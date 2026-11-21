VĐV Đỗ Đình Quốc trên bục nhận HC Vàng đại hội

Tấm HC Vàng đặc biệt

“Có lẽ cũng có chút may mắn, nhưng quan trọng vẫn là sự nỗ lực”, Đỗ Đình Quốc tươi cười chia sẻ sau khi giành HC Vàng ở trận chung kết căng thẳng với võ sĩ đội Công an Nhân dân.

Đến với Vovinam từ năm 2015, khi đang học lớp 8, Đỗ Đình Quốc ban đầu chỉ có mục tiêu đơn giản là “tập cho khỏe”. Thế nhưng, chàng trai sinh năm 2002, quê xã Vĩnh Hảo, đã gắn bó với võ thuật từ đó đến nay.

Theo lời Quốc, thời điểm ấy, thầy giáo dạy võ Nguyễn Thanh Hiếu, người xã Liên Hương, lên Vĩnh Hảo mở lớp dạy Vovinam tại sân Trường THCS Vĩnh Hảo. Cậu học trò Đỗ Đình Quốc đăng ký theo học. Sau một thời gian tập luyện, nhận thấy Quốc có năng khiếu, thầy Hiếu khuyến khích em tham gia tuyển chọn vào đội tuyển năng khiếu tỉnh.

Ban đầu, gia đình cũng ngần ngại vì lo con theo nghiệp võ. Tuy nhiên, sau đó, Quốc trúng tuyển và chuyển vào Trung tâm Huấn luyện và Thi đấu Thể thao Lâm Đồng tại phường Phan Thiết để vừa tập luyện, vừa tiếp tục việc học phổ thông. Buổi sáng, Quốc đến trường; buổi chiều dành cho tập luyện. Sau khi tốt nghiệp THPT, em tiếp tục học đại học và hiện là sinh viên năm thứ ba Trường Đại học Thể dục thể thao TP Hồ Chí Minh.

VĐV Đỗ Đinh Quốc cùng tấm HCV đại hội

Đến nay, hầu như năm nào Đình Quốc cũng giành HC tại các giải đấu cấp quốc gia với hơn 30 HC, trong đó có nhiều HC Vàng. Gần đây, Quốc được triệu tập vào Đội tuyển Vovinam quốc gia, chuẩn bị tham dự các giải đấu quốc tế.

Dù đã có nhiều thành tích, Đình Quốc vẫn xem tấm HC Vàng tại Đại hội Thể thao toàn quốc năm 2026 là dấu mốc đặc biệt. “Giải quốc gia năm nào cũng có, nếu chưa đạt được thì năm sau mình tiếp tục nỗ lực. Còn Đại hội Thể thao toàn quốc 4 năm mới tổ chức một lần. Các đoàn đều cử những vận động viên (VĐV) tốt nhất tham dự nên giành được HC Vàng không dễ”, Quốc chia sẻ.

“Khi giành được HC Vàng, tôi nghĩ đến các thầy, trong đó có thầy Cường, người dìu dắt tôi suốt bao năm nay”, Đình Quốc cho biết.

Niềm vui

“Chúng tôi đã mở màn cho thành tích HC Vàng của thể thao Lâm Đồng tại đại hội”, ông Phan Quốc Cường - Huấn luyện viên trưởng Đội tuyển Vovinam Lâm Đồng tươi cười nói.

Theo ông Phan Quốc Cường, đây là những VĐV được tuyển chọn từ 41 thành viên của Đội tuyển Vovinam tỉnh, gồm 13 VĐV tuyến tuyển, 16 VĐV tuyến trẻ và 12 VĐV tuyến năng khiếu. Trước khi bước vào đại hội, toàn đội đã tập trung tập luyện hơn 30 ngày. Chỉ tiêu đặt ra cho môn Vovinam tại đại hội lần này là 1 HC Vàng, 1 HC Bạc và 1 HC Đồng.

VĐV Đỗ Đình Quốc (găng tay màu xanh) trong một trận thi đấu tại đại hội

“Trong 4 lần tham dự Đại hội Thể thao toàn quốc trước đây, Đội tuyển Vovinam Bình Thuận cũ từng giành HC Bạc và HC Đồng nhưng chưa có HC Vàng. Vì vậy, đây không chỉ là tấm HC Vàng đầu tiên của tỉnh tại đại hội mà còn là HC Vàng đầu tiên của Vovinam Lâm Đồng”, ông Cường cho biết.

Ngoài tấm HC Vàng của Đỗ Đình Quốc, Vovinam Lâm Đồng còn giành thêm 2 HC Đồng. Thành tích này thuộc về VĐV Nguyễn Đại Dương (SN 1999, quê Tánh Linh) ở nội dung đối kháng nam hạng cân trên 50 kg và Nguyễn Thị Kim Ngân (SN 2009, quê Tánh Linh) ở nội dung đối kháng nữ hạng cân 70 - 75 kg.

Các VĐV giành HC cùng Ban huấn luyện đội tuyển Vovinam Lâm Đồng tại Đại hội

“Sau nhiều năm chờ đợi, nỗ lực chung của toàn đội Vovinam Lâm Đồng đã được đền đáp. Chúng tôi rất vui khi góp phần vào thành tích chung của thể thao tỉnh tại đại hội năm nay”, ông Cường chia sẻ.

Riêng với Đỗ Đình Quốc, sau khi kết thúc đại hội, anh sẽ cùng Đội tuyển Vovinam quốc gia tham dự Giải vô địch Vovinam châu Á, diễn ra từ ngày 24 - 30/11 tại Campuchia.