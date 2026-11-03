Công an làm việc với người liên quan clip 'bắt tại trận' trên ô tô

Tối 2/11, mạng xã hội lan truyền clip ghi lại cảnh một thanh niên dùng điện thoại quay lại, mở cửa ô tô và phát hiện một cặp nam nữ đang có hành động nhạy cảm ở khu vực ghế lái.

Bị phát hiện, người đàn ông vội vàng rời khỏi ô tô. Trong khi đó, người quay clip tiếp tục chất vấn cô gái ngồi trên xe.

Đến ngày 3/11, mạng xã hội xuất hiện thêm một số đoạn clip khác, được cho là ghi lại diễn biến tại nhà riêng của cô gái ngay trong đêm xảy ra vụ việc. Những hình ảnh này cho thấy các bên tranh cãi, có hành vi xô đẩy.

Các đoạn clip nhanh chóng thu hút sự chú ý, kéo theo nhiều bình luận và thông tin liên quan đến đời tư, hình ảnh cá nhân, nơi làm việc của những người trong cuộc. Một số tài khoản còn cắt ghép hình ảnh, đăng tải nội dung chưa được kiểm chứng nhằm thu hút lượt xem, tương tác.

Theo tìm hiểu, vụ việc ban đầu được cho là xảy ra tại xã Củ Chi. Diễn biết trong các clip sau đó là xảy ra tại xã Tân An Hội và những người liên quan hiện cũng cư trú tại địa bàn này.

Ngày 3/11, Công an xã Củ Chi, phối hợp cùng Công an xã Tân An Hội và Phòng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao (Công an TPHCM) vào cuộc xác minh. Công an đã mời những người liên quan đến làm việc, đồng thời xác minh các nội dung đăng tải, chia sẻ trên mạng xã hội để xử lý theo quy định.