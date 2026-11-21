U17 Việt Nam thất bại, nhưng đáng khen

Đối đầu đương kim Á quân châu Âu trong lần đầu dự World Cup, U17 Việt Nam rõ ràng ở thế cửa dưới. Sự chênh lệch về trình độ, thể hình và thể lực khiến thầy trò HLV Cristiano Roland được dự báo trải qua 90 phút khó khăn.

Thế nhưng, U17 Việt Nam không nhập cuộc với tâm lý cam chịu. Bàn mở tỷ số rất đẹp ngay phút thứ 4 của Sỹ Bách cho thấy các cầu thủ trẻ Việt Nam có đủ sự tự tin, thậm chí sẵn sàng gây bất ngờ trước đối thủ được đánh giá mạnh nhất bảng đấu.

U17 Việt Nam có trận đấu đáng khen

Ngay cả khi bị dẫn ngược 1-3, U17 Việt Nam vẫn không buông xuôi. Trong hiệp 2, các học trò HLV Cristiano Roland có những thời điểm chơi chủ động, liên tục gây sức ép, đẩy U17 Bỉ vào thế chống đỡ.

Bàn rút ngắn tỷ số xuống 2-3 của Nguyễn Lực ở phút 84 vì thế là phần thưởng xứng đáng cho những nỗ lực ấy. Quan trọng hơn, U17 Việt Nam phần nào vượt qua rào cản tâm lý khi bước ra sân chơi lớn nhất thế giới ở lứa tuổi của mình.

Trước trận, điều đáng lo không chỉ là U17 Bỉ mạnh đến đâu, mà còn là U17 Việt Nam có dám chơi bóng hay không. Và tới khi tan trận, có thể khẳng định thầy trò HLV Cristiano Roland không đến World Cup chỉ để học hỏi hay chấp nhận thất bại.

Những điều cần cải thiện

Với người hâm mộ, nhìn vào tỉ số thua sát nút 2-3 cùng những thời điểm đoàn quân của HLV Cristiano Roland chơi tốt để hài lòng, nhưng ở góc độ chuyên môn thì khác.

Thực tế, sau bàn mở tỷ số, U17 Việt Nam phải đối diện sức ép rất lớn. Đội bóng trẻ tới châu Âu kiểm soát thế trận, liên tục tổ chức tấn công và tạo ra sức ép lớn về phía khung thành của thủ môn Xuân Hoà.

Nhưng để có niềm vui chiến thắng, hoặc tiến bộ phải nhìn nhận những điều chưa được

Những bàn thua phản ánh hạn chế trong khả năng phòng ngự, chịu sức ép và duy trì sự tập trung của các học trò HLV Cristiano Roland. Tất nhiên, cũng khó trách được U17 Việt Nam bởi đối thủ được coi vượt trội hơn khá nhiều về đẳng cấp.

Thất bại với tỉ số 2-3 trong một thế trận không lép vế hoàn toàn là điều cũng có thể chấp nhận. Nhưng hạn chế vẫn phải được nhìn nhận để rút ra những bài học cho tương lai, thay vì tự hài lòng hoặc “xí xoá” chỉ vì không… thua đậm.

Cần như thế là vì, phía trước U17 Việt Nam còn gặp U17 Mali và U17 New Zealand. Bởi vậy, nếu muốn giành vé đi tiếp bắt buộc phải chỉnh sửa những điều chưa ổn trong thất bại vừa phải nhận.

Tựu trung lại, màn trình diễn của U17 Việt Nam trước U17 Bỉ xứng đáng nhận lời khen, nhưng bất luận thế nào để trưởng thành đội bóng của HLV Cristiano Roland cần rút ra những bài học cho riêng mình để tốt hơn cho hành trình ở FIFA U17 World Cup 2026.

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