

Đối với các dự án đầu tư công khẩn cấp, HĐND TP đề nghị UBND TP tiếp tục triển khai các nội dung theo báo cáo; giao Thường trực HĐND, các ban, tổ đại biểu và đại biểu HĐND TP giám sát việc thực hiện.