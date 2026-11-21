Liên đoàn bóng đá châu Âu (UEFA) đã tổ chức bốc thăm tứ kết Nations League. Lá thăm may rủi tạo nên 4 cặp đấu rất đáng chờ đợi với Anh đụng độ Na Uy, Bỉ - Đức, Tây Ban Nha - Pháp và Hà Lan - Bồ Đào Nha.

Truyền thông châu Âu đánh giá lá thăm đưa tuyển Anh vào nhánh đấu tương đối thuận lợi. Họ tránh được cả 3 nhà vô địch trước khi tiến vào chơi chung kết. Theo đó, nếu vượt qua Na Uy, thầy trò HLV Thomas Tuchel sẽ gặp đội thắng cặp Bỉ - Đức ở bán kết.

Trước mắt, tuyển Anh có cơ hội tái đấu Na Uy, đối thủ từng bị họ đánh bại 2-1 ở tứ kết World Cup 2026 hồi tháng 7. Khi ấy, tiền vệ Jude Bellingham ghi cả 2 bàn, trong đó có pha lập công quyết định ở hiệp phụ.

Dù vậy, đại diện Bắc Âu vẫn là thử thách đáng kể với sự hiện diện của tiền đạo Erling Haaland và tiền vệ Martin Odegaard. Na Uy giành quyền vào tứ kết với vị trí nhì bảng A4, trong khi tuyển Anh đứng đầu bảng A3 sau chiến thắng 3-2 ngay trên sân Tây Ban Nha ở lượt cuối.

Lá thăm cũng đưa Tây Ban Nha phải sớm chạm trán Pháp trong cuộc đối đầu giữa nhà vô địch World Cup 2026 và đội từng đăng quang Nations League năm 2021. Đây cũng là màn tái đấu đáng chú ý sau trận bán kết mùa trước, khi Tây Ban Nha đánh bại Pháp 5-4 trên đường giành quyền vào chung kết.

Anh sẽ tranh tài với Na Uy ở tứ kết Nations League 2026-2027. Ảnh: The Sun.

Thử thách dành cho đội thắng cặp đấu này còn tiếp diễn ở bán kết, bởi đối thủ tiếp theo sẽ là Hà Lan hoặc Bồ Đào Nha. Trong đó, Bồ Đào Nha đang giữ ngôi vô địch sau khi vượt qua Tây Ban Nha trên loạt sút luân lưu ở chung kết năm 2025.

Cuộc đối đầu Hà Lan - Bồ Đào Nha cũng tái hiện trận chung kết Nations League đầu tiên vào năm 2019, khi đội bóng của Cristiano Ronaldo giành chiến thắng 1-0.

Điều đó cũng cho thấy, cả 3 đội từng vô địch giải đấu là Bồ Đào Nha, Pháp và Tây Ban Nha đều nằm chung nhánh đấu, đồng nghĩa ít nhất 2 đội sẽ bị loại trước trận chung kết.

Theo lịch, các trận tứ kết diễn ra theo thể thức lượt đi và lượt về từ ngày 25 đến 30/3/2027.

Đồ hoạ: Như Yên (có sự hỗ trợ từ AI).