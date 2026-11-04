An Giang: Khởi công xây dựng cầu giao thông nông thôn trị giá 1,4 tỷ đồng

Tham dự buổi lễ có đồng chí Lâm Quốc Toàn, Phó chủ tịch Thường trực Hội Nông dân tỉnh An Giang; Thượng tá Lê Thanh Nhàn, Phó chủ nhiệm Chính trị Bộ CHQS tỉnh, đại diện chính quyền địa phương, các tổ chức thiện nguyện, nhà tài trợ cùng đông đảo nhân dân trên địa bàn.

Ban tổ chức cùng các nhà tài trợ thực hiện nghi thức khởi công cầu giao thông nông thôn tại ấp Thạnh Hưng, xã Thạnh Lộc, tỉnh An Giang.

Công trình được xây dựng bắc qua kênh Đòn Dong, ấp Thạnh Hưng, xã Thạnh Lộc, có chiều dài 60m, rộng 4,5m, tải trọng 5 tấn, với tổng kinh phí 1,4 tỷ đồng. Trong đó, Công ty Cổ phần Đầu tư SGI Holdings TP Hồ Chí Minh tài trợ 700 triệu đồng; Nhóm thiện nguyện Từ Bi Cô Bảy tài trợ 300 triệu đồng; chùa Thôn Dôn, phường Rạch Giá tài trợ 300 triệu đồng; nhân dân ấp Thạnh Hưng và UBND xã Thạnh Lộc đối ứng 100 triệu đồng. Khi hoàn thành và đưa vào sử dụng, cây cầu sẽ tạo điều kiện thuận lợi cho người dân đi lại, vận chuyển hàng hóa, nông sản, nhất là giúp học sinh đến trường an toàn, góp phần hoàn thiện hạ tầng giao thông nông thôn, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội địa phương.

Ban tổ chức cùng các nhà tài trợ trao 100 suất quà tặng học sinh có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn với tổng trị giá 30 triệu đồng.

Dịp này, Ban tổ chức cùng các nhà tài trợ trao tặng 100 suất quà tặng học sinh có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn, với tổng trị giá 30 triệu đồng, góp phần động viên, tiếp sức cho các em vươn lên trong học tập.

Quang cảnh buổi lễ khởi công.

Công trình là hoạt động ý nghĩa trong chuỗi chương trình Tết Quân - Dân, thể hiện sự chung sức, đồng lòng của các cấp, các ngành, doanh nghiệp, tổ chức tôn giáo và nhân dân trong thực hiện công tác an sinh xã hội. Qua đó, góp phần thắt chặt tình đoàn kết quân - dân, lan tỏa tinh thần tương thân tương ái, chung tay xây dựng quê hương An Giang ngày càng phát triển.