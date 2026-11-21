Dù vậy, HLV Kim Sang-sik vẫn sẽ tiếp tục dự khán các trận đấu tại V-League cũng như các giải quốc nội, nhằm theo dõi sát sao phong độ của nhiều cầu thủ. “Trước mắt, tôi chưa có kế hoạch gì ngoài chuyên môn hiện tại. Tôi và người đại diện cũng như VFF sẽ cùng gặp mặt để bàn về tương lai”, ông Kim Sang-sik chia sẻ.

Suốt hơn hai năm làm việc với U.23 và đội tuyển Việt Nam, ông Kim Sang-sik đã mang về phòng truyền thống của bóng đá Việt Nam những danh hiệu cao quý, trong đó có 2 chức vô địch ASEAN Cup, 1 huy chương vàng SEA Games, 1 chức vô địch U.23 Đông Nam Á. Đây có thể xem là thành tựu đủ lớn để VFF ngả về phương án giữ chân chiến lược gia người Hàn Quốc.

HLV Kim Sang-sik. Ảnh: VFF

Dẫu vậy, mấu chốt để đôi bên gắn bó sẽ dựa trên một số yếu tố quan trọng, trong đó là kết quả bầu Ban Chấp hành VFF nhiệm kỳ 2027-2031 sẽ tổ chức vào đầu tháng 1-2027. Khi ấy, hợp đồng mới của thầy Kim được tính tới dựa trên tầm nhìn của Ban Chấp hành và người đứng đầu VFF. Mục tiêu, tầm nhìn HLV Kim Sang-sik đưa ra sẽ quyết định đến ưu đãi của ông trong bản hợp đồng tiếp theo, trong đó nhiệm vụ quan trọng nhất là vòng chung kết Asian Cup 2027 và vòng loại World Cup 2030.

Đội tuyển Việt Nam dưới sự dẫn dắt của chiến lược gia người Hàn Quốc Kim Sang-sik đã trở lại vị thế hàng đầu khu vực. Nhiệm vụ bảo vệ vị thế cũng như hướng tới các giải đấu lớn tiếp theo cũng là áp lực lớn với thầy Kim. Đồng nghĩa, mức đãi ngộ tương xứng hơn sẽ là điều mà ông cùng người đại diện đưa ra đàm phán với VFF. Hiện mức lương mà HLV Kim Sang-sik nhận được từ VFF khoảng 600 triệu đồng/năm sau thuế và dự kiến sẽ tăng thêm nếu đôi bên tái ký hợp đồng.

Bên cạnh chế độ đãi ngộ, HLV Kim Sang-sik cũng muốn được giảm tải cường độ công việc, bởi vào tháng 9-2027, Đại hội thể thao Đông Nam Á và vòng loại World Cup 2030 diễn ra gần như cùng lúc. Đầu năm 2028, Giải U.23 châu Á 2028 và vòng chung kết Asian Cup 2027 cũng diễn ra gần như song song. Vậy nên, việc HLV Kim Sang-sik có sự hỗ trợ, chia lửa tại hai giai đoạn trên là cần thiết.