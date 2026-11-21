Nguyên là tuyển thủ U.23 nhiều triển vọng, Nguyễn Thái Quốc Cường được khoác áo quốc gia lần đầu đá trận giao hữu với Đài Bắc Trung Hoa và được xem là đã đóng góp tích cực vào chiến thắng chung cuộc 2-0. Năng nổ mà tỉnh táo quán xuyến giữa sân cùng Minh Khoa cho thấy Quốc Cường là một trong những tiền vệ trung tâm hứa hẹn, có thể sát cánh kề vai cùng các đàn anh trong đội tuyển. Do nhu cầu của CLB Công an TP Hồ Chí Minh, Quốc Cường rời đội tuyển giữa giải giao hữu "tam hùng" cùng các tuyển thủ Olaha Mạnh Đức, trung vệ Đinh Quang Kiệt, thủ môn Lê Giang Patrik về đá trận vòng bảng giải vô địch các CLB Đông Nam Á gặp Buriram United.

Không có số cầu thủ cứng này huấn luyện viên Kim Sang-sik đã đưa các cầu thủ khác vào thử nghiệm. Trong trận đá với Kyrgyzstan, dù chơi khá ổn song Vĩnh Nguyên, Quang Vinh, Lê Quốc Nhật Nam, những cầu thủ còn chưa vào đội hình đội tuyển U.23 rõ ràng không giúp tuyến giữa tuyển quốc gia chắc chắn, mượt mà. Không lạ khi mới chân ướt chân ráo vào trận làm sao họ tạo lập được sự gắn kết. Hai bàn thua trong hai phút cuối trận của đội tuyển quốc gia có phần từ sự non yếu của các tiền vệ trung tâm.

Đội tuyển Việt Nam thắng Đài Bắc Trung Hoa 2-0 trong trận ra quân Casper Cup 2026. Ảnh: vff.

Sau trận thua ngược của đội tuyển chỉ một ngày Quốc Cường cùng nhóm vừa rời đội tuyển về CLB chủ quản xung trận đá với đội bóng mạnh nhất của Thái Lan và là nhà vô địch Đông Nam Á hai năm liên tiếp Buriram United. Trong thế trận nghiêng về phía đội khách, đội bóng Công an TP Hồ Chí Minh đã chơi ngoan cường, hợp lý với sự xuất sắc đặc biệt của thủ môn Lê Giang Patrik trong phòng ngự và Quốc Cường trong vai tiền vệ công.

Xông xáo, linh hoạt Quốc Cường đã kết nối các tuyến hiệu quả. Cái hay của tiền vệ này là ở những pha xâm nhập vòng cấm và có được tình huống sút cầu môn nhưng tiếc là trong vòng vây hậu vệ anh không thể ra chân như ý. Rồi những phút cuối trận thì kết quả hòa đã là may mắn và thành công thì Quốc Cường có mặt đón đường bóng thủ môn đối phương đẩy ra. Anh ngoặt bóng trước hậu vệ truy cản, tung cú sút vào góc xa đầy bất ngờ và tuyệt đẹp. Bàn thắng ở phút 88 chính là cú chốt hạ đem về chiến thắng 1-0 khi đối thủ hầu như không còn thời gian để gỡ lại.

Bằng đấu pháp hợp lý và cả sự may mắn, CLB Công an TP Hồ Chí Minh đã vượt qua được đối thủ nhỉnh hơn về lực lượng và kinh nghiệm. Trận tiếp Johor Darul Ta'zim, Công an Hà Nội FC dù đã ghi bàn thắng dẫn trước song chưa hội đủ những yếu tố để giành thắng lợi cuối cùng. Đó là thiếu chuẩn xác và may mắn khi có đến 3 lần bóng đập xà, dội cột khung thành đối phương. Đó là bung sức mở trận thế tấn công tạo được nhiều cơ hội song độ dày về lực lượng và thể lực thua kém dẫn đến đuối thế và lực trong nửa sau trận đấu. Trong khi đối thủ dày dặn kinh nghiệm, đội hình ngoại binh đông đảo, đẳng cấp hơn đã giành chiến thắng ngược dòng thuyết phục.

Đấu trường cúp vô địch Đông Nam Á cũng như cúp C1, C2 châu Á vẫn mang “sắc màu liên hợp quốc” với sức mạnh CLB phần nhiều từ ngoại binh. Bởi thế nơi đầu tư tốn kém mà khôn ngoan trước sau gì cũng có lợi thế. Điều này dẫn đến kết quả nhiều khi đến lạ lùng là các CLB ở vùng trũng Đông Nam Á lại chơi ngang ngửa được với các CLB hàng đầu châu Á. Trong bối cảnh đó quả thực đã có những CLB được coi như gương mặt của một nền bóng đá, thậm chí cả khi là một "món đồ chơi" của người giàu. Bởi thế tình trạng có một hay một số CLB mạnh song nền bóng đá nói chung và đội tuyển quốc gia chưa mạnh. Hoặc muốn đội tuyển quốc gia đủ sức thi đấu trên các đấu trường châu lục họ đã đầu tư tối đa để đưa về các cầu thủ ngoại nhập tịch. Việt Nam và Thái Lan có lựa chọn cân bằng hơn để vừa tạo dựng bản sắc, thúc đẩy phát triển nền bóng đá từ móng nền nội lực vừa có được những CLB mạnh làm đầu kéo dẫn dắt, đào tạo, tích lũy thúc đẩy nội binh.

Những trận qua có Đình Bắc khẳng định được mình; có Minh Tâm, Williams Minh Hoàng, Quốc Cường... tiếp đà thăng tiến. Trải nhiều trận mạc, trong hai chiều kịch tính của cảm xúc và kết quả các cầu thủ trẻ trưởng thành, nhiều hứa hẹn kế tục các đàn anh.