Lạng Sơn phát động hưởng ứng Ngày Pháp luật Việt Nam năm 2026

Cuộc thi trực tuyến “Tìm hiểu pháp luật về trật tự an toàn giao thông đường bộ” tại tỉnh Lạng Sơn được triển khai trong 4 tuần, từ ngày 7/9 đến ngày 4/10/2026, thu hút đông đảo cán bộ, công chức, viên chức, học sinh, người lao động và Nhân dân tham gia. Ban Tổ chức ghi nhận 78.702 tài khoản đăng ký với 166.062 lượt dự thi.

Ông Đoàn Thanh Sơn, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Chủ tịch Hội đồng phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật tỉnh, Trưởng Ban Tổ chức cuộc thi phát biểu. Ảnh: Dương Duyên.

Thông qua hình thức trực tuyến, các quy định pháp luật về trật tự, an toàn giao thông đường bộ được truyền tải sinh động, gần gũi, giúp người dân thuận tiện tiếp cận, tìm hiểu và nâng cao ý thức chấp hành pháp luật. Qua đó, góp phần đổi mới nội dung, phương thức và nâng cao hiệu quả công tác phổ biến, giáo dục pháp luật trên địa bàn tỉnh.

Phát biểu tại buổi lễ, ông Đoàn Thanh Sơn, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Chủ tịch Hội đồng phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật tỉnh, Trưởng Ban Tổ chức cuộc thi nhấn mạnh, Ngày Pháp luật Việt Nam 9/11 là dịp khẳng định vị trí, vai trò của Hiến pháp và pháp luật trong quản lý nhà nước và đời sống xã hội; đồng thời nâng cao trách nhiệm của các cơ quan, tổ chức và mỗi công dân trong việc tôn trọng, chấp hành, bảo vệ pháp luật.

Năm 2026, hoạt động hưởng ứng Ngày Pháp luật Việt Nam càng có ý nghĩa khi gắn với kỷ niệm 80 năm Quốc hội thông qua Hiến pháp năm 1946 - bản Hiến pháp đầu tiên của nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa, đặt nền móng cho quá trình xây dựng Nhà nước pháp quyền của Nhân dân, do Nhân dân, vì Nhân dân.

Ông Đoàn Thanh Sơn, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Chủ tịch Hội đồng phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật tỉnh, Trưởng Ban Tổ chức cuộc thi trao giải nhất cho các cá nhân. Ảnh: Dương Duyên.

Theo lãnh đạo tỉnh, thời gian qua, công tác phổ biến, giáo dục pháp luật trên địa bàn đã có nhiều chuyển biến tích cực. Nội dung tuyên truyền ngày càng bám sát nhiệm vụ chính trị và nhu cầu thực tiễn; hình thức triển khai được đa dạng hóa, tăng cường ứng dụng công nghệ số và hướng mạnh về cơ sở.

Để nâng cao hiệu quả hoạt động hưởng ứng, lãnh đạo tỉnh đề nghị các cấp, ngành, địa phương tiếp tục đề cao trách nhiệm người đứng đầu; gắn phổ biến, giáo dục pháp luật với tổ chức thi hành pháp luật và thực hiện nhiệm vụ chính trị. Đồng thời, đổi mới nội dung, hình thức tuyên truyền theo hướng lấy người dân làm trung tâm; đẩy mạnh ứng dụng công nghệ số, gắn với cải cách hành chính và vận hành hiệu quả chính quyền địa phương hai cấp.

Lãnh đạo tỉnh cũng đề nghị phát huy sự phối hợp của cả hệ thống chính trị, duy trì các hoạt động hưởng ứng Ngày Pháp luật Việt Nam thường xuyên, thiết thực, có chiều sâu; qua đó đưa kiến thức pháp luật vào đời sống, góp phần xây dựng văn hóa giao thông an toàn, văn minh.

Nhân dịp này, Ban Tổ chức trao 72 giải cá nhân, gồm 4 giải Nhất, 8 giải Nhì, 20 giải Ba và 40 giải Khuyến khích; cùng 17 giải tập thể, gồm 2 giải Nhất, 4 giải Nhì, 6 giải Ba và 5 giải Khuyến khích.