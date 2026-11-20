Ngày 20/11, Cục Cảnh sát hình sự (C02) Bộ Công an cho biết vừa hoàn tất kết luận điều tra vụ án, đề nghị truy tố Phạm Anh Tài (SN 1990, trú phường Kon Tum, tỉnh Quảng Ngãi) và Lê Văn Ân (SN 1991, trú phường Đắk Cấm, tỉnh Quảng Ngãi) cùng 12 bị can khác về nhóm 9 tội danh.

Cơ quan điều tra thực nghiệm hiện trường vụ giết người do Tài Đen và Ân gây án.

Đáng chú ý, Tài (tức Tài Đen) và Ân là hai hung thủ gây ra vụ cướp Phòng Giao dịch Trà Bá thuộc Ngân hàng Thương mại cổ phần Ngoại thương Việt Nam (Vietcombank) Chi nhánh Gia Lai.

Hôm 26/5, TAND tỉnh Gia Lai đã tuyên phạt Phạm Anh Tài 30 năm tù, Lê Văn Ân 26 năm tù về các tội ướp tài sản, Tàng trữ, sử dụng trái phép vũ khí quân dụng và Rửa tiền.

Trong vụ án mới, Cục C02 cáo buộc Tài, Ân và 12 bị can khác về các tội: Giết người, Cố ý gây thương tích, Cướp tài sản, Cưỡng đoạt tài sản, Hủy hoại tài sản hoặc cố ý làm hư hỏng tài sản, Tàng trữ, sử dụng trái phép vũ khí quân dụng, Giao cấu với người từ đủ 13 tuổi đến dưới 16 tuổi, Che giấu tội phạm, Không tố giác tội phạm.

Theo cơ quan CSĐT Bộ Công an, năm 2005 (khi mới 15 tuổi), Tài dùng dao bấm gây thương tích cho một nạn nhân với tỷ lệ 35%, sau đó Tài bị xử phạt hai năm tù. Mãn hạn, Tài cùng đồng bọn tiếp tục dùng các loại hung khí nguy hiểm liên tiếp gây 5 vụ cố ý gây thương tích ở TP Kon Tum, tỉnh Kon Tum (cũ).

Tháng 2/2016, sau khi chấp hành xong các bản án phạt tù, Tài vẫn "chứng nào tật nấy" và tiếp tục lôi kéo, chỉ đạo đàn em phạm tội.

Cáo buộc nêu, ngày 5/8/2018, Tài Đen cùng đồng phạm gây ra vụ giết người tại quán bar Window tại TP Kon Tum (cũ) rồi bỏ trốn. Ngay sau đó, Tài bị Công an tỉnh Kon Tum (cũ) truy nã về tội Giết người.

Quá trình trốn nã, đối tượng này chỉ đạo nhiều đối tượng gây loạt vụ án đặc biệt nghiêm trọng khác. Đơn cử, ngày 19/1, Tài cùng Lê Văn Ân gây ra vụ cướp tài sản tại Ngân hàng Vietcombank chi nhánh Trà Bá, tỉnh Gia Lai rồi bị bắt giữ.

Quá trình điều tra, Cục C02 làm rõ, ngoài vụ án cướp tài sản tại Vietcombank nêu trên, trong thời gian trốn truy nã, Tài lôi kéo và chỉ đạo đồng bọn gây ra 8 vụ án khác trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi và Gia Lai.

Số này gồm: Hai vụ giết người; bốn vụ cố ý gây thương tích; một vụ cưỡng đoạt tài sản; một vụ cướp tài sản. Trong đó, có 6 vụ án tạm đình chỉ do không xác định được bị can.

Sau khi bắt giữ được Tài và Ân, cơ quan công an đã phục hồi điều tra, đồng thời chuyển toàn bộ 9 vụ án liên quan hai đối tượng trên về Cục C02 để điều tra toàn diện và triệt để.

Bị cáo Phạm Anh Tài và Lê Văn Ân tại phiên xử vụ cướp ngân hàng Vietcombank ở Gia Lai.

Đến nay, cơ quan điều tra đã đấu tranh làm rõ 9 vụ án do Phạm Anh Tài và đồng bọn gây ra. Điển hình như vụ án mạng xảy ra ngày 5/8 tại Bar Window, số 604 Nguyễn Huệ, phường Kon Tum, tỉnh Quảng Ngãi.

Theo điều tra, do mâu thuẫn với một nhóm người từ Hải Phòng vào TP Kon Tum làm ăn, Tài cùng đàn em sử dụng hai khẩu súng AK và dao nhọn tấn công đối thủ. Hậu quả khiến hai người tử vong và hai nạn nhân bị thương.

Trong thời gian trốn truy nã, Tài tiếp tục bị cáo buộc gây ra hai vụ án giết người khác. Theo đó, vào tháng 5/2022, Tài ngồi nói chuyện với bạn thì gặp hai người đi taxi dừng bên đường để đi vệ sinh.

Lời qua tiếng lại, Tài dùng dao sát hại một người và làm bị thương người còn lại. Khoảng một tháng sau, trong vụ án bảo kê và tổ chức sới bạc ở phường Kon Tum, tỉnh Quảng Ngãi, Tài cùng Ân và đàn em sử dụng mã tấu, súng CZ gây án khiến một người tử vong.

Cuối năm 2023, khi đang trốn truy nã về tội "Giết người" xảy ra tại TP Kon Tum (cũ), Tài Đen mua 4 khẩu súng, 54 viên đạn... rồi cất giấu tại nơi lẩn trốn ở xã Chư Păh, tỉnh Gia Lai. Tháng 11/2025, Tài và Ân bàn kế hoạch cướp tiền tại Phòng Giao dịch Trà Bá - Vietcombank Chi nhánh Gia Lai để lấy tiền tiêu. Sau khi hóa trang và chuẩn bị vũ khí, chiều 19/1, Tài và Ân đi xe máy đến ngân hàng. Vào bên trong, Tài rút súng K59 đã lên viên đạn, Ân sử dụng súng K54 cũng đã lắp đạn để uy hiếp nhân viên và bảo vệ. Hai đối tượng đe dọa những người có mặt tại nhà băng phải ngồi yên, nếu chống cự sẽ nổ súng. Sau ít phút khống chế, các đối tượng cướp gần 1,9 tỷ đồng rồi tẩu thoát.