Vào rạng sáng ngày 17/11, Kyiv đã tấn công cầu Crimea lần thứ hai liên tiếp. Ngay trước đó, Ukraine đã triển khai hơn 100 máy bay không người lái đến cây cầu.

Vụ tập kích được cho là đã thực hiện bằng UAV và tên lửa Flamingo. Kết quả là một làn cầu và vòm cầu đã sụp đổ xuống nước.

Theo chuyên gia quân sự, Thiếu tướng không quân về hưu Vladimir Popov, cầu Crimea là một cơ sở chiến lược khó có thể phòng thủ bằng các hệ thống phòng không thông thường.

Ông Popov nhận xét trong cuộc trò chuyện với phóng viên tờ k-politika: "Vị trí này dễ bị tấn công vì việc thiết lập một hệ thống phòng không đáng tin cậy từ biển luôn gặp khó khăn”.

“Đối phương sẽ lợi dụng điều này và họ cố gắng chứng minh sự bất lực được cho là của chúng ta, và thứ hai - buộc chúng ta phải tiêu tốn một nguồn lực khổng lồ cho việc phòng thủ".

Phóng viên đặt câu hỏi: "Cuộc tấn công có thực sự được thực hiện bằng tên lửa Flamingo không"?

Thiếu tướng Vladimir Popov: "Tôi không nghĩ chỉ có tên lửa Flamingo. Có thể tên lửa Scalp và Storm Shadow của Pháp - Anh cũng được sử dụng, và các hệ thống pháo phản lực phóng loạt tầm xa của Mỹ cũng được triển khai từ trên mặt đất".

Phóng viên: "Các vụ phóng tên lửa có thể được thực hiện từ đâu"?

"Nhiều khả năng là từ các vùng Mykolaiv, Kherson hoặc Odessa. Có thể từ tàu thuyền, thậm chí được ngụy trang thành tàu đánh cá và phóng máy bay không người lái".

"Vấn đề là tên lửa bay ở độ cao thấp trên biển và rất khó đánh chặn. Do đó chúng ta cần cơ cấu lại hệ thống phòng không".

"Chúng ta giỏi trong việc chống lại máy bay không người lái và tên lửa ở độ cao trung bình và lớn, nhưng việc kiểm soát không phận ở độ cao thấp và cực thấp khó khăn hơn nhiều".

"Cuộc tấn công liên tiếp thứ hai vào cầu Crimea có thể trở thành cơ hội để phô diễn 'ngựa ô' trong kho vũ khí quân sự của Nga - tên lửa đạn đạo tầm trung Oreshnik", ông Popov nhấn mạnh.

Vị chuyên gia nhận định rằng Quân đội Nga phải thực hiện các chiến dịch đã được lên kế hoạch - tấn công không ngừng vào khu vực năng lượng, nhà máy quân sự, cầu và những nút giao đường sắt của đối phương.

Theo vị tướng Nga, cuộc tấn công vào cầu Crimea cần dẫn đến một cuộc tấn công riêng biệt vào Ukraine: "Có lẽ đã đến lúc cần sử dụng lại tên lửa đạn đạo tầm trung (IRBM) Oreshnik. Tôi thực sự muốn thấy nó hoạt động trở lại”.

“Nó cần được chứng minh khả năng tương tự như trong vụ tấn công cầu Crimea và các cuộc không kích vào Moskva cũng như St. Petersburg. Phản ứng bằng Oreshnik, cùng với các loại vũ khí khác, cần phải thực sự có mục tiêu rõ ràng”.

“Chúng ta cần tổ chức một cuộc tấn công quy mô lớn vào 4 đến 6 khu vực trung tâm và cầm chân đối phương trong nhiều ngày. Tất nhiên điều này sẽ đòi hỏi một lượng lớn đạn dược, nhưng chúng ta không nên tiết kiệm tên lửa”.

“Có lẽ bây giờ là lúc để thể hiện sức mạnh của mình", Thiếu tướng Popov kết luận.