Netflix đang nắm giữ độc quyền bản quyền phát sóng trên lãnh thổ Mỹ các trận đấu tại VCK World Cup nữ hai kỳ liên tiếp (2027 và 2031) và họ được cho là đang dốc toàn lực để sở hữu bản quyền phát sóng VCK World Cup 2030. “Netflix dường như đang dẫn đầu cuộc đua và họ sẵn sàng trả bất cứ giá nào”, The Guardian đưa tin.

Các chuyên gia nhận định, bản quyền phát sóng trực tiếp tại Mỹ các trận đấu ở VCK World Cup 2030 có thể mang về cho FIFA từ 1,5 đến 2 tỷ USD. Với việc Fox đã trả 485 triệu USD cho bản quyền phát sóng độc quyền tiếng Anh của VCK World Cup 2026 và Telemundo của NBC trả 600 triệu USD cho bản quyền tiếng Tây Ban Nha thì bản quyền phát sóng VCK World Cup 2030 sẽ cao hơn nhiều.

Fox phát sóng độc quyền vòng chung kết World Cup 2026 bằng tiếng Anh trên lãnh thổ Mỹ. Ảnh: The Guardian

Các sự kiện thể thao đỉnh cao ngày càng thu hút các nhà đài vì khoản lợi nhuận kếch xù. NBC đã trả khoảng 1,5 tỷ USD cho quyền phát sóng độc quyền Olympic Paris 2024 và được đền đáp bằng lượt người xem trung bình hằng ngày hơn 30 triệu. Ở World Cup 2026, trận chung kết giữa đội tuyển Tây Ban Nha và Argentina mang về lượng người xem bằng tiếng Anh trên Fox đạt 51,685 triệu lượt người; 104 trận đấu tại giải thu hút trung bình 7,7 triệu lượt người xem/trận. Ở phiên bản tiếng Tây Ban Nha, lượt xem trung bình mỗi trận ở VCK World Cup 2026 đạt 6 triệu lượt người/trận; trong khi các trận đấu của đội tuyển Tây Ban Nha đã vượt mốc hơn 23 triệu lượt người xem/trận.

Lượng khán giả lớn đã mang lại lợi nhuận khổng lồ cho các đài truyền hình, với số liệu từ các nhà phân tích doanh thu quảng cáo Guideline cho thấy Fox và Telemundo đã thu về tổng cộng 1,19 tỷ USD doanh thu quảng cáo tại VCK World Cup 2026, gần gấp 3 lần khoản thu ở VCK World Cup 2022. Riêng Fox đã thu về 835 triệu USD từ quảng cáo World Cup 2026, với các đoạn quảng cáo 30 giây có giá từ 200.000 đến 750.000USD và các đoạn quảng cáo trong thời gian tiếp nước Hydration Break mang về từ 2 triệu đến 9 triệu USD mỗi trận.

Sau khi bỏ lỡ một khoản tiền đáng kể do những bất cập trong quá trình tổ chức World Cup 2026, FIFA quyết tâm thu về khoản tiền lớn ở VCK World Cup 2030. Việc tổ chức đấu giá bản quyền phát sóng VCK World Cup 2030 chỉ 4 tháng sau khi Mỹ đăng cai World Cup 2026 dường như là một nỗ lực rõ ràng nhằm tận dụng thành công của giải đấu ở xứ cờ hoa, vốn đã đóng góp phần lớn vào doanh thu truyền thông 4 tỷ USD của FIFA trong chu kỳ 2022-2026.

Francois Godard, nhà phân tích truyền thông độc lập bình luận: "Thị trường thể thao trên các nền tảng phát trực tuyến ở Mỹ cạnh tranh hơn nhiều so với ở châu Âu. Netflix, Amazon và YouTube đều đã mua bản quyền Giải bóng bầu dục Mỹ, trong khi Apple TV đang đầu tư mạnh vào Formula One. Fox rất cần World Cup và có mối liên hệ mật thiết với giải đấu này nhưng rõ ràng họ đang gặp phải thách thức rất lớn trong cuộc đua giành bản quyền phát sóng trực tiếp tại Mỹ các trận đấu ở VCK World Cup 2030".