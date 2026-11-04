Hà Nội sắp giảm nhiệt còn 21 độ C, mùa đông năm nay có thể không rét như mọi năm?

Không khí lạnh đang suy yếu sau khi tác động đến nước ta. Tuy nhiên, từ ngày 5-6/11, một đợt không khí lạnh yếu dự kiến bổ sung trở lại, trước khi được tăng cường mạnh hơn vào khoảng ngày 8-9/11. Tại Hà Nội, nhiệt độ cao nhất có thể giảm xuống 25 độ C, thấp nhất khoảng 21 độ C, kèm theo mưa dông.

Theo bản tin dự báo thời tiết 10 ngày tới, khoảng ngày 9/11, khi khối không khí lạnh được tăng cường mạnh, thời tiết Hà Nội sẽ chuyển biến rõ rệt. Nhiệt độ cao nhất trong ngày dự kiến còn 25 độ C, thấp hơn khoảng 3 độ C so với ngày trước đó. Ban đêm và sáng sớm, nhiệt độ thấp nhất dao động quanh 21 độ C, khu vực có mưa dông.

Đến ngày 10-11/11, mưa có xu hướng giảm, thời tiết Hà Nội chuyển sang trạng thái ít mưa. Nhiệt độ cao nhất nhích lên khoảng 26 độ C, trong khi mức thấp nhất vẫn duy trì ở ngưỡng 21 độ C.

Không khí lạnh dự báo tăng cường mạnh trong các ngày 8-9/11, khiến nhiệt độ miền Bắc giảm, một số nơi có mưa dông. VTC News

Trước khi đón đợt không khí lạnh tăng cường mạnh, trong ngày 2/11, Hà Nội có mưa và mưa rào rải rác, một số nơi xuất hiện dông. Ban đêm, mưa rào và dông chỉ còn xảy ra cục bộ. Nhiệt độ thấp nhất phổ biến 23-25 độ C, cao nhất đạt 29-31 độ C.

Không chỉ miền Bắc, một số khu vực khác cũng có nguy cơ xuất hiện mưa lớn. Trong ngày 2/11, khu vực Tây Bắc và Việt Bắc có mưa rào, dông rải rác, lượng mưa phổ biến 10-30mm, riêng một số nơi có thể vượt 80mm.

Tại phía Đông các tỉnh từ Quảng Ngãi đến Đắk Lắk, mưa rào và dông rải rác cũng xuất hiện trong ngày và đêm 2/11. Lượng mưa dự kiến đạt 10-30mm, có nơi ghi nhận trên 70mm.

Cơ quan khí tượng cảnh báo, trong các cơn dông có thể xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Những khu vực xuất hiện mưa lớn cục bộ cần đề phòng nguy cơ lũ quét tại các sông, suối nhỏ, sạt lở đất ở khu vực sườn dốc và ngập úng tại vùng trũng thấp.

Không khí lạnh mùa đông có xu hướng hoạt động yếu

Theo đánh giá của Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, trong tháng 11/2026, các đợt không khí lạnh tác động đến Bắc Bộ và Trung Bộ nhiều khả năng có cường độ yếu hơn so với mức trung bình nhiều năm.

Dự báo nhiệt độ trung bình trên cả nước trong tháng 11 cao hơn mức thông thường từ 1-2 độ C. Riêng khu vực Nam Bộ, mức chênh lệch dự kiến khoảng 0,5-1 độ C.

Một yếu tố đáng chú ý là trạng thái El Nino được dự báo tiếp tục duy trì ở cường độ rất mạnh trong giai đoạn từ tháng 11/2026 đến tháng 1/2027. Xác suất xảy ra hiện tượng này được nhận định ở mức 96%, tăng 3% so với dự báo đưa ra trong tháng trước.

Dù có khả năng xuất hiện những đợt rét đậm, rét hại, mùa đông 2026-2027 được dự báo có số ngày rét thấp hơn trung bình nhiều năm. Ảnh minh họa

Trong thời kỳ trên, không khí lạnh có khả năng hoạt động kém hơn quy luật nhiều năm. Vì vậy, số ngày rét đậm, rét hại tại Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ được dự báo thấp hơn mức trung bình cùng thời kỳ.

Dù vậy, người dân không nên chủ quan bởi vẫn có khả năng xuất hiện những đợt không khí lạnh mạnh. Các đợt này có thể khiến nhiệt độ giảm sâu, gây rét đậm, rét hại nhưng thời gian ảnh hưởng được dự báo không kéo dài.

Sang giai đoạn từ tháng 2 đến tháng 4/2027, xu hướng không khí lạnh hoạt động yếu vẫn có thể tiếp diễn. Số ngày rét đậm, rét hại tại Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ nhiều khả năng tiếp tục thấp hơn trung bình nhiều năm. Tuy nhiên, các đợt rét đậm, rét hại vẫn có thể xuất hiện khi không khí lạnh mạnh tràn xuống.

Đáng chú ý, vào thời kỳ cuối mùa đông, miền Bắc có thể ghi nhận ít ngày mưa nhỏ, mưa phùn hơn so với mức trung bình nhiều năm.