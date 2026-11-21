Ngày 22-11, trên Sân vận động 19-8 Nha Trang, chủ nhà Khatoco Khánh Hòa tiếp đón đội khách Hưng Yên trong khuôn khổ vòng 8 Giải hạng Nhất quốc gia Sacombank 2026 - 2027. Các thông số và phân tích chuyên môn đều đang đặt đội bóng phố biển vào thế "cửa dưới". Tuy nhiên, với tình yêu dành cho đội bóng, những khán giả trung thành của Khatoco Khánh Hòa vẫn chờ đợi một cú "lật kèo" trên sân nhà.

Tại Giải hạng Nhất quốc gia Sacombank 2026 - 2027, cuộc đua ở nhóm đầu bảng xếp hạng trong giai đoạn lượt đi ngày càng kịch tính. Sau 7 vòng đấu, 3 đội dẫn đầu lần lượt là Thái Nguyên, Becamex TP. Hồ Chí Minh (cùng 16 điểm) và Hưng Yên (14 điểm). Bám đuổi phía sau là TP. Hồ Chí Minh, Bình Minh Sài Gòn (cùng 13 điểm) và Khatoco Khánh Hòa (12 điểm). Khoảng cách điểm số giữa các đội không lớn, do đó, chỉ sau một vòng đấu, thứ hạng nhóm đầu hoàn toàn có thể thay đổi.

Tiền đạo Kurakin (bên phải) đang là niềm hy vọng trên hàng công Khatoco Khánh Hòa trong cuộc đối đầu Hưng Yên.

Ở vòng 8, khi tiếp đón Hưng Yên, Khatoco Khánh Hòa bị đánh giá thấp hơn về chất lượng đội hình. Tuy nhiên, đội bóng phố biển có lợi thế là một tập thể gắn kết, kỷ luật với lối chơi biết mình, biết người. So với hai mùa giải gần đây, Khatoco Khánh Hòa cho thấy sự hiệu quả hơn trong lối chơi phòng ngự, phản công với sự góp mặt của bộ đôi tiền đạo Quốc Minh và Kurakin. Bên cạnh sự khởi sắc của hàng công, đội bóng vẫn còn những nỗi lo ở hàng phòng ngự và sự thiếu hụt nhân sự ở tuyến giữa.

Tiền vệ Trùm Tỉnh trở lại Khatoco Khánh Hòa được kỳ vọng giúp tuyến giữa đội bóng chơi tốt hơn. Tuy nhiên, những chấn thương khiến cầu thủ này ít được ra sân, trong khi hàng tiền vệ đội bóng vẫn chưa phát huy được hiệu quả trong những trận đấu vừa qua. Ở hàng thủ, trong các trận đấu gần đây, Huấn luyện viên Võ Đình Tân thường bố trí từ 4 đến 5 hậu vệ. Tuy vậy, khả năng bọc lót giữa các cầu thủ và sự kết nối giữa các tuyến chưa thật sự tốt. Đáng chú ý, trong trận đối đầu với Hưng Yên sắp tới, Khatoco Khánh Hòa sẽ không có sự phục vụ của hậu vệ đội trưởng Huỳnh Nhật Tân do dính án treo giò. Đây là tổn thất đáng kể đối với đội chủ nhà.

Về phía Hưng Yên, với lực lượng khá hùng hậu, kết hợp giữa những cầu thủ giàu kinh nghiệm và các tài năng trẻ như: Mạc Hồng Quân, Nguyễn Đăng Dương, Huỳnh Tuấn Linh, Vũ Minh Hiếu, ngoại binh Joseph Khalio..., đoàn quân của Huấn luyện viên Bùi Đoàn Quang Huy tự tin hành quân đến Nha Trang. Tuy nhiên, ở hai vòng đấu gần đây, đội bóng này chỉ giành được 1 điểm sau trận hòa trên sân nhà trước Quy Nhơn United. Nếu không giành chiến thắng trước Khatoco Khánh Hòa, Hưng Yên có nguy cơ bị các đối thủ phía sau thu hẹp khoảng cách điểm số. Thậm chí, nếu thất bại, đội bóng này có thể bị chính Khatoco Khánh Hòa vượt qua trên bảng xếp hạng. Đây chắc chắn là điều mà thầy trò Huấn luyện viên Bùi Đoàn Quang Huy và các cổ động viên đội bóng này không mong muốn.

Với lực lượng cầu thủ chất lượng cùng tham vọng cạnh tranh ngôi vô địch và suất thăng hạng ở mùa giải sau, Hưng Yên chắc chắn không dễ dàng chấp nhận một kết quả bất lợi trong chuyến làm khách này. Trong khi đó, dù có phần lép vế về lực lượng, Khatoco Khánh Hòa vẫn có điểm tựa sân nhà và mũi nhọn Kurakin trên hàng công, sẵn sàng tạo nên đột biến. Những cổ động viên đội bóng phố biển đang chờ đợi một cú “lật kèo” trước đối thủ được đánh giá cao hơn.