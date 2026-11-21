Trong bài viết giới thiệu những gương mặt đáng xem tại giải đấu, Liên đoàn Bóng đá thế giới nhận định: “Với nền tảng kỹ thuật xuất sắc cùng khả năng chuyền bóng đa dạng, những màn trình diễn của Nguyễn Lực đã góp phần truyền cảm hứng giúp U.17 Việt Nam giành quyền tham dự VCK U.17 World Cup 2026”.

2026 là năm đánh dấu sự trưởng thành vượt bậc của Nguyễn Lực. Từ một cầu thủ ở dạng tiềm năng, Nguyễn Lực vươn lên trở thành gương mặt được kỳ vọng nhất của đội tuyển U.17 Việt Nam lúc này. Tại Giải bóng đá U.17 Đông Nam Á 2026, cầu thủ quê Nghệ An là nhân tố nổi bật góp công giúp U.17 Việt Nam giành chức vô địch. Đó là giải đấu mà Nguyễn Lực ghi dấu ấn đậm nét với 4 bàn thắng, trong đó có pha lập công quyết định giúp U.17 Việt Nam đánh bại U.17 Australia 2-1 ở bán kết, đồng thời được bầu chọn là “Cầu thủ xuất sắc nhất giải”. Tiếp nối thành công đó, Nguyễn Lực tỏa sáng ở VCK Giải bóng đá U.17 châu Á 2026 với cú đá phạt đẹp mắt góp công vào thắng lợi 3-2 trước U.17 Các Tiểu vương quốc Arab thống nhất, giúp U.17 Việt Nam lần đầu góp mặt ở sân chơi World Cup.

Nguyễn Lực là gương mặt kỳ vọng của U.17 Việt Nam. Ảnh: VFF

Sinh năm 2009, Nguyễn Lực xuất thân từ Trung tâm đào tạo trẻ VST của anh em danh thủ Văn Sỹ Thủy-Văn Sỹ Hùng, vốn là “vệ tinh” của hệ thống đào tạo bóng đá trẻ Hà Nội FC. Với tố chất kỹ thuật được bộc lộ từ sớm, chàng trai này nhanh chóng được triệu tập lên các lứa đội trẻ của Hà Nội FC. Hai năm trước, ở tuổi 15, Nguyễn Lực được tin tưởng trao cơ hội và góp mặt, đá chính trong đội hình U.17 Hà Nội FC lần đầu vô địch U.17 quốc gia 2024. Đến năm 2025, Nguyễn Lực góp công giúp U.17 Hà Nội bảo vệ thành công chức vô địch U.17 quốc gia.

Nhắc đến Nguyễn Lực, nhiều người hâm mộ nhớ đến cú đúp bàn thắng mà anh ghi được vào lưới U.16 Dortmund tại Giải giao hữu Hooray Cup 2023 diễn ra ở Trung Quốc. Sở hữu kỹ thuật sút phạt hàng rào ấn tượng, Nguyễn Lực thường xuyên tạo ra các siêu phẩm định đoạt trận đấu. Trong năm 2026, Nguyễn Lực ghi đến 5 bàn thắng từ các tình huống cố định.

Chia sẻ về bí quyết trưởng thành và tỏa sáng ở các sân chơi trẻ, Nguyễn Lực cho biết: "Trước mỗi trận đấu, em luôn dành vài phút yên tĩnh để cầu mong cho trận đấu diễn ra suôn sẻ và cả đội cũng như bản thân có thể thi đấu tốt nhất. Điều đó giúp em trấn tĩnh, giữ được sự tập trung và sẵn sàng cháy hết mình trên sân”.

Đánh giá về Nguyễn Lực, huấn luyện viên Đinh Thế Nam, Giám đốc Trung tâm đào tạo trẻ Câu lạc bộ Hà Nội nhấn mạnh: "Nguyễn Lực có điểm mạnh là rất giàu thể lực, có sự tự tin và xông xáo khi chơi bóng, không ngại tranh chấp. Nếu duy trì được tinh thần cầu thị, nỗ lực phấn đấu thì Nguyễn Lực là cầu thủ rất đáng chờ đợi của bóng đá Việt Nam".

World Cup là sân chơi cao nhất, nơi một pha bóng hay, một bàn thắng đẹp có thể làm thay đổi cả sự nghiệp cầu thủ. Và trước những đối thủ mạnh như U.17 Bỉ, U.17 Mali và U.17 New Zealand, Nguyễn Lực được kỳ vọng sẽ cùng đồng đội tạo nên những trận đấu đáng nhớ.