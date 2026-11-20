Video highlights Carlos Alcaraz 2-0 Flavio Cobolli:

Trước trận đấu, người hâm mộ lo lắng khi Alcaraz phải bỏ buổi tập để kiểm tra y tế. Tuy nhiên, ngôi sao người Tây Ban Nha nhanh chóng chứng minh thể trạng không ảnh hưởng đáng kể đến phong độ.

Ngay game mở màn set đầu tiên, Alcaraz giành break, tạo lợi thế quan trọng trước Cobolli.

Alcaraz toàn thắng vòng bảng ATP Finals 2026 - Ảnh: ATP Tour

Tay vợt 23 tuổi tiếp tục gây sức ép, có thêm cơ hội bẻ game giao bóng ở game thứ bảy và thứ chín nhưng đều bị đối thủ hóa giải. Dù vậy, lợi thế sớm giúp Alcaraz bảo toàn chiến thắng 6-4 trong set đầu tiên.

Sang set hai, thế trận hoàn toàn nghiêng về đại diện Tây Ban Nha. Alcaraz tiếp tục giành break ngay game đầu, khiến Cobolli rơi vào thế bám đuổi.

Không dừng lại, Alcaraz tiếp tục bẻ game giao bóng của đối thủ ở game thứ năm và thứ bảy, trước khi khép lại set đấu với tỷ số cách biệt 6-1.

Chung cuộc, Carlos Alcaraz đánh bại Flavio Cobolli 2-0 (6-4, 6-1), giành chiến thắng thứ ba liên tiếp tại ATP Finals 2026.

Đáng chú ý, Alcaraz toàn thắng cả sáu set vòng bảng, qua đó khẳng định vị thế ứng viên hàng đầu cho chức vô địch và tự tin bước vào vòng bán kết.