Mr Pips, Mr Hunter bị đề nghị mức án chung thân, Shark Bình 9-10 năm tù

Sáng 4/11, TAND TP Hà Nội tiếp tục phiên xét xử 188 bị cáo trong vụ án lừa đảo đầu tư chứng khoán, sàn forex do Phó Đức Nam (32 tuổi, tức Mr Pips) và Lê Khắc Ngọ (36 tuổi, tức Mr Hunter) cầm đầu.

Sau một tuần xét hỏi các bị cáo, bị hại và những người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan, sáng 4/11, đại diện VKSND TP Hà Nội trình bày bản luận tội, đề nghị hình phạt đối với các bị cáo.

Bị cáo Phó Đức Nam (tức Mr Pips). Ảnh: Đinh Hà.

Đối với Mr Pips, VKS đề nghị mức án chung thân về tội "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản", 11-12 năm tù về tội "Rửa tiền", đề nghị áp dụng hình phạt chung đối với bị cáo về 2 tội là mức án chung thân.

Đối với Mr Hunter, VKS đề nghị mức án chung thân về tội "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản", 10-11 năm tù về tội "Rửa tiền", đề nghị áp dụng hình phạt chung đối với bị cáo về 2 tội là mức án chung thân.

Trong nhóm bị cáo bị xét xử về tội "Rửa tiền", VKS đề nghị mức án 9-10 năm tù đối với bị cáo Nguyễn Hòa Bình (tức Shark Bình). Ở vụ án này, Shark Bình là một trong 10 người bị xét xử về tội "Rửa tiền", bị VKS đánh giá có thủ đoạn tinh vi, "làm méo mó nền kinh tế".

Hai bị cáo Phó Đức Thắng (bố của Mr Pips) và Lê Thị Liễu (mẹ của Mr Pips) cùng bị đề nghị mức án 6-7 năm tù về tội "Rửa tiền".

Tại tòa, bị cáo Lê Thị Liễu thừa nhận những sai phạm của mình sau khi con trai bị bắt. Theo lời khai của bị cáo Liễu, trước khi Mr Pips bị bắt, bị cáo không biết con trai làm công việc gì, cũng không biết nguồn gốc số tiền con trai chuyển cho bố mẹ giữ hộ. Hội đồng xét xử hỏi vợ chồng bị cáo Liễu - Thắng: "Nếu tổng số tài sản bị thu giữ của Mr Pips không đủ để khắc phục hậu quả vụ án, thì hai bị cáo có sẵn sàng sử dụng tài sản riêng của mình để bồi thường thay con trai hay không?". Hai bị cáo trả lời là sẽ cùng bàn bạc trước khi đưa ra quyết định.

Trong vụ án, Phó Đức Nam bị truy tố về 2 tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản và rửa tiền. Còn Nguyễn Hòa Bình (45 tuổi, tức Shark Bình), Chủ tịch HĐQT Công ty cổ phần Ngân Lượng, bị truy tố về tội "Rửa tiền", tổng số tiền 318 tỷ đồng trong đường dây của Mr Pips.

Shark Bình khai bản thân quản lý khoảng 40 công ty lớn nhỏ liên quan đến công nghệ, không thể sát sao hết được, nên chỉ đưa ra chủ trương hoạt động. Công ty Ngân Lượng cũng có chủ trương tuyệt đối đảm bảo quyền lợi cho khách hàng, khi nhận được kiến nghị, phản ánh, phải giải quyết triệt để.

Shark Bình và các đồng phạm tại tòa.

Về sau Công ty Ngân Lượng nhận nhiều đơn tố cáo, kiến nghị về việc huy động dòng tiền liên quan đến công ty của Phó Đức Nam, thì bị cáo Bình đã chỉ đạo rà soát kỹ, đảm bảo quyền lợi cho khách hàng.

"Bản thân không câu kết, thỏa thuận gì với Nam, chỉ khi báo đài thông tin bắt Mr Pips, thì lúc này bị cáo mới biết người này cũng là khách hàng của mình", Shark Bình khai.

Trong vụ án này, bị cáo Nguyễn Hòa Bình (Shark Bình) bị cáo buộc giúp đường dây của Phó Đức Nam rửa tiền.

Để thực hiện hành vi lừa đảo, Nam thống nhất với bộ phận tài vụ dưới quyền sẽ mở ví điện tử tại các công ty trung gian thanh toán, trong đó có Công ty Ngân Lượng do Nguyễn Hòa Bình làm Chủ tịch Hội đồng quản trị.

Từ ngày 15/6/2020 đến hết ngày 23/09/2022 (khoảng thời gian có công văn của các cơ quan chức năng), đã có 232 bị hại chuyển vào các tài khoản ví ngân lượng, tổng số tiền 318 tỷ đồng để nạp vào các sàn forex.