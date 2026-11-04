Cận cảnh bãi đúc dầm đường sắt tốc độ cao ở phía đông Hà Nội

Tuyến đường sắt tốc độ cao Hà Nội - Quảng Ninh dài khoảng 120,4 km, từ ga Cổ Loa đến ga Hạ Long Xanh, đi qua Hà Nội, Bắc Ninh, Hải Phòng và Quảng Ninh.

Toàn tuyến có 5 ga và 2 depot, tổng vốn đầu tư hơn 147.000 tỷ đồng.

Dự án khởi công tháng 4/2026 và hiện triển khai gần 40 mũi thi công.

Trước đó, vào đầu tháng 10 những phiến dầm đầu tiên của tuyến đường sắt tốc độ cao Hà Nội - Quảng Ninh được triển khai đúc ở xã Gia Bình, Bắc Ninh, đánh dấu bước chuyển sang giai đoạn thi công kết cấu chính của dự án.

Ngoài, ra dự án này cũng đang triển khai nhiều bãi đúc dầm khác trong đó có bãi ở xã Phù Đổng.

Tại xã Phù Đổng, đoạn sát cao tốc Hà Nội - Thái Nguyên, bãi đúc dầm đang triển khai nhiều hạng mục khác nhau để phục vụ đúc dầm.

Theo kế hoạch, tuyến Hà Nội - Quảng Ninh sử dụng khoảng 3.200 phiến và sẽ sử dụng thêm nhiều loại dầm khác tùy từng vị trí trên tuyến.

Phiến dầm điển hình có chiều dài 32,6 m, rộng 12,6 m và cao 3,015 m, sử dụng khoảng 280 m³ bê tông. Toàn bộ bê tông được đổ liên tục trong khoảng 6 giờ nhằm tạo thành kết cấu đồng nhất.

Dầm được thi công theo công nghệ bê tông cốt thép dự ứng lực căng sau. Khi bê tông đạt cường độ thiết kế, các bó cáp cường độ cao đặt sẵn trong dầm được kéo căng, tạo ứng suất nén trước để tăng khả năng chịu tải và kiểm soát vết nứt trong quá trình khai thác.

Hiện 6 trong số 8 bãi đúc dầm tại phía Bắc đang được hoàn thiện để đưa vào sản xuất.