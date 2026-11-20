Bóng đá Đông Nam Á trải qua hai cung bậc cảm xúc trái ngược khi U17 Thái Lan nhận thất bại trước Iraq, qua đó lỡ cơ hội giành vé dự vòng chung kết U17 châu Á. Ngược lại, U17 Việt Nam tạo tiếng vang tại World Cup 2026 bằng màn trình diễn đầy tự tin trước Bỉ.

U17 Thái Lan bước vào trận đấu với Iraq ở lượt cuối bảng B vòng loại U17 châu Á trong tình thế nắm quyền tự quyết. Đội bóng xứ chùa vàng có 9 điểm sau ba trận, trong khi Iraq sở hữu 7 điểm. Thái Lan chỉ cần một kết quả hòa để giành ngôi đầu bảng và đoạt vé đi tiếp, nhưng cuối cùng lại phải nhận thất bại 1-2 đầy cay đắng.

U17 Thái Lan lỡ vé đi tiếp sau thất bại trước Iraq, trong khi U17 Việt Nam gây tiếng vang với màn trình diễn ấn tượng trước Bỉ ở World Cup. Ảnh: FAT

Thái Lan sớm bị dội gáo nước lạnh khi Yusuf Jale ghi bàn mở tỷ số cho Iraq ở phút thứ 6. Đội bóng của HLV Wasaphol Kaewphol nỗ lực tìm bàn gỡ, tạo ra một số cơ hội đáng chú ý nhưng không thể tận dụng thành công. Sang hiệp hai, Thái Lan có được bàn gỡ trên chấm phạt đền nhờ Pitchaya Wuttichai ở phút 60, đưa trận đấu trở lại thế cân bằng và mở ra hy vọng giành vé đi tiếp.

Tuy nhiên, khi trận đấu bước vào những phút cuối, Iraq tung đòn quyết định. Phút 84, Ahmed Shilha thực hiện pha đột phá rồi chuyền bóng để Yusuf Jale hoàn tất cú dứt điểm, ghi bàn thứ hai cho Iraq. Thái Lan không thể tìm được bàn gỡ trong thời gian còn lại, chấp nhận thất bại 1-2 và nhìn đối thủ giành ngôi đầu bảng. Đây là kết quả đầy tiếc nuối bởi Thái Lan chỉ cần một trận hòa là đủ hoàn thành mục tiêu.

Ở chiều ngược lại, U17 Việt Nam tạo nên dấu ấn đáng kể tại U17 World Cup 2026. Dù thua Bỉ 2-3, đội bóng của HLV Cristiano Roland có màn trình diễn khiến đối thủ phải trải qua trận đấu khó khăn. Lê Sỹ Bách ghi bàn mở tỷ số bằng cú đánh gót tuyệt đẹp ngay phút thứ 4, tạo nên bàn thắng lịch sử cho bóng đá Việt Nam tại U17 World Cup.

Việt Nam thua Bỉ 2-3. Ảnh: VFF

U17 Việt Nam sau đó bị dẫn ngược 1-3, nhưng vẫn chiến đấu đến những phút cuối. Nguyễn Lực ghi bàn trực tiếp từ quả phạt góc ở phút 84, rút ngắn tỷ số xuống 2-3 và khiến các cổ động viên Việt Nam bùng nổ. FIFA cũng bình luận Bỉ đã trải qua một phen hú vía trước Việt Nam.

Một ngày với kết quả trái ngược cho bóng đá Đông Nam Á. Thái Lan đánh mất cơ hội ở sân chơi châu lục trong sự tiếc nuối, còn U17 Việt Nam dù chưa giành điểm vẫn để lại dấu ấn mạnh mẽ tại World Cup.