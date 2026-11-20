Chiều 20/11, Thanh Hóa có cuộc tiếp đón HAGL trên sân nhà tại vòng 8 V-League 2026-2027. Trước màn so tài này, đội bóng xứ Thanh đứng thứ 8 trên bảng xếp hạng với 9 điểm, trong khi HAGL xếp thứ 12 với 6 điểm.

Đáng chú ý, Thanh Hóa đã trải qua 14 trận liên tiếp không thắng HAGL kể từ tháng 9/2018. Vì vậy, thầy trò HLV Kim Young Chul quyết tâm tận dụng lợi thế sân nhà để giành trọn 3 điểm, đồng thời chấm dứt chuỗi kết quả không tốt trước đối thủ này.

CLB Thanh Hóa có chiến thắng kịch tính trước HAGL. (Ảnh: Thanh Hóa FC).

Ngay sau tiếng còi khai cuộc, Thanh Hóa chủ động đẩy cao đội hình, tổ chức tấn công và sớm tạo ra những cơ hội nguy hiểm. Phút 2, Matheus Monteiro Martins có bóng trong vòng cấm HAGL và thực hiện cú dứt điểm, nhưng thủ môn Trần Trung Kiên đã phản xạ tốt để cứu thua cho đội khách.

Chỉ hai phút sau, Thanh Hóa tiếp tục có cơ hội từ tình huống lên bóng bên cánh trái. Đường căng ngang được đưa vào khu vực cấm địa, nhưng Damoth Thongkhamsavath lại dứt điểm hụt bóng ở vị trí thuận lợi.

Sau những phút đầu chịu sức ép, HAGL dần ổn định đội hình và tổ chức các tình huống đáp trả. Đội khách chủ động triển khai bóng ở hai hành lang biên, tìm cách tiếp cận khung thành Thanh Hóa. Phút 12, Jacintho Ferreira Matheus Lucas có khoảng trống trước vòng cấm và tung cú sút căng, buộc thủ môn Thanh Diệp phải trổ tài cứu thua.

Thế trận sau đó diễn ra tương đối cân bằng khi hai đội liên tục tổ chức những pha tấn công về phía khung thành đối phương. Thanh Hóa vẫn tạo ra nhiều cơ hội hơn, nhưng các chân sút chưa thể tận dụng thành công.

Sau nhiều nỗ lực tấn công, đội chủ nhà cuối cùng cũng có được bàn thắng mở tỷ số. Phút 25, Damoth Thongkhamsavath nhận bóng ở khu vực trước vòng cấm HAGL và tung cú dứt điểm hiểm hóc, đánh bại thủ môn Trung Kiên, đưa Thanh Hóa vượt lên dẫn trước.

Bàn thắng giúp các cầu thủ Thanh Hóa thi đấu hưng phấn và kiểm soát thế trận tốt hơn. Đội chủ nhà tiếp tục đẩy cao đội hình, trong khi HAGL gặp khó khăn trong việc triển khai bóng và tổ chức tấn công.

Tuy nhiên, khi hiệp một tưởng chừng sẽ khép lại với lợi thế dẫn bàn cho Thanh Hóa thì bất ngờ xảy ra. Phút 45+1, từ pha tấn công bên cánh trái, bóng được đưa vào vòng cấm Thanh Hóa. Jacintho Ferreira Matheus Lucas chọn vị trí và thực hiện cú đánh đầu chính xác, đưa trận đấu trở về vạch xuất phát.

Bước sang hiệp hai, HAGL chủ động tổ chức tấn công nhằm tìm kiếm bàn thắng vượt lên. Phút 49, đội khách có cơ hội nguy hiểm khi Jacintho Ferreira Matheus Lucas tung cú sút căng bằng chân trái từ khu vực trước vòng cấm, đưa bóng đi chệch khung thành Thanh Hóa trong gang tấc.

Sau tình huống này, hai đội tiếp tục chơi giằng co. Thanh Hóa tìm cách khai thác khoảng trống bằng những pha lên bóng nhanh, trong khi HAGL nỗ lực duy trì sức ép lên hàng phòng ngự đội chủ nhà.

Phút 60, Thanh Hóa tổ chức phản công nhanh và đưa bóng đến vị trí của Matheus Monteiro Martins. Cầu thủ này xâm nhập vòng cấm, tung cú dứt điểm chính xác, đánh bại thủ môn Trung Kiên, nâng tỷ số lên 2-1 cho đội chủ nhà.

Có bàn thắng vượt lên, Thanh Hóa chủ động duy trì sự tập trung ở hàng phòng ngự, đồng thời tận dụng những tình huống phản công để tìm kiếm cơ hội gia tăng cách biệt. Trong khi đó, HAGL buộc phải đẩy cao đội hình nhằm tìm kiếm bàn gỡ. Đội khách tăng cường các tình huống đưa bóng vào vòng cấm, nhưng chưa thể vượt qua sự tập trung của hàng thủ Thanh Hóa.

Phút 72, từ quả phạt góc bên cánh trái, Jacintho Ferreira Matheus Lucas thực hiện pha treo bóng nguy hiểm vào vòng cấm. HAGL có cơ hội dứt điểm, nhưng không thể đánh bại thủ môn Thanh Diệp.

Trong thời gian còn lại, đội bóng phố Núi ra sức tấn công nhưng không tìm được bàn gỡ. Chung cuộc, Thanh Hóa giành chiến thắng 2-1 trước HAGL, qua đó chấm dứt chuỗi 14 trận liên tiếp không thắng đội bóng phố Núi.