Hưng Yên: Tập trung triển khai các dự án trọng điểm giai đoạn 2026 - 2030

Tại cuộc họp, các cơ quan tham mưu, giúp việc và đảng ủy trực thuộc trình 19 nội dung liên quan đến công tác xây dựng Đảng, phát triển kinh tế - xã hội, đối ngoại, xúc tiến đầu tư, quản lý biên chế và công tác cán bộ.

Quang cảnh cuộc họp. Ảnh: Báo Hưng Yên

Đáng chú ý, Đảng ủy UBND tỉnh báo cáo tình hình thực hiện Nghị quyết số 20-NQ/TU về xây dựng Hưng Yên trở thành tỉnh công nghiệp hiện đại, thuộc nhóm dẫn đầu cả nước giai đoạn 2026 - 2030, tầm nhìn đến năm 2045; triển khai Nghị quyết số 57-NQ/TW về đột phá phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia; đồng thời đề xuất danh mục các dự án trọng điểm của tỉnh giai đoạn 2026 - 2030.

Các đại biểu tập trung thảo luận về phát triển kinh tế - xã hội, hạ tầng khu công nghiệp, xúc tiến đầu tư, đối ngoại và định hướng thành lập khu thương mại tự do, khu kinh tế chuyên biệt.

Kết luận cuộc họp, Bí thư Tỉnh ủy Phạm Quang Ngọc đề nghị các đại biểu tiếp tục cập nhật tình hình, đánh giá sát thực tế kết quả thực hiện các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, nhất là lĩnh vực kinh tế. UBND tỉnh cần báo cáo đầy đủ kết quả công tác đối ngoại, xúc tiến đầu tư năm 2026, đồng thời xây dựng chương trình công tác đối ngoại năm 2027.

Đối với việc xây dựng khu thương mại tự do, khu kinh tế chuyên biệt, Bí thư Tỉnh ủy yêu cầu UBND tỉnh tập trung chỉ đạo, phấn đấu hoàn thành các nội dung liên quan trong tháng 11/2026, xác định đây là nhiệm vụ quan trọng cần khẩn trương triển khai.

Ông Phạm Quang Ngọc, Bí thư Tỉnh ủy phát biểu tại cuộc họp. Ảnh: Báo Hưng Yên.

Về danh mục dự án trọng điểm giai đoạn 2026 - 2030, Bí thư Tỉnh ủy nhấn mạnh cần ưu tiên các dự án có tính chất động lực, quy mô lớn, vai trò quan trọng đối với sự phát triển của tỉnh, bao gồm cả dự án đã được phê duyệt chủ trương đầu tư và dự án đang nghiên cứu, chuẩn bị phê duyệt. Đồng thời, cần kịp thời bổ sung những dự án phát sinh có yêu cầu cấp thiết, tập trung lãnh đạo, chỉ đạo và tháo gỡ khó khăn, vướng mắc để đẩy nhanh tiến độ.

Đối với công tác tổng kết các dự án trọng điểm giai đoạn 2021 - 2025, ông Phạm Quang Ngọc đề nghị nghiên cứu phương thức đánh giá toàn diện kết quả lãnh đạo, chỉ đạo, tiến độ và hiệu quả triển khai từng dự án, làm cơ sở xây dựng định hướng cho giai đoạn tiếp theo.

Ban Thường vụ Tỉnh ủy cũng thống nhất chủ trương thu hồi, điều chỉnh nguồn vốn ngân sách Trung ương năm 2025; đồng thời yêu cầu các địa phương, đơn vị sử dụng vốn đúng mục đích, hiệu quả, đúng quy định và giải ngân hết kế hoạch vốn đầu tư công năm 2026.

Bí thư Tỉnh ủy đề nghị các cơ quan, đơn vị căn cứ chức năng, nhiệm vụ được giao, khẩn trương triển khai các nội dung đã được Ban Thường vụ Tỉnh ủy thống nhất, bảo đảm chất lượng và tiến độ.