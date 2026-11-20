Trong hành trình chuẩn bị cho lần đầu tiên góp mặt tại sân chơi U17 World Cup, Chu Ngọc Nguyễn Lực được xem là một trong những nhân tố quan trọng của đội tuyển Việt Nam. Trưởng thành từ hệ thống đào tạo trẻ của câu lạc bộ Hà Nội, tiền vệ này sở hữu nền tảng kỹ thuật tốt, khả năng quan sát và những đường chuyền đa dạng.

Đây cũng là những phẩm chất giúp Nguyễn Lực đảm nhiệm vai trò kết nối các tuyến, tham gia tổ chức tấn công và tạo ra sự khác biệt trong những tình huống quyết định./.