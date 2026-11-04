Đại biểu Quốc hội đề xuất Bộ Quốc phòng chủ trì thẩm định an ninh dữ liệu đối với dữ liệu quân sự quốc phòng

Qua thảo luận, các đại biểu bày tỏ thống nhất với sự cần thiết ban hành Luật An ninh dữ liệu và đánh giá cao những bước tiến quan trọng của dự thảo luật trong việc thiết lập khuôn khổ pháp lý bảo vệ dữ liệu, bảo đảm an ninh quốc gia và trật tự, an toàn xã hội.

Trung tướng Tào Đức Thắng phát biểu thảo luận. Ảnh: TRỌNG HẢI

Phát biểu thảo luận, Trung tướng Tào Đức Thắng, Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ tịch kiêm Tổng giám đốc Tập đoàn Công nghiệp-Viễn thông Quân đội (Viettel) đề cập tới biện pháp bảo vệ an ninh dữ liệu. Dự thảo quy định các biện pháp cụ thể như mã hóa dữ liệu, quản lý khóa mật mã, quản lý truy cập, định danh, sao lưu, phục hồi dữ liệu, tiêu hủy dữ liệu an toàn, kiểm thử an ninh dữ liệu. Đại biểu cho rằng, thực tế cho thấy, biện pháp kỹ thuật luôn có sự phát triển theo xu thế tiến hóa của công nghệ. Việc liệt kê như dự thảo có thể dẫn đến thiếu hoặc không theo kịp sự phát triển hằng ngày, hằng giờ của công nghệ hiện nay. Vì vậy, đại biểu đề xuất sửa theo hướng: "Việc lựa chọn áp dụng biện pháp kỹ thuật bảo vệ an ninh dữ liệu được thực hiện trên cơ sở cấp độ rủi ro an ninh dữ liệu được quy định tại Điều 9 của luật này”.

Ngoài ra, để bảo đảm thống nhất với quy định về bảo vệ bí mật nhà nước và các luật có liên quan mới được Chính phủ trình và Quốc hội thông qua trong thời gian gần đây, đại biểu đề nghị cơ quan soạn thảo xem xét, cân nhắc quy định rõ hơn đối với điểm c khoản 2 Điều 11 theo hướng: "Bộ Quốc phòng chủ trì thẩm định an ninh dữ liệu đối với dữ liệu quân sự quốc phòng thuộc phạm vi quản lý". Phạm vi quản lý sẽ do luật hoặc Chính phủ giao.

Quang cảnh phiên làm việc sáng 4-11 của Quốc hội. Ảnh: TRỌNG HẢI

Đề cập đến chính sách của nhà nước về an ninh dữ liệu, dự thảo luật có quy định áp dụng chính sách ưu đãi hỗ trợ đặc thù để phát triển thị trường công nghiệp an ninh dữ liệu và kinh tế số. Đại biểu đề xuất bỏ mục từ "kinh tế số" vì dự thảo luật đang điều chỉnh về lĩnh vực an ninh dữ liệu trong khi các chính sách ưu đãi hỗ trợ về kinh tế số đã được quy định tại Luật Chuyển đổi số 2025. Điều này nhằm bảo đảm chính sách ưu đãi, hỗ trợ tại dự thảo tập trung vào lĩnh vực công nghiệp an ninh dữ liệu, phù hợp với phạm vi điều chỉnh của luật và tránh chồng chéo với các chính sách phát triển kinh tế số đã được quy định tại các pháp luật có liên quan.

Về bảo vệ an ninh dữ liệu trong khai thác, sử dụng hạ tầng số và hạ tầng vật lý số, đại biểu cho rằng, việc bảo mật dữ liệu khách hàng là vấn đề rất cần thiết và cấp bách trong bối cảnh chúng ta đẩy mạnh chuyển đổi số hiện nay và người dân hiện nay có rất nhiều các điểm “chạm” trên môi trường số và càng nhiều điểm “chạm” thì càng có nguy cơ bị rò rỉ thông tin về dữ liệu.

Tuy nhiên, để phù hợp với các luật có liên quan và bảo đảm bao quát được đầy đủ các trường hợp, đại biểu đề nghị điều chỉnh nội dung này theo hướng: Bảo mật dữ liệu của khách hàng theo quy định của Luật Bảo vệ dữ liệu cá nhân. Đề xuất này phù hợp với Luật Bảo vệ dữ liệu cá nhân năm 2025, thực hiện đồng bộ, có hiệu quả các biện pháp, giải pháp, kỹ thuật và con người phù hợp để bảo vệ dữ liệu cá nhân.