Fermin được Transfermarkt định giá 100 triệu euro. Ảnh: Reuters.

Manchester United có thể bắt đầu một chương mới bằng thương vụ gây chú ý trên thị trường chuyển nhượng. Theo tờ Sport (Tây Ban Nha), đội chủ sân Old Trafford đã gửi đề nghị trị giá 100 triệu euro đến Barcelona để hỏi mua Fermin Lopez.

Tiền vệ 23 tuổi đang trở thành mục tiêu săn đón của nhiều đội bóng Anh. Ngoài MU, Chelsea cũng dành sự quan tâm đặc biệt cho cầu thủ này. Tổng cộng, bốn CLB lớn tại Premier League được cho là đã tiếp cận Barcelona với những đề nghị có giá trị tương đương.

Đáng chú ý, MU bắt đầu tìm hiểu khả năng đưa Fermin về Old Trafford từ ngày 31/10, thời điểm "Quỷ đỏ" rục rịch sa thải HLV Michael Carrick. Đội bóng Anh muốn đẩy nhanh quá trình bổ sung nhân sự ngay trong kỳ chuyển nhượng tháng 1.

Sức hút của Fermin không phải ngẫu nhiên. Tiền vệ người Tây Ban Nha ghi 7 bàn và có 5 kiến tạo sau 11 trận trên mọi đấu trường mùa này. Khả năng hoạt động rộng, xâm nhập vòng cấm và tạo đột biến giúp anh trở thành một trong những nhân tố quan trọng của Barcelona.

Tuy nhiên, thương vụ này không dễ thành hiện thực. Barcelona xem Fermin là trụ cột trong kế hoạch dài hạn và không có ý định bán. Bản thân đội bóng xứ Catalonia cũng hiểu rằng tìm người thay thế một tiền vệ có khả năng tạo khác biệt như Fermin không hề đơn giản.

Ở chiều ngược lại, MU đang cần tăng cường sức mạnh hàng công. Chuyên gia Fabrizio Romano tiết lộ Benjamin Sesko có thể phải nghỉ thi đấu nhiều tuần, thậm chí vài tháng. Đội chủ sân Old Trafford muốn tìm thêm một tiền đạo, theo dạng cho mượn hoặc mua đứt, tùy thuộc vào ngân sách.

Nếu thương vụ thành hiện thực, Fermín có thể trở thành một trong những bản hợp đồng đắt giá nhất lịch sử MU. Nhưng trước khi nghĩ đến một cuộc tái sinh, đội bóng Anh cần biến sự quan tâm thành một lời đề nghị được Barcelona chấp nhận.

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