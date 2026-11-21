Tiền đạo Harry Kane gặp chấn thương mắt cá chân trái sau pha va chạm với hậu vệ Joel Schmied trong vòng cấm FC Koln ở phút 15.

Chân sút người Anh cố gắng tiếp tục thi đấu, nhưng chỉ trụ thêm khoảng 5 phút trước khi tập tễnh rời sân, nhường chỗ cho Tom Bischof ở phút 20.

Khi đó, ống kính truyền hình đã ghi lại được khoảnh khắc chủ nhân Quả bóng Vàng 2026 lắc đầu thất vọng, rồi đi thẳng vào phòng thay đồ cùng bác sĩ.

Dù có thể tự di chuyển mà không cần người dìu, tiền đạo 33 tuổi vẫn khiến Ban huấn luyện Bayern Munich lo lắng khi chưa rõ mức độ chấn thương.

Harry Kane dính chấn thương phải tập tễnh rời sân chỉ sau khoảng 20 phút trận Bayern Munich hòa FC Koln. Ảnh: Shutterstock Editorial.

Nỗi lo của ‘Hùm xám’ càng lớn hơn khi tiền vệ Michael Olise cũng gặp vấn đề thể lực trong hiệp 1 và không thể trở lại sau giờ nghỉ. Tuyển thủ Pháp thậm chí phải dùng nạng khi rời sân Allianz Arena, làm dấy lên những lo ngại về khả năng nghỉ thi đấu dài ngày.

Việc 2 trụ cột tấn công lần lượt rời sân khiến tình hình nhân sự của Bayern Munich thêm khó khăn. Trước đó, đội bóng đã thiếu vắng Luis Diaz, Serge Gnabry và Alphonso Davies vì chấn thương, trong khi Kane và Olise đều giữ vai trò quan trọng trong lối chơi của HLV Kompany.

Không chỉ chịu tổn thất về lực lượng, Bayern Munich còn đánh rơi 2 điểm ngay trên sân nhà. FC Koln bất ngờ vượt lên nhờ bàn thắng của tiền đạo Mikey Moore ở phút 12, trước khi Nathaniel Brown gỡ hòa 1-1 ở phút 37.

Dù không thể giành chiến thắng, Bayern Munich vẫn nối dài chuỗi bất bại trước FC Koln lên 23 trận tại Bundesliga, kể từ thất bại gần nhất hồi tháng 2/2011.

Đội bóng của HLV Kompany cũng nâng mạch không thua tại giải quốc nội lên 25 trận liên tiếp, tiếp tục dẫn đầu với 22 điểm sau 10 vòng tại Bundesliga.

Tuy nhiên, điều đó khó khiến gã khổng lồ Đức yên tâm khi bộ đôi trụ cột Kane và Olise dính chấn thương. Cả 2 có nguy cơ vắng mặt trong chuyến làm khách trước Lille tại Champions League lúc 3h ngày 26/11 (giờ Hà Nội).